习近平表率尊医重卫好风尚

来源：央视网

8月19日是我国首个“中国医师节”。在首个“中国医师节”即将到来之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示强调，长期以来，我国广大医务人员响应党的号召，弘扬敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的精神，全心全意为人民健康服务，在疾病预防治疗、医学人才培养、医学科技发展等方面发挥了重要作用并取得了丰硕成果，涌现出一大批医学大家和人民好医生。特别是在面对重大传染病威胁、抗击重大自然灾害时，广大医务人员临危不惧、义无反顾、勇往直前、舍己救人，赢得了全社会高度赞誉。

习近平指出，各级党委、政府和全社会都要关心爱护医务人员，形成尊医重卫的良好氛围。自2016年开始，习近平已经连续三年对尊医重卫作出重要指示，为医务人员送去殷殷关怀和深深牵挂。

医务工作者是守护13亿多国民健康的白衣天使。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视医师和医务人员队伍建设，多次肯定、称赞广大医务人员的优秀业绩和重要贡献。从慰问、表彰再到对首个“中国医师节”作出重要指示，习近平身体力行作出表率，引领全党全社会形成尊医重卫的良好风气。

2016年8月19日至20日，全国卫生与健康大会在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。新华社记者马占成摄

广大医务人员是医药卫生体制改革的主力军

广大医务人员是医药卫生体制改革的主力军，是保障人民健康、推进健康中国建设的重要力量。

从《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015－2020年）》到《“健康中国2030”规划纲要》，从《关于促进健康服务业发展的若干意见》到《国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见》再到2018年初国办印发的《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》，党的十八大以来，一系列规划和指导性文件对医务工作者的人才队伍建设、薪酬待遇等方面给出了顶层设计和规范指导；党的十九大报告中明确提出要求：加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设；2017年11月，国务院批复同意将每年的8月19日设立为“中国医师节”，这是党和人民给予医务人员的特殊荣耀，将进一步坚定并激发全国卫生健康系统奋力推进健康中国建设的决心、信心和热情。

识才、爱才、惜才，习近平对医务工作者中的杰出人才倍加重视。2013年8月24日，习近平在北京人民大会堂出席第44届南丁格尔奖章颁奖大会并为6名中国获奖者颁发奖章。2015年12月18日，习近平致信祝贺中国中医科学院成立60周年，并向长期奋战在中医药战线的同志们致以诚挚问候。习近平在贺信中指出，以屠呦呦研究员为代表的一代代中医人才，辛勤耕耘，屡建功勋，为发展中医药事业、造福人类健康作出了重要贡献。

数据显示，截至2017年年底，我国卫生人员总数达1174.9万，其中执业（助理）医师339万，乡村医生90.1万。每千人口执业（助理）医师数达到到2.44人，超过国际平均水平。医师队伍的发展也使医疗资源供给持续增加，2017年全国医疗卫生机构总诊疗人次数为81.8亿，比2016年增加了3.2％。在医师队伍中，本科及以上学历人员占比达到了39.76％，其中硕士研究生以上学历人员占比达3％。

截至目前，卫生健康领域共有211名院士，61名“国医大师”，生命科学与医学领域的两院院士居各学部之首。在习近平总书记重要指示精神的号召下，通过首次“中国医师节”活动的开展，对一些医生典型和模范进行宣传表彰，更能激励广大医务人员修医德、行仁术，用优质的服务增进人民健康福祉，在新起点上再创新功。

你们的事业是最高尚、最神圣的

从2003年抗击非典到2008年汶川地震，从2010年玉树地震到2013年四川雅安地震、甘肃定西地震……在面对重大传染病威胁、抗击重大自然灾害时，只要有国家的召唤、人民的需要，医务工作者都会义无返顾地冲到最前线，在灾难和危机面前，他们临危不惧、勇往直前，用妙手仁心演绎出一段段舍生忘死、救死扶伤的动人故事，赢得了全社会的赞誉。

无论是国内考察还是国外访问，习近平多次亲赴一线看望慰问医务工作者，向他们致以崇高的敬意和衷心的感谢。

2013年3月30日，习近平在刚果共和国首都布拉柴维尔出席中刚友好医院竣工剪彩仪式。他深情地对中国医疗队员们说，你们不远万里来到刚果，用精湛的医术和高尚的医德，为刚果人民提供很好的医疗服务，得到刚果政府和人民的称赞，为祖国赢得了荣誉。我代表党和人民感谢你们，你们辛苦了！

在2015年11月25日的埃博拉出血热疫情防控工作表彰大会上，习近平对医务人员作出高度评价。他指出，军地医务人员发扬“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的崇高精神，同受援国人民并肩奋战，帮助疫区国家控制了疫情，成功实现“打胜仗、零感染”目标。

2016年7月28日，习近平来到唐山市截瘫疗养院慰问截瘫疗养院的截瘫伤员。离开唐山市截瘫疗养院时，习近平对围拢过来的医护工作者表示，大爱无疆，医者仁心，人道主义精神在你们这里得到充分体现。生命是最值得珍惜的。唐山大地震是毁灭生命的灾难，但我们这里看到了浴火重生：有伤残者的奋斗毅力，有民族精神的弘扬，有中国共产党领导和我国社会主义制度的巨大优越性，还有广大医护人员充满大爱的无私奉献。全面建成小康社会，残疾人事业、医疗卫生健康工作都是重要组成部分。你们的事业是最高尚、最神圣的。希望你们不忘初心、继续前进。

营造全社会尊医重卫的良好风气

将每年8月19日设立为“中国医师节”，体现了以习近平同志为核心的党中央对卫生健康工作的高度重视，对广大医务人员优秀业绩的充分肯定。设立“中国医师节”更重要的意义不在于形式，而是倡导和推动全社会以切实行动来关心爱护医务人员身心健康，营造全社会尊医重卫的良好风气。

近几年来，我国医师执业环境虽然有所改善，但依旧面临着工作压力大、健康状况不佳等问题。今年发布的《中国医师执业状况白皮书》显示，仍有62％的医师认为执业环境没有改善，各级医院的医师每周工作时间都在40小时以上，三级医院医师平均每周工作达到51小时，50岁以上的医生，身患两种疾病的占70％以上。

习近平心系医务人员身心健康，多次对尊医重卫作出重要指示。在2016年8月19日至20日召开的全国卫生与健康大会上，习近平深刻指出，要着力发挥广大医务人员积极性，从提升薪酬待遇、发展空间、执业环境、社会地位等方面入手，关心爱护医务人员身心健康，通过多种形式增强医务人员职业荣誉感，营造全社会尊医重卫的良好风气。在2017年8月17日召开的全国卫生计生系统表彰大会上，习近平再次强调指出，各级党委和政府要关心关怀广大卫生计生工作者，采取切实措施帮助他们改善工作生活条件，推动全社会形成尊医重卫的良好氛围，加快建立中国特色基本医疗卫生制度，努力开创我国卫生和健康事业新局面。

爱医更要防止伤医。医务人员是国民健康的“守门人”，如果连健康“守门人”的生命安全都不能保证，何来健康中国？在2016年8月19日至20日召开的全国卫生与健康大会上，习近平用一句掷地有声的“狠话”给医务人员吃了一颗“定心丸”：要严厉依法打击涉医违法犯罪行为特别是伤害医务人员的暴力犯罪行为，保护医务人员安全。只有让医务人员的劳动得到尊重、价值得到体现，才能护航健康中国建设，为开创我国卫生健康事业新局面汇聚更多力量。（文/刘雅虹）