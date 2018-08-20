张璐红牌下场 莫雷诺点球不进 登巴巴受伤下场-申花客场一点都不“幸福”

华夏幸福4∶1绿地申花



晨报记者 甘 慧

（河北廊坊8月 19日电）

红牌，点球不进，外援受伤，大比分失利……这一切都在客场对阵华夏幸福的比赛中被绿地申花碰到了，最终申花1∶4不敌华夏幸福。

为避红牌换人

结果还是吃到红牌

开场第3分钟，刘若钒拦截姜至鹏时犯规吃到黄牌。随后的比赛中，刘若钒因防守动作较大被主裁判警告。而刘若钒与荣昊所在的右路又是华夏幸福重点攻击的一路，为了避免刘若钒再次犯规吃到红牌被罚下场，主教练吴金贵在第31分钟做出了换人调整，用张璐换下身上已经背了1张黄牌的刘若钒。

然而万万没有想到的是，张璐上场仅仅1分钟，就被直接红牌罚下场。第32分钟，张璐正面铲倒姜至鹏，当值主裁先是给张璐出示了黄牌。就在华夏幸福准备开任意球的时候，视频裁判组跟主裁判通过耳麦进行交流，随后主裁判到场边观看视频回放，并作出改判，将张璐直接红牌罚下。

这个改判对于原本就0∶1落后的申花而言无疑是雪上加霜的，在张璐被罚下不久，以10打11的申花，在短短的3分钟内被对方连进两球，一度0∶3落后。

登巴巴受伤下场莫雷诺点球不进

华夏幸福上半场3次射正球门，都造成了进球。半场3球落后对申花的士气也造成了较大的影响，全队踢得也比较沉闷。第62分钟，申花大范围转移，荣昊右路传中，结果皮球打在姜至鹏手上，裁判判罚点球。可惜莫雷诺踢了一脚高射炮，申花再次错失机会。

罚失点球的莫雷诺在第73分钟时打入一球，帮助申花扳回一城。曹赟定左路斜长传到禁区，莫雷诺插上抢在任航身前，近距离将球打进，将比分扳成1∶3。伤停补时阶段，董学升再入一球，将比分定格在了4∶1。

比赛中，登巴巴在防守中受伤，队医进场后向替补席做出了换人的动作，登巴巴因伤被高迪替换下场。

赛后，主教练吴金贵表示，开场几分钟年轻队员就拿了黄牌，因为怕他（刘若钒）再吃牌，做出了调整，结果上去的队员又被罚下，整个打乱了部署，“回去之后，我们会好好总结，在这么短时间丢球，吃牌，这些不是今年第一次，应该引起高度重视。之前我们回休息室也讲了，不应该出现这样的动作，不管对球队还是对球员来讲，这都是教训，希望以后不要发生。”