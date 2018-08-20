新华社北京８月２０日电 题：全面加强我军党的领导和党的建设 奋力开创强军兴军新局面——习主席在中央军委党的建设会议上的重要讲话在会议代表中引起强烈反响

新华社记者梅世雄

“全面加强新时代我军党的领导和党的建设工作，是推进党的建设新的伟大工程的必然要求，是推进强国强军的必然要求。”

中央军委党的建设会议１７日至１９日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。习主席的重要讲话在与会代表中引起强烈反响。

代表们一致认为，习主席站在时代和全局的高度，深刻阐述了新时代我军加强党的领导和党的建设的一系列重大理论和实践问题，立起了新时代我军党的领导和党的建设工作的根本遵循。要深刻理解习主席重要讲话的重大意义和思想精髓，坚持党对军队绝对领导，坚持全面从严治党，坚持聚焦备战打仗，全面提高我军加强党的领导和党的建设工作质量，奋力开创强军兴军新局面。

坚持党对军队绝对领导一刻也不能动摇

习主席在重要讲话中指出，坚持党对军队绝对领导是我军加强党的领导和党的建设工作的首要任务。

在现场聆听了习主席的这一重要论断后，许多代表抓紧把这句话记在了笔记本上。军委机关各部门的代表指出，坚持党对军队绝对领导是我军的建军之本、强军之魂，也是我军党的建设命脉所系。军队党的建设的首要任务是确保党对军队的绝对领导，这也是对军队党的建设的根本要求。各级党委要把落实党对军队绝对领导的制度作为第一位责任，把党领导军队一系列制度贯彻到部队建设各领域和完成任务全过程，确保党指挥枪的原则落地生根。

军事科学院的代表说，党的领导和党的建设是我军建设发展的关键，关系强军事业兴衰成败，关系党和国家长治久安。实现党在新时代的强军目标、把人民军队全面建成世界一流军队，完成好党和人民赋予的新时代使命任务，必须持之以恒、久久为功，下大气力解决我军党的领导和党的建设方面存在的矛盾问题和短板弱项，把我军党的领导和党的建设工作抓得更紧更实，把我军各级党组织建设得更加坚强有力。

坚持全面从严治党一刻也不能放松

习主席在重要讲话中强调，要以永远在路上的执着和韧劲，坚持严字当头、全面从严、一严到底，深入推进我军党风廉政建设和反腐败斗争。

各军兵种的代表联系亲身感受谈到，党的十八大以来，三军统帅率先垂范，吹响了作风建设最响亮的冲锋号，开启了人民军队激浊扬清的大变局——这几年，全军各级狠抓中央八项规定和军委十项规定精神落实，狠刹“四风”，开展重点领域行业风气整治，对官兵反映强烈的突出问题严查严办，部队清风正气不断上扬、作风风气持续向上向好。

国防大学、国防科技大学的代表认为，新时代我军加强党的领导和党的建设工作，对享乐主义、奢靡之风要穷追猛打，对形式主义、官僚主义要坚决破除。要加快转变治军方式，按法定职责权限履职用权，依据条令条例和规章制度开展工作。要深入开展纪律教育，严格纪律执行，用铁的纪律推动全面从严治党、全面从严治军。

代表们说，反腐败斗争必须坚定不移抓下去，要坚持受贿行贿一起查，健全完善权力运行制约和监督体系，扎紧制度笼子，不给权力脱轨、越轨留空子。要坚持标本兼治，加强党内政治文化建设，注重在固本培元上下功夫，引导大家正心修身、律己持家、清廉为官，自觉抵御歪风邪气的侵蚀。

坚持聚焦备战打仗一刻也不能松懈

习主席在重要讲话中强调，要坚持组织路线服务政治路线，聚焦备战打仗主责主业，加强我军党的组织体系建设，增强各级党组织的领导力、组织力、执行力，把党的政治优势和组织优势转化为制胜优势。

各战区的代表认为，军队打不赢，一切等于零。党的十八大以来，无论是擘画强军蓝图，还是领航强军实践，习主席始终对练兵备战工作高度重视、亲力亲为，始终坚持从自身做起、从军委班子做起。要时刻绷紧战备这根弦，始终聚焦备战打仗，全面提高新时代打赢能力。

武警部队的代表说，军队党的建设必须紧紧围绕能打仗、打胜仗来展开，成为部队战斗力的增强剂和功放器；要强化战斗队思想，把战斗力标准贯彻到军队党的建设各个方面；各级党委和领导干部要以强烈的忧患意识和使命担当抓备战，提高备战打仗本领，抓实备战打仗工作。

代表们认为，要着力深化实战化军事训练，坚持仗怎么打兵就怎么练，打仗需要什么就苦练什么，把官兵积极性、主动性、创造性充分激发出来，在全军兴起大抓军事训练热潮。

代表们表示，一定要牢记领袖重托，听从统帅号令，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入贯彻习近平强军思想，落实新时代党的建设总要求，落实新时代党的组织路线，全面提高备战打仗能力，为把人民军队全面建成世界一流军队而努力奋斗！