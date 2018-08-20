强军兴军，关键在党。新时代强军事业发展到什么阶段，党的领导和党的建设就要推进到什么阶段。

中央军委党的建设会议在京召开，习主席出席会议并发表重要讲话。习主席站在时代和全局的高度，深刻总结党的十八大以来军队党的建设的成就变化和历史经验，进一步明确军队党的领导和党的建设的战略定位，严肃指出存在的短板弱项和矛盾问题，重点部署了全面加强新时代军队党的领导和党的建设的各项工作任务。习主席的重要讲话，是又一篇马克思主义纲领性文献，为全面加强新时代我军党的领导和党的建设工作提供了根本遵循。我们一定要认真学习贯彻习主席重要讲话精神，把握思想精髓，强化使命担当，努力把我军党的领导和党的建设工作抓得更紧更实。

东西南北中，党是领导一切的。党的领导和党的建设是我军建设发展的关键，关系强军事业兴衰成败，关系党和国家长治久安。91年来，我军之所以能够战胜各种艰难困苦、不断从胜利走向胜利，最根本的就是坚定不移听党话、跟党走，始终坚持把党的领导和党的建设摆在全部工作关键位置。军队党的建设坚强有力，我军才能始终保持坚定正确的政治方向，为完成党和人民赋予的新时代使命任务提供坚强力量保证。现在，我军建设所处的内外环境发生深刻变化，军队组织形态、力量结构、作战样式发生深刻变化，更加需要通过坚持党的领导和加强党的建设，把党的政治优势和组织优势转化为制胜优势。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持从政治上建设和掌握军队，把军队党的建设纳入全面从严治党战略布局统筹推进，特别是召开古田全军政治工作会议，狠抓全面从严治党、全面从严治军，坚持党对军队绝对领导，坚持以整风精神推进政治整训，坚持以理论武装凝心聚魂，坚持把党组织搞坚强，坚持贯彻军队好干部标准，坚持正风肃纪、反腐惩恶，带领全军寻根溯源、革弊鼎新，推动管党治党从宽松软走向严紧硬。我军党的领导和党的建设发生全面深刻变化，为强军事业取得历史性成就、发生历史性变革提供了坚强政治保证。

党的事业历来是在解决矛盾难题、应对复杂挑战中前进的。要清楚地看到，我们党面临的“四大考验”“四种危险”是长期的、尖锐的，军队一些单位中影响党的先进性、弱化党的纯洁性的因素依然很多很复杂，一些党组织和党员干部思想不纯、政治不纯、组织不纯、作风不纯的问题尚未得到根本解决，尤其是个别单位还存在党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等问题。这些问题不解决，势必会破坏党的团结和集中统一，影响我军性质、宗旨和本色，影响军心士气和部队战斗力。

打铁必须自身硬。党的十九大指出，中国特色社会主义进入新时代，我们党一定要有新气象新作为。党要团结带领人民进行伟大斗争、推进伟大事业、实现伟大梦想，必须毫不动摇坚持和完善党的领导，毫不动摇把党建设得更加坚强有力。全面加强新时代我军党的领导和党的建设工作，是推进党的建设新的伟大工程的必然要求，是推进强国强军的必然要求。实现党在新时代的强军目标、把人民军队全面建成世界一流军队，忠实履行党和人民赋予的“四个战略支撑”新时代使命任务，要求我们必须下大气力解决我军党的领导和党的建设方面存在的矛盾问题和短板弱项，把我军党的领导和党的建设工作抓得更紧更实，把我军各级党组织建设得更加坚强有力。

征程万里风正劲，重任千钧再出发。全军要全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入贯彻习近平强军思想，落实新时代党的建设总要求，落实新时代党的组织路线，坚持党对军队绝对领导，坚持全面从严治党，坚持聚焦备战打仗，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护权威、维护核心、维护和贯彻军委主席负责制，全面提高我军加强党的领导和党的建设工作质量，不断开创新时代军队党的领导和党的建设工作新局面。