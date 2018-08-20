Icon栏目全新升级东方购物继“就这样”IP再放大招

陪伴上海消费者走过14年的东方购物在2018年加快了转型升级的步伐，8月20日东方购物再度跨出关键一步，在东方购物高清演播厅召开THE FACE全新栏目见面会，公布八大栏目围绕“NHG”（即每月的THE NEW 新品季、THE HOT 精品季、THE GIFT 全球购）主题进行全新升级的重磅内容。这是继东方购物在今年成功打造“就这样”系列IP活动后的又一创新之举。

Icon主持人加持 全新栏目看头十足

厨房里的双立人锅中炖煮着上午新鲜送到的牛肉，主人一边用戴森吸尘器打扫，一边不时观看着东方购物的节目。这样的午后，是上海许多家庭的生活场景，而这些被广大消费者如数家珍的优质商品，正是通过东方购物，走入寻常百姓家，在家喻户晓的主持人们与精品栏目的背书下，走进消费者心中的。

本次见面会上，八大栏目与主持人们一一亮相，贯穿整周的全新升级内容与明星主持人团队搏尽眼球。

原《楠得精品》栏目，全面升级为每周一播出的《The Super楠得精品》栏目，将打破传统的销售理念，为“懂经”的消费者呈现文化盛宴。同时，秀外慧中的首席主播杨楠将在栏目中以独到的见解，与消费者一同鉴赏精品，品析海派文化。

至今已开播6年，成功售出近5万把紫砂壶、800吨红木家具等珍贵艺术收藏品的《跟着高黎学收藏》栏目正式更名并升级为《The Date 高黎有约》栏目，将在每周二与中意收藏品的消费者一起穿越古今，跨越全球，寻觅传承艺术的收藏佳品。作为深受顾客信赖的东方购物主播之一，高黎将继续在栏目中以专业的收藏品知识，为消费者讲解关于收藏品的奥秘。

装修是老百姓生活中的重要大事，哪里去找便宜又称心、省心、安心的装修服务？曾为15万沪上消费者提供优质产品和服务的《家装第一站》栏目华丽升级为《The DECO 家装第一站》栏目，将在每周三与观众见面。栏目主持人潘登和姚汾将带领观众去往全球各地，推荐不同的家装风格与优质产品。

周四播出的《The Beauty时尚派对》则将网罗全球尖端时尚，为时髦人士打造潮流聚集地。东方购物“靓女”主播寇婷婷与SMG东方卫视人气主播司雯嘉和曹震将在轻松诙谐的栏目中与消费者畅谈最新时尚资讯，分享优雅穿搭“配方”。

今后的每周六将会是“吃货们”的节日，东方购物将重磅打造《The Menu人气美食》与《The Taste周末666》两大栏目。东方购物“老饕”主播方明、赵菁将与星尚频道人气冰皓和小宝组成搭档，以超值价格携手为消费者带来星尚频道热播栏目《人气美食》中推荐的“舌尖好物”，其中不乏知名大厨陈笑立、“人均99元吃波士顿大龙虾”的惊喜彩蛋。此外，《The Taste周末666》栏目主播严觅将与观众近距离互动，探讨居家美好生活的奥秘。

拥有“邀请观众参与节目”传统的《丹丹李强惠生活》正式更名为《The Choice惠生活》，栏目板块“百万奇迹”将在每周日为消费者推荐历年来单场销售超过百万元的人气商品；同时，栏目全新开启的“新品养成计划”，将让观众抢先领略最in新品；而“经典搭档”徐丹丹与李强将邀请更多的顾客参与到节目中，并新设了商品免费试用，以及免单挑战。

《The Runner健康加油站》栏目将在每周日开播，由温柔恬静的美女主播胡忆菡主持。本次见面会上，她携手女儿一同亮相见面会，用亲情表达了对健康生活的向往。据介绍，栏目将为辛劳了一周的观众普及科学的健康养生知识，推荐“踏破铁鞋无觅处”的健康优品，传达健康生活新理念。同时，栏目还特别设立粉丝俱乐部，打造传递健康资讯的互动平台，为观众的健康生活带来福音。

“NHG”赋能 “就这样”焕发新品新生力

东方购物总裁林震在见面会上向记者介绍到，为深化自主IP的多元化与内容性，带动优质新品的推广，东方购物围绕“就这样”系列量身定制了“NHG”主题规划，融合每月的“就这样”主题，以贯穿全月的新品季、精品季及全球购为核心，同时以全新升级的八大栏目为载体，为东方购物打造新品发售高地，精准触达消费者需求赋能。

据悉，东方购物已开启针对优质新品、全球精品的开发工作，参加了多次首届中国国际进口博览会展前对接会议，并计划在今年11月完成多达1300余个全新品牌的开发，力争成功搭上首届中国国际进口博览会的经济发展快车。