深化合作协议、设立华东总部，腾讯在沪加快布局！李强应勇会见马化腾

今年9月，上海将在徐汇滨江举办首届世界人工智能大会，欢迎腾讯公司积极参与，把更多新技术、新产品、新模式在沪首发和示范应用。上海将积极打造国际一流的营商环境，努力当好服务企业的“店小二”，有求必应、无事不扰，全力打造“一网通办”平台，为各类企业在沪发展提供更优服务。

上海市政府与腾讯公司今天在沪签署深化合作框架协议。市委书记李强，市委副书记、市长应勇会见了腾讯公司董事长马化腾一行。

李强说，当前，按照以习近平同志为核心的党中央对上海工作的指示要求，上海正在加快建设“五个中心”，加快建设卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。腾讯公司不少业务与上海发展方向高度契合，希望双方在原有基础上进一步深化合作，充分发挥上海应用领域丰富、人才资源集聚等优势，共同促进人工智能、大数据、云计算与实体经济深度融合，助推上海智慧城市建设，助力长三角地区在产业经济、社会治理、公共服务等方面实现更高质量一体化发展。今年9月，上海将在徐汇滨江举办首届世界人工智能大会，欢迎腾讯公司积极参与，把更多新技术、新产品、新模式在沪首发和示范应用。上海将积极打造国际一流的营商环境，努力当好服务企业的“店小二”，有求必应、无事不扰，全力打造“一网通办”平台，为各类企业在沪发展提供更优服务。

应勇见证双方签约，与马化腾一同为腾讯华东总部揭牌。应勇表示，上海正着力构建以现代服务业为主体、战略性新兴产业为引领、先进制造业为支撑的新型产业体系，加快建设智慧城市、智慧政府，依托大数据中心大力推进政务服务“一网通办”，不断提高政府效能，持续优化营商环境。欢迎腾讯等优秀互联网企业参与上海经济社会建设，实现共同发展。

马化腾感谢上海市委、市政府对腾讯公司在沪发展的关心支持。他说，将以深化合作框架协议签署为契机，依托腾讯华东总部落地，集聚更多创新资源，把更多新业务、新技术放到上海，为上海推进人工智能发展和智慧城市建设作出更大贡献。同时将抓住长三角地区更高质量一体化发展的重大机遇，积极作为、加快布局，更好发挥企业作用。

市委常委、常务副市长周波与腾讯公司副总裁、华东总部总经理张立军代表双方签约。市委常委、市委秘书长诸葛宇杰参加会见。

当前，上海积极贯彻国家战略，加快推动以人工智能为代表的新一代信息技术产业发展，全面提升城市精细化管理水平和市民生活品质。根据合作协议，双方将合力推动智慧零售、智慧城市、政务云等项目落地，推动长三角更高质量一体化发展；共同打造人工智能高地，推动人工智能创新应用示范区建设；合作发展文创产业和网络新媒体；加速“一网通办”政务服务体系建设，借助微信等互联网平台提升便民惠民服务能力。腾讯华东总部将落地徐汇滨江，进一步整合优化腾讯区域产业布局，实现资源集聚发展。

上海市政府与腾讯公司2015年签署战略合作框架协议以来，双方在互联网、云计算、大数据、智慧城市、政务服务、创新创业等领域开展了一系列合作，取得丰硕成果。