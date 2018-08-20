如何做好宣传思想工作 习近平这样说

来源：央视网

宣传思想工作是意识形态工作的重要组成部分。习近平总书记曾在全国宣传思想工作会议、文艺工作座谈会、党的新闻舆论工作座谈会等重要会议上多次发表相关讲话，形成了一以贯之的思想脉络、构建了意识形态工作的理论体系。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视宣传思想工作，全面加强在文化、教育、新闻、网信工作等领域的思想引导，进一步巩固了宣传思想“主阵地”，为实现中国梦凝聚了强大的精神力量。

举旗定向 为伟大事业凝心聚力 五个“事关”阐述新闻舆论工作的重要性 做好党的新闻舆论工作，事关旗帜和道路，事关贯彻落实党的理论和路线方针政策，事关顺利推进党和国家各项事业，事关全党全国各族人民凝聚力和向心力，事关党和国家前途命运。必须从党的工作全局出发把握党的新闻舆论工作，做到思想上高度重视、工作上精准有力。 ——2016年2月19日，习近平在党的新闻舆论工作座谈会上的讲话 三个“坚持”阐明新闻舆论工作的重要原则 党的新闻舆论工作是党的一项重要工作，是治国理政、定国安邦的大事，要适应国内外形势发展，从党的工作全局出发把握定位，坚持党的领导，坚持正确政治方向，坚持以人民为中心的工作导向，尊重新闻传播规律，创新方法手段，切实提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。 ——2016年2月19日，习近平在党的新闻舆论工作座谈会上的讲话 两个“巩固”明确宣传思想工作的重要目标 宣传思想工作就是要巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础。 ——2013年8月19日，习近平在全国宣传思想工作会议上的讲话

立柱架梁 坚持党的领导 坚持党管媒体原则 要坚持党管媒体原则，严格落实政治家办报要求，确保新闻宣传工作的领导权始终掌握在对党忠诚可靠的人手中。 ——2015年12月25日，习近平视察解放军报社时的讲话 加强党中央对网信工作的集中统一领导 要加强党中央对网信工作的集中统一领导，确保网信事业始终沿着正确方向前进。 ——2018年4月，习近平在全国网络安全和信息化工作会议上的讲话 党的领导是社会主义文艺发展的根本保证 党的领导是社会主义文艺发展的根本保证。党的根本宗旨是全心全意为人民服务，文艺的根本宗旨也是为人民创作。把握了这个立足点，党和文艺的关系就能得到正确处理，就能准确把握党性和人民性的关系、政治立场和创作自由的关系。 ——2014年10月15日，习近平在文艺工作座谈会上的讲话 高校思想政治工作要全面贯彻党的教育方针 我们的高校是党领导下的高校，是中国特色社会主义高校。办好我们的高校，必须坚持以马克思主义为指导，全面贯彻党的教育方针。 ——2016年12月，习近平在全国高校思想政治工作会议上的讲话