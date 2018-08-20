全面提高我军加强党的领导和党的建设工作质量——习主席在中央军委党的建设会议上的重要讲话在全军和武警部队引起热烈反响

来源：中国军网综合

铸牢军魂跟党走，苦练本领谋打赢。学习习主席重要讲话，广大官兵听党指挥的信念更加坚定，练兵打仗的热情更加高涨。请关注今日出版的《解放军报》的详细报道——

——习主席在中央军委党的建设会议上的重要讲话在全军和武警部队引起热烈反响

解放军报北京8月19日电 中央军委党的建设会议17日至19日在北京召开。习主席出席会议并发表重要讲话，在全军和武警部队引起热烈反响。广大官兵通过新闻媒体收听收看相关报道后，立即展开学习讨论。大家坚定表示，要认真学习贯彻习主席重要讲话精神，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决听从党中央、中央军委和习主席指挥，把我军党的领导和党的建设工作抓得更紧更实，全面提高我军加强党的领导和党的建设工作质量，为实现党在新时代的强军目标、完成好新时代军队使命任务提供坚强政治保证。

在会议现场聆听习主席重要讲话后，从事军队党建研究工作已有16年的军事科学院军队政治工作研究院军队政治工作创新发展研究中心主任吴志忠格外兴奋。他说，党的十八大特别是古田全军政治工作会议以来，在党中央、中央军委和习主席坚强领导下，我军党的领导和党的建设发生全面深刻变化，为强军事业取得历史性成就、发生历史性变革提供了坚强政治保证。其中的宝贵经验应认真总结，这样才能把取得的成果巩固好、发展好。

“党的领导和党的建设是我军建设发展的关键，关系强军事业兴衰成败，关系党和国家长治久安。”习主席重要讲话引发国防大学政治学院师生的热议。该院军队组织工作教研室主任任龙说，实现党在新时代的强军目标、把人民军队全面建成世界一流军队，完成好党和人民赋予的新时代使命任务，必须持之以恒、久久为功，下大气力解决我军党的领导和党的建设方面存在的矛盾问题和短板弱项，把我军党的领导和党的建设工作抓得更紧更实，把我军各级党组织建设得更加坚强有力。

“坚持党对军队绝对领导是我军加强党的领导和党的建设工作的首要任务。”学习讨论中，多次被评为“优秀共产党员”的东部战区陆军某旅政委尤易武说，人民军队能够战胜各种艰难困苦、不断从胜利走向胜利，最根本的就是坚定不移听党话、跟党走。空军地导某旅党委一班人在讨论中谈到，国防和军队建设进入新时代，我军所处的社会环境、使命任务、官兵成分结构发生了很大变化，党对军队绝对领导一刻也不能放松。我们要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平强军思想武装头脑，铸牢对党绝对忠诚的思想根基。

“党的力量来自组织，组织强则军队强。”今年初，第77集团军某旅防空营列装某新型导弹，该营党委要求党员骨干带头学习新知识、掌握新装备。在党员骨干的带动下，官兵兴起练兵热潮，使新装备很快形成战斗力。学习讨论中，该营教导员刘剑表示，我们要坚持组织路线服务政治路线，聚焦备战打仗主责主业，加强部队党的组织体系建设，增强党组织的领导力、组织力、执行力，把党的政治优势和组织优势转化为制胜优势。

“军级以上高层党委在我军党的组织体系中地位重要、责任重大。”学习习主席重要讲话，军委机关各部门干部倍感责任在肩。大家在学习讨论中说，我们要旗帜鲜明讲政治，站稳政治立场，把准政治方向，坚定政治信念，提升政治能力，确保政治过硬。各战区机关在讨论中表示，要抓好备战打仗，不断提高战略谋划能力、真打实备能力、改革创新能力、科学管理能力、狠抓落实能力，有效履行使命任务。

“强军之道，要在得人。”不久前，第73集团军某旅在提拔使用干部时，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，突出政治标准和打仗能力，把一批优秀年轻干部放到练兵备战的关键岗位上，有效促进了部队战斗力的提升。讨论中，该旅政委林晖结合这一事例谈到，人才资源是强军兴军的宝贵战略资源，推进强军事业就要把培养干部、培养人才摆在更加突出的位置，着力锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力集聚矢志强军打赢的各方面优秀人才。火箭军某试训区党委一班人在讨论中说，我们要坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，鼓励实干，鼓励创新，帮助解决现实问题，把广大官兵的积极性、主动性、创造性充分调动起来。

“要以永远在路上的执着和韧劲，坚持严字当头、全面从严、一严到底，深入推进我军党风廉政建设和反腐败斗争。”学习讨论中，联勤保障部队某部、战略支援部队某部党员干部表示，要对享乐主义、奢靡之风穷追猛打，对形式主义、官僚主义坚决破除。青海某预备役步兵旅、武警云南总队某支队党委成员在学习讨论中说，我们要坚持标本兼治，加强党内政治文化建设，注重在固本培元上下功夫，引导大家正心修身、律己持家、清廉为官，自觉抵御歪风邪气的侵蚀。

铸牢军魂跟党走，苦练本领谋打赢。学习习主席重要讲话，广大官兵听党指挥的信念更加坚定，练兵打仗的热情更加高涨。国防科技大学、海军某作战支援舰支队官兵表示，要更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入贯彻习近平强军思想，落实新时代党的建设总要求，奋力开创强军兴军新局面。（网站首页图：新华社图片）

（解放军报记者邵龙飞，特约记者李佳豪、沈基飞、徐连宗，通讯员高思峰、车东伟、王雨婷、赵欣、陈开江、张德琳、李杰、马艺训、罗有敢、徐海东、李政阳、钟志光、杨飞、周鹏搏等采写）