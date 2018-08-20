央视网消息：据海关总署公布的数据，今年1-7月，我国货物贸易进出口总值16.72万亿元，同比增长8.6%。其中与“一带一路”沿线国家外贸进出口合计4.57万亿元，同比增长11.3%，增速高出我国同期外贸总体水平，成为拉动我国对外贸易的新动力。
近年来，我国外贸经济持续向好发展。中国连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，成为世界经济增长的主要稳定器和动力源。“开放带来进步，封闭必然落后。”党的十八大以来，习近平主席在国际国内多个重要场合阐述中国坚持全方位对外开放的重要意义，从“一带一路”倡议到构建人类命运共同体，为完善全球治理建言献策，赢得了国际社会的广泛认同和赞誉。
开放是一种胸怀——为中国“代言”
改革开放是中国的基本国策
改革开放是中国的基本国策，也是今后推动中国发展的根本动力。
——2015年9月24日，习近平在华盛顿同美国总统奥巴马举行中美元首会晤时指出
要拥有容纳天下百川的胸怀
大国要像居于江河下游那样，拥有容纳天下百川的胸怀。中国愿意以开放包容心态加强同外界对话和沟通，虚心倾听世界的声音。
——2014年3月28日，习近平在德国科尔伯基金会的演讲
打开大门搞建设、办事业
我们的事业是向世界开放学习的事业。关起门来搞建设不可能成功。我们要坚持对外开放的基本国策不动摇，不封闭、不僵化，打开大门搞建设、办事业。
——2012年12月5日，习近平同在华工作的外国专家代表座谈时的讲话
把国内发展与对外开放统一起来
我们要坚持从我国实际出发，坚定不移走自己的路，同时我们要树立世界眼光，更好把国内发展与对外开放统一起来，把中国发展与世界发展联系起来，把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来，不断扩大同各国的互利合作，以更加积极的姿态参与国际事务，共同应对全球性挑战，努力为全球发展作出贡献。
——2013年1月28日，习近平在十八届中共中央政治局第三次集体学习时的讲话
中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！
过去40年中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行。
中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！
——2018年4月10日，习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲
开放是一种姿态——向世界建言
国际社会日益成为一个你中有我、我中有你的命运共同体
我们的事业是同世界各国合作共赢的事业。国际社会日益成为一个你中有我、我中有你的命运共同体。
——2012年12月5日，习近平同在华工作的外国专家代表座谈时的讲话
让世界经济的大海退回到孤立的小湖泊、小河流不符合历史潮流
世界经济的大海，你要还是不要，都在那儿，是回避不了的。想人为切断各国经济的资金流、技术流、产品流、产业流、人员流，让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流，是不可能的，也是不符合历史潮流的。
——2017年1月17日，习近平在世界经济论坛2017年年会开幕式上的主旨演讲
秉持开放、融通、互利、共赢的合作观
我们要秉持开放、融通、互利、共赢的合作观，拒绝自私自利、短视封闭的狭隘政策，维护世界贸易组织规则，支持多边贸易体制，构建开放型世界经济。
——2018年6月10日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上的讲话
建设各国共享的百花园
中国对外开放，不是要一家唱独角戏，而是要欢迎各方共同参与；不是要谋求势力范围，而是要支持各国共同发展；不是要营造自己的后花园，而是要建设各国共享的百花园。
——2016年9月3日，习近平在二十国集团工商峰会开幕式上的主旨演讲
开放是具体政策——与各国共创美好未来
加快实施自由贸易区战略
我们要加快实施自由贸易区战略，发挥自由贸易区对贸易投资的促进作用，更好帮助我国企业开拓国际市场，为我国经济发展注入新动力、增添新活力、拓展新空间。
——2014年12月5日，习近平在中共中央政治局第十九次集体学习时的讲话
进一步放宽对外商投资的市场准入
中国将进一步放宽对外商投资的市场准入，同时也要健全外商投资监管体系，修订外商投资相关法律，依法保障外商投资企业合法权益。
——2015年9月22日，习近平接受《华尔街日报》书面采访时强调
加大对“一带一路”建设资金支持
中国将加大对“一带一路”建设资金支持，向丝路基金新增资金1000亿元人民币，鼓励金融机构开展人民币海外基金业务，规模预计约3000亿元人民币。中国国家开发银行、进出口银行将分别提供2500亿元和1300亿元等值人民币专项贷款，用于支持“一带一路”基础设施建设、产能、金融合作。
——2017年5月14日，习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲
开展人才与技术交流
我们将在未来5年内安排2500人次青年科学家来华从事短期科研工作，培训5000人次科学技术和管理人员，投入运行50家联合实验室。
——2017年5月14日，习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲
打造开放型合作平台
我们要打造开放型合作平台，维护和发展开放型世界经济，共同创造有利于开放发展的环境，推动构建公正、合理、透明的国际经贸投资规则体系，促进生产要素有序流动、资源高效配置、市场深度融合。
——2017年5月14日，习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲