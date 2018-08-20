如何做好宣传思想工作 习近平这样说

来源：央视网
宣传思想工作是意识形态工作的重要组成部分。习近平总书记曾在全国宣传思想工作会议、文艺工作座谈会、党的新闻舆论工作座谈会等重要会议上多次发表相关讲话，形成了一以贯之的思想脉络、构建了意识形态工作的理论体系。
党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视宣传思想工作，全面加强在文化、教育、新闻、网信工作等领域的思想引导，进一步巩固了宣传思想“主阵地”，为实现中国梦凝聚了强大的精神力量。
举旗定向 为伟大事业凝心聚力
五个“事关”阐述新闻舆论工作的重要性
做好党的新闻舆论工作，事关旗帜和道路，事关贯彻落实党的理论和路线方针政策，事关顺利推进党和国家各项事业，事关全党全国各族人民凝聚力和向心力，事关党和国家前途命运。必须从党的工作全局出发把握党的新闻舆论工作，做到思想上高度重视、工作上精准有力。
——2016年2月19日，习近平在党的新闻舆论工作座谈会上的讲话
三个“坚持”阐明新闻舆论工作的重要原则
党的新闻舆论工作是党的一项重要工作，是治国理政、定国安邦的大事，要适应国内外形势发展，从党的工作全局出发把握定位，坚持党的领导，坚持正确政治方向，坚持以人民为中心的工作导向，尊重新闻传播规律，创新方法手段，切实提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。
——2016年2月19日，习近平在党的新闻舆论工作座谈会上的讲话
两个“巩固”明确宣传思想工作的重要目标
宣传思想工作就是要巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础。
——2013年8月19日，习近平在全国宣传思想工作会议上的讲话
立柱架梁 坚持党的领导
坚持党管媒体原则
要坚持党管媒体原则，严格落实政治家办报要求，确保新闻宣传工作的领导权始终掌握在对党忠诚可靠的人手中。
——2015年12月25日，习近平视察解放军报社时的讲话
加强党中央对网信工作的集中统一领导
要加强党中央对网信工作的集中统一领导，确保网信事业始终沿着正确方向前进。
——2018年4月，习近平在全国网络安全和信息化工作会议上的讲话
党的领导是社会主义文艺发展的根本保证
党的领导是社会主义文艺发展的根本保证。党的根本宗旨是全心全意为人民服务，文艺的根本宗旨也是为人民创作。把握了这个立足点，党和文艺的关系就能得到正确处理，就能准确把握党性和人民性的关系、政治立场和创作自由的关系。
——2014年10月15日，习近平在文艺工作座谈会上的讲话
高校思想政治工作要全面贯彻党的教育方针
我们的高校是党领导下的高校，是中国特色社会主义高校。办好我们的高校，必须坚持以马克思主义为指导，全面贯彻党的教育方针。
——2016年12月，习近平在全国高校思想政治工作会议上的讲话
守正开新 坚持党性和人民性的统一
宣传思想工作要坚持以民为本、以人为本
坚持人民性，就是要把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为出发点和落脚点，坚持以民为本、以人为本。要树立以人民为中心的工作导向，把服务群众同教育引导群众结合起来，把满足需求同提高素养结合起来，多宣传报道人民群众的伟大奋斗和火热生活，多宣传报道人民群众中涌现出来的先进典型和感人事迹，丰富人民精神世界，增强人民精神力量，满足人民精神需求。
——2013年8月19日，习近平在全国宣传思想工作会议上的讲话
文艺工作要坚持以人民为中心的创作导向
人民既是历史的创造者、也是历史的见证者，既是历史的“剧中人”、也是历史的“剧作者”。文艺要反映好人民心声，就要坚持为人民服务、为社会主义服务这个根本方向。这是党对文艺战线提出的一项基本要求，也是决定我国文艺事业前途命运的关键。
——2014年10月15日，习近平在文艺工作座谈会上的讲话
新闻舆论工作要了解社情民意、发现矛盾问题、引导社会情绪、动员人民群众、推动实际工作
加强和改善党对新闻舆论工作的领导，是新闻舆论工作顺利健康发展的根本保证。各级党委要自觉承担起政治责任和领导责任。领导干部要增强同媒体打交道的能力，善于运用媒体宣讲政策主张、了解社情民意、发现矛盾问题、引导社会情绪、动员人民群众、推动实际工作。
——2016年2月19日，习近平在党的新闻舆论工作座谈会上的讲话
网信工作领域，各级党政机关和领导干部要学会通过网络走群众路线
各级党政机关和领导干部要学会通过网络走群众路线，经常上网看看，潜潜水、聊聊天、发发声，了解群众所思所愿，收集好想法好建议，积极回应网民关切、解疑释惑。善于运用网络了解民意、开展工作，是新形势下领导干部做好工作的基本功。各级干部特别是领导干部一定要不断提高这项本领。
——2016年4月19日，习近平在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话
高校思想政治工作必须围绕学生、关照学生、服务学生
思想政治工作从根本上说是做人的工作，必须围绕学生、关照学生、服务学生，不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养，让学生成为德才兼备、全面发展的人才。
——2016年12月，习近平在全国高校思想政治工作会议上的讲话
（网站首页图：新华社资料图片）