晨报记者 孙俊毅

本周一有西甲、意甲、英超等赛事被列入竞彩足球项目。周一008西甲 21日02:00巴伦西亚VS马竞巴伦西亚新赛季有中场格德斯、安德烈亚斯·佩雷拉两名主要球员离

队，租借来了前锋巴楚亚伊、中场切

里舍夫，从马竞购买了前锋加梅罗，补充了后卫迪亚卡比、皮奇尼、中场

瓦斯等人。马竞新赛季引进了中场勒

马尔、罗德里、前锋卡利尼奇、后卫阿

里亚斯等人。上周中马竞在欧洲超级

杯上击败皇马夺冠。主流机构对本场

开平手客队低水，预计马竞上盘热度

不小，建议彩民重点考虑巴伦西亚不

败。

竞彩让球推荐：

巴伦西亚（+1）VS马竞 胜周一010意甲 21日02:30亚特兰大VS弗洛西诺内亚特兰大今夏失去了中场克里斯坦特和后卫斯皮纳佐拉、卡尔达拉3名主力，但签下了桑普前锋萨帕塔和罗马前锋图米内罗。亚特兰大已经踢了两轮欧联杯资格赛，状态不错。

弗洛西诺内上赛季拿到意乙第3，通过升级附加赛重返意甲，但他们财力有限，只能靠租借球员提升实力，此前的意大利杯首轮他们也在主场被意丙球队苏迪路淘汰。从主流机构开主让一球/球半中低水看，客队整体实力无法和亚特兰大抗衡。

竞彩让球推荐：

亚特兰大（-1）VS弗洛西诺内 胜周一014英超 21日03:00水晶宫VS利物浦

水晶宫首轮2比0击败富勒姆，边锋施鲁普和继续担任前锋的扎哈各进一球，几名夏季新人无一进入首发，只有后腰库亚特替补完成首秀。

利物浦首轮4比0大胜西汉姆联，萨拉赫首开纪录，马内梅开二度，替补前锋斯图里奇锦上添花。两队近10次交锋全部分出胜负，利物浦6胜4负，且9场打出大比分。两队近期进攻状态都不俗，大球值得一搏，竞彩让球玩法，首选主负，防平局。

竞彩让球推荐：

水晶宫（+1）VS利物浦 负/平