央视网消息：据海关总署公布的数据，今年1-7月，我国货物贸易进出口总值16.72万亿元，同比增长8.6%。其中与“一带一路”沿线国家外贸进出口合计4.57万亿元，同比增长11.3%，增速高出我国同期外贸总体水平，成为拉动我国对外贸易的新动力。

近年来，我国外贸经济持续向好发展。中国连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，成为世界经济增长的主要稳定器和动力源。“开放带来进步，封闭必然落后。”党的十八大以来，习近平主席在国际国内多个重要场合阐述中国坚持全方位对外开放的重要意义，从“一带一路”倡议到构建人类命运共同体，为完善全球治理建言献策，赢得了国际社会的广泛认同和赞誉。

开放是一种胸怀——为中国“代言”

改革开放是中国的基本国策

改革开放是中国的基本国策，也是今后推动中国发展的根本动力。

——2015年9月24日，习近平在华盛顿同美国总统奥巴马举行中美元首会晤时指出

要拥有容纳天下百川的胸怀

大国要像居于江河下游那样，拥有容纳天下百川的胸怀。中国愿意以开放包容心态加强同外界对话和沟通，虚心倾听世界的声音。

——2014年3月28日，习近平在德国科尔伯基金会的演讲

打开大门搞建设、办事业

我们的事业是向世界开放学习的事业。关起门来搞建设不可能成功。我们要坚持对外开放的基本国策不动摇，不封闭、不僵化，打开大门搞建设、办事业。

——2012年12月5日，习近平同在华工作的外国专家代表座谈时的讲话

把国内发展与对外开放统一起来

我们要坚持从我国实际出发，坚定不移走自己的路，同时我们要树立世界眼光，更好把国内发展与对外开放统一起来，把中国发展与世界发展联系起来，把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来，不断扩大同各国的互利合作，以更加积极的姿态参与国际事务，共同应对全球性挑战，努力为全球发展作出贡献。

——2013年1月28日，习近平在十八届中共中央政治局第三次集体学习时的讲话

中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！

过去40年中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行。

中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！

——2018年4月10日，习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲