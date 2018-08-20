节庆接踵而来，美味、美景还有新奇的体验鳞次栉比，收获不一样的精彩-节庆季正酣

文／图 哑哑 周于

品一场“蟹”逅

都说窒夏、歇夏，却抵不过众“蟹将”的攻势。本地有六月黄，舶来的则要数黄油蟹最诱人了。高温、温差还有上乘的烹制手法，缺一不可呢！

不似大闸蟹的产量大年小年轮着来，黄油蟹的产量是出了名的不稳定！每年过了端午，黄油蟹就随着气温的高高低低开始孕育。正是凭借着太阳的炽烈如焚，令蟹身中的蟹膏日积月累，一到时令，其体内的蟹膏迎着日光居然有着流油般的透视感，金黄剔透的黄油蟹名称则由此而来。

对于这款越晒越金贵的蟹，究其产地仅限珠江口一带的海岸线，但其品质也随水域的不同而也有所差异，来自黄油蟹烹制专家——香港鸿星荟的大厨介绍，最早发现黄油蟹的地方就在深圳，因此福永、沙井、流浮山、白石洲这四个地方的黄油蟹品质堪称上佳。

黄油蟹的珍贵还在于其极短的生长时间，每年的6月底到8月末9月初为佳时，因此鸿星荟大厨特别开发出多种黄油蟹的烹制手法及菜点，从蒸制到蟹膏小笼等等，完美呈现黄油蟹的独特美味，前者品尝其满满黄油甘香丰腴，肉质肥美鲜甜的原味，后者则是感受其渗透至小笼面皮里的香气，也不枉这一年的等待了。

工兵：特产于中国香港流浮山的黄油蟹，虽时令短暂和产地局限，却能每日空运至上海，因此大快朵颐者还需提前预订呢！

穿越星际之旅

“克利克利，巴巴变！”这句百变咒语在许多80后童年记忆中温暖地保存着！曾经追逐那些动画和游戏的少年，如今也都步入了为孩子换尿布、每晚说着枕边故事的小爸爸了。而把自己儿时美好记忆呈现给孩子的梦想在虹桥南丰城的“巴巴爸爸变·火星运动会”即可实现。

在太空中比赛是一种怎样的体验？若是好奇，就从这场巴巴爸爸变的火星运动会开始吧。太空赛区作为始发站，与宝宝一起步入“星际之门发电站”，两人合力，使劲地骑行发电方能获得彩虹力量。穿过星际之门后登上冰冻星球，还能大展想象力，在太空沙地塑造自己的星球，激动又神奇。

在激烈的太空角逐后，“火星区域”可以提供能量补给，在形态各异外星人地陪伴下，于火星旅馆中小憩一会。若是只想坐着歇一会，近处的彩泥可以任凭想象创造心中的巴巴爸爸，每个人都是小艺术家。除了再现动画片里的家园设计，“星际体育学校”提供的太空知识教学显得更为温暖与真实。宇宙是如何形成的？星系有多少未知等着我们探索？从孩童时就有的疑问，同时怀揣着一份对浩瀚宇宙的敬仰与好奇，在这里总能被满足。

工兵：巴巴爸爸家正在上演的这场盛大派对将一直延续至9月20日，在完成火星运动会各项任务的同时，重温经典动画情节带来的欢乐瞬间吧！

穿一件流动的红装

能把一个节日变成国家级文化遗产，西班牙人为此颇为骄傲。作为世界上最奇葩节日之一的西红柿节，在每年本月最后一个星期三的布尼奥尔小镇迎来狂欢。世界各地的人们准时来到瓦伦西亚地区，几万人深陷血红色的番茄流中，尽情投掷，疯狂至极。

随着检票进场，小镇中心的人口密度越来越大，楼房已经用布遮起，象征胜利的火腿也在涂满肥皂的木杆顶端上准备就绪，一切的一切都渲染着西红柿节狂欢前的躁动。等着时机一到，屋顶上开始砸下西红柿，人人都举着手争抢“武器”，待把手中的西红柿捏烂后胡乱的向身旁的人砸去。

不过，直至出现装着满载西红柿的大卡车驶入人群中，西红柿大战才算是到了高潮。尖叫声和欢呼声此起彼伏，西红柿浆流开始在脚下愈涨愈高，一个踉跄就会摔进西红柿酱里，浑身都沾上红色番茄残渣与天然的艳红染料。就用手中的番茄将整个小镇变身红色的海洋吧！

工兵：西红柿节一旦开启，攻势就愈加猛烈。因此戴泳镜保护眼睛、为相机戴防护水套是极为重要的，保证尽情玩耍，又能记录美好时刻。

美式风味BBQ

烧烤的美味总是在夜色和酒水的陪衬下显得格外诱人，要是多添点肉食大口吃肉，那就真是过瘾了。美国里诺太浩湖的全美西部牛小排烹饪比赛，就以其全美规模最大、内容最精彩的烧烤美食赛事名号，吸引着上万名游客到访。

在世界级烧烤大师的手下，每年自本月底开始的六天牛小排盛宴会如期举行。除了牛小排的供应量之多，不同风味的烤制更是其亮点所在，等着降服品尝者们刁钻的口味。

在当地的路口常设有数百个摊位，有粗壮的汉子烤着大块牛排，涂油、翻转、热情，一应俱全。拿到一份牛小排后去挤点酱，就在近处的草地坐下尽情开吃，还能见到小朋友们急切地啃着牛小排的可爱模样。此外，专为小朋友设计的儿童娱乐区，可以让小小宾客享受美食的同时，体验更多有趣的娱乐项目。

工兵：全美西部牛小排烹饪比赛不仅免入场费，并且还免费提供停车、接送车辆及其他娱乐活动。