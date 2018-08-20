【央视快评】全面加强新时代我军党的领导和党的建设工作

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央视网消息：中央军委党的建设会议17日至19日在北京召开，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并强调，全面加强新时代我军党的领导和党的建设工作，是推进党的建设新的伟大工程的必然要求，是推进强国强军的必然要求。

办好中国的事情，关键在党；让人民军队更加强大，关键同样在党。历史一再证明，加强党的领导和党的建设是我军建设发展的关键，关系强军事业兴衰成败，关系党和国家长治久安。穿过历史风云，忆往昔峥嵘岁月，从“三湾改编”提出“支部建在连上”，到古田会议确立党对军队绝对领导的根本原则和基本制度，每一个重大历史节点，都无比雄辩地说明我军加强党的领导和党的建设极其重要，是人民军队迥异于世界上诸多武装力量的关键所在。不管时代如何变迁，坚持和加强党的领导和党的建设丝毫不能放松。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以超凡的气魄推动国防和军队建设取得历史性进步、发生历史性变革。树立了新的“四梁八柱”，迈出了构建中国特色现代军事力量体系的历史性步伐。在习近平强军思想指引下，人民军队体制一新、结构一新、格局一新、面貌一新，实现了政治生态重塑、组织形态重塑、力量体系重塑、作风形象重塑。贯穿其中的一条重要经验，就是把我军党的领导和党的建设放在重中之重的位置。正如习主席所强调：“坚持从思想上政治上建设部队，是我军建设的一条基本原则，是能打仗、打胜仗的政治保证。过去我们是这么做的，现在也必须这么做。”

兵权贵一，军令归一。坚持党对军队绝对领导是我军加强党的领导和党的建设工作的首要任务。党的十九大报告把“坚持党对人民军队的绝对领导”上升为新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略。习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平强军思想鲜明写入党章，为新时代我军加强党的领导和党的建设提供了根本遵循。全军要深入贯彻习近平强军思想，落实新时代党的建设总要求，落实新时代党的组织路线，坚持党对军队绝对领导，坚持全面从严治党，坚持聚焦备战打仗，全面提高我军加强党的领导和党的建设工作质量，为实现党在新时代的强军目标、完成好新时代军队使命任务提供坚强政治保证。

中国梦引领强军梦，强军梦支撑中国梦。当前，世界正面临百年未遇之大变局，时代呼唤我们建设一支保卫祖国安宁、维护世界和平的强大的人民军队。我们要始终用习近平强军思想武装头脑、指导实践、推动工作，把我军党的领导和党的建设工作抓得更紧更实，把我军各级党组织建设得更加坚强有力，确保人民军队的性质、宗旨、本色永远不变，为实现中华民族伟大复兴提供坚强战略支撑。（央视评论员）