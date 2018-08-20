首发出战职业联赛王思聪一圆电竞梦

见习记者 吴文俊

王思聪，一位狂热的电竞爱好者。2011年正式宣布进入电竞领域，整合国内电竞产业，并收购CCM战队，成立IG（Invictus Gam ing）电子竞技俱乐部。七年发展，IG俱乐部的英雄联盟分部已经成为LPL（英雄联盟职业联赛）中的银河战舰，这自然离不开王思聪在俱乐部方面不惜手笔的投入。喜欢电竞，是王思聪这么做的原因，而真正打一场职业比赛也成了IG创始人的心愿，8月19日，王思聪终于一圆电竞梦，他作为IG战队首发队员出战LPL夏季赛。

“王校长”

圆梦职业赛场

8月16日，iG电子竞技俱乐部发布消息，称俱乐部老板王思聪即将注册成为LPL职业选手（ID：IG.W XZ），正在与IG战队的选手合练，并参加了训练赛。根据IG俱乐部副总裁藏马的叙述，整件事情的起源来自于王思聪的一个玩笑。两个人碰面探讨工作事宜，谈到战队的积分排名，认为可以让许久未登场的西皇（ID：W est）上场练手，却没想到王思聪说：“要不让我也上场练练？”

经过一系列的注册手续、定妆照拍摄，王思聪终于得以登上英雄联盟职业舞台。8月19日，在LPL夏季赛iG战队对阵VG战队的比赛中，王思聪终于实现了自己的愿望，他以IG.WXZ的ID首发出任IG战队ADC（物理输出核心），而原ADC位置的喻文波则出任辅助位置。

王思聪的职业联赛首秀自然吸引了各界的关注，当天下午位于上海正大广场的赛事现场门票迅速一扫而空，赛场挤满了前来见证“王校长”首秀的粉丝，而随着首发阵容出炉“王思聪 首发AD”的词条也霸占了微博热搜，英雄联盟官方微博瞬间得到超过五千的评论以及十五万的点赞。同时，从各平台的比赛直播间热度也足以见得本场比赛的受关注程度，据熊猫直播统计共计5400万人气见证了这场比赛，不得不让人感叹王思聪不输流量明星们的热度。

当然，真正走上职业赛场还是得靠硬实力，王思聪在本场比赛中选择了物理输出英雄戏命师-烬，而辅助位则选择了保护能力极强的河流之主-塔姆。前期对线阶段，VG战队的下路组合在线上对王思聪采取了压制，并且率先攻下IG下路一塔。比赛中期，两队打法愈发激进，几波小规模团战过后，VG取得经济上领先，并且率先攻上IG高地。不过，凭借两位韩国外援的出色发挥，IG最终逆转取胜，王思聪以4/5/10的KDA（击杀/阵亡/助攻）数据完成了电竞职业首秀。

虽然首秀最终以胜利首场，但作为LPL联赛东区头名，IG战队在对阵VG战队是吃到不少苦头，这显然和王思聪坐镇不无关系，尽管队友可以在各个位置上实力碾压，但王思聪作为团队重要的输出位置，在和职业选手对线的表现颇为挣扎。全场数据虽然还算不错，但整场比赛只打出了1万6的伤害量，远低于与他对位的VG战队选手的5万2的伤害量，用“躺赢”来形容绝不过分。双方第二局较量，王思聪让出首发位置，IG最终轻松取胜。

“有钱任性”？还是合乎规则？

这次化身“职业电竞选手”，王思聪在又一次引起轰动的同时，舆论却分为两派——有些人认为，王思聪可以利用其自身巨大的影响力推动电竞赛事宣传，让更多普通人了解电竞，这是好事情；另一些人则持相反态度，认为王思聪的水平和职业选手相差过大，这样的行为不仅是对其他队伍的不尊重，更是对“竞技运动”的不尊重。

但事实上，王思聪走上职业赛场，并非“有钱任性”，他的资质完全符合LPL赛事方的职业选手注册要求。去年12月，LPL曾颁布《2018电子竞技运动标准》。在“电竞选手成员资格”一项中，赛事方将参赛条件分为四部分。首先是年龄，参加电竞比赛的选手必须年满17周岁；其次是区域选手身份要求，即对于国籍方面的要求；第三是工作资格，要求选手要具有其赛区所属国家的合法居住权利，并具有在中国工作的资格；最后一项则要求选手不得是官方及其相关人员。

虽然合乎赛事方的规则，IG俱乐部也在声明中反复强调了“LPL选手应走的流程，我们按部就班完成了”这一点，但事实上，LPL职业赛事的准入门槛并没有对选手能力高低有明确要求。面对网友们的质疑声，英雄联盟赛事官方也发表声明计划将对LPL官方规则中选手注册流程进行完善，主要方向是未来注册加入LPL的选手，需要拥有在LPL联盟所承认的本赛区比赛

（英雄联盟发展联赛LDL，德玛西亚杯）拥有出场纪录或在全球其他英雄联盟赛区的职业联赛或次级联赛中拥有可查询的出场纪录。

在职业首秀过后，王思聪接受了LPL赛事官方的采访，被问及参加职业电竞比赛后的感受时，王思聪答道，“来打比赛，算是圆自己一个梦，既然是符合规则，而且IG战队的成绩（锁定排名第一）允许这样一个尝试。虽然获得胜利，但是大家有目共睹我的发挥不是很好，一方面是紧张，另一方面确实和职业选手差距非常大，以后可能不会再做这样的尝试了。”

“老板上场”

职业体育早有先例

虽然有不少声音指出王思聪此举有炒作之嫌，但这样的现象在职业体坛偶尔也会出现。王思聪的父亲王健林就是一位足球迷，他早年投资大连万达足球队时，就时常现身更衣室，为职业球员们讲解战术，不过并未走上绿茵场，就这一点看，王思聪此举算得上“青出于蓝而胜于蓝”。

其实，不论是在电子竞技圈还是传统体育圈，“老板上场”的案例还真是不少，2014年英雄联盟台港澳职业电子竞技联赛LNL的赛场上，一次就出现两个老板上场的情形。M achi E-Sports的拥有者黄立成和Hong Kong A ttitude的拥有者钟培生都亲自打过比赛。Dota2中国战队New bee的老板“牛蛙君Xx”王玥也是一位知名的“老板选手”，他曾率队出战过GESC中国区预选赛、Sli联赛S3赛季、DAC亚洲邀请赛，甚至连今年的TI8海选如此重量级的赛事，他都亲自上阵。

而说到传统体育赛场，在上海滩就曾有一位热衷“亲力亲为”的老板，前上海申花俱乐部投资人朱骏，他曾经多次在申花的热身赛中登场。2007年荷兰港口杯上，朱骏以首发前锋的身份登场6分钟，而那场比赛上海申花的对手正是英超豪门利物浦。尽管当时受到了各界舆论的质疑，但这都没有影响朱老板的参赛热情，此后申花队的多场热身赛中朱骏依然有过出场。

足坛老板同样亮相过正式比赛，2018年中国足协杯第四轮，中乙球队延边北国老板金学建身披19号战袍替补出场，更是留下了“我赞助球队时的唯一要求就是，在场上给我留一个位置。”这样的“金句”。