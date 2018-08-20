上海各界人士送别市委原常委、市委政法委原书记王鉴同志

来源：上观新闻

作者：谈燕



中国共产党优秀党员，中共上海市委原常委、原副市长、市委政法委原书记，上海市第八届人大常委会副主任王鉴同志遗体告别仪式，今天上午在上海龙华殡仪馆举行。

王鉴同志因病医治无效，于2018年8月13日18时48分在上海逝世，享年101岁。

王鉴同志病重期间及逝世后，中央领导同志、其它有关方面领导同志以各种方式表示关心、慰问和深切哀悼。

今天上午，龙华殡仪馆大厅内庄严肃穆，王鉴同志的遗体覆盖着中国共产党党旗，安卧在鲜花丛中。10时许，市领导李强、应勇、殷一璀、董云虎、尹弘、于绍良、陈寅、诸葛宇杰等，向王鉴同志遗体三鞠躬，作最后送别。市有关方面负责同志和老同志，王鉴同志亲属、同事、生前友好也前往送别。

王鉴同志逝世后，送花圈或发唁电的还有中共中央组织部、中共中央政法委员会、公安部、国家安全部等。

王鉴同志，曾用名王作全、王增明，1917年6月出生，山东蓬莱人。1938年8月加入中国共产党。

王鉴同志为革命、政法和改革开放事业奋斗了八十多个春秋。新中国成立后，他先后任公安部一局副局长、原子能保卫局局长，后又调任上海市公安局副局长、党组副书记，为建国初期反敌特斗争、国防科技、社会稳定和经济建设事业作出了重大贡献。粉碎“四人帮”后，他担任上海市公安局党委副书记，切实维护了上海政治大局稳定和人民群众生产生活秩序。他担任中共上海市委常委，坚决拥护党的十一届三中全会以来的路线方针政策，在大是大非问题上旗帜鲜明、立场坚定，始终与党中央保持高度一致，为上海政法工作发展壮大、维护社会稳定作出了卓越贡献。担任市第八届人大常委会副主任、党组副书记期间，十分重视加强法制建设，为全国青少年保护法规制定提供了经验和范例。王鉴同志离休以后，身为公安部、国家安全部咨询委员，为公安和国家安全事业长远发展提出了战略性、前瞻性的意见。他特别关心青年干部成长，激励广大青年干部坚定信念、铭记历史，努力为共产主义事业奋斗终生。

王鉴同志一生忠于党、忠于祖国、忠于人民，对共产主义矢志不渝。他坚持党性原则，遵守党的纪律和政治生活准则；坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，始终保持人民公仆的本色；胸怀坦荡、光明磊落、作风民主；尊重知识，尊重人才，关心同志，爱护干部；严以律己、宽以待人，廉洁奉公、生活俭朴，淡泊名利、无私奉献。

王鉴同志的一生，是革命的一生、光辉的一生，是为共产主义理想和党的事业奋斗的一生。他的革命精神和崇高品德，永远值得我们学习和敬仰。（题图来源：视觉中国）