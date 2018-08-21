老保单跨越几十载难满足新需求-资深保险专家手把手支招如何“升级”

晨报记者 李俊 见习记者 杨晓东 罗佳明 王禹心 实习生 汪奕晨 杨瑷竹

十年前购买的保额10万元的重大疾病险，现在形同鸡肋，怎么办？保险产品尤其是寿险因为时间跨度大，保单动辄横跨几十载，难以满足新需求。

晨报记者调查发现，针对这些问题，近期多家保险公司对老客户推出“升级”服务，如果使用得当，能够用较少的成本增添更多的保障，资深保险规划师教你如何“加多保”。

[重大疾病险]

大病保额呈现严重不足

据市民李先生介绍，他从前购买的几款人身险额度已经难以应付如今不断上涨的需求，而如今重大疾病的发病概率却在不断上升，令其非常苦恼。以医疗险和重疾险为例，十年前，10万元的理赔金额已经足以应付患病时所需的基本支出。而如今随着治疗费用逐年上升，10万元早已不能抵消发生重大疾病时所需的费用。其次，目前患病的种类层出不穷，早期重疾险覆盖范围较小，如何“微调”保险产品成为市民心头之惑。

太平洋保险上海分公司个人业务企划部副总经理刘俊在接受记者专访时表示，我国当前重大疾病呈现“三高一低”的趋势，即“高发病率、高医疗费、高治愈率，以及发病率愈发趋向低龄化”。人们在生活中接触橡胶制品、工业制品越来越多，生活压力越来越大。疾病的发病率呈现出不断增高和年轻化的过程。面对这样的现状，过去风险意识较强的客户，其持有的重疾险保单无论从保额还是覆盖疾病种类方面，都已经无法满足现在的需求。为此，太保寿险总公司现在已经着手开展对于老客户的保障升级。据悉，8月3日至9月30日，购买太保“2014款金佑人生”产品的老客户，可以通过购买附加险的形式，同时对原有保单的保额以及病种进行升级，本次升级新增的疾病种类高达40种。

支招：扩大重疾保障范围

中国人寿个险部负责人表示，消费者发现保额不够的时候，可以考虑适当通过加保或通过不同维度和不同方向去配置保险产品种类。重疾险一般分为几种形态，第一种是确诊即付，一旦发生重大疾病后，只要满足产品内条款，不需要任何发票即可获得理赔；第二种是实报实销，根据发生疾病后实际产生的医疗金额获得报销；第三种是住院津贴，根据实际住院时间，按照天数获得相应的津贴补偿。

[车险]

百万保额或许不够赔

“十年前，第三者责任险是50万元保额封顶，但现在开车如果不小心撞了人，100万元保额或许都不够赔。”司机张师傅反映。记者调查发现，保额不足不止出现在人身险上，也出现在车险方面。

梳理上海历年交通事故人身损害赔偿标准，2009年59周岁以下城镇居民死亡赔偿金为533500元，农村居民为227700元；2013年时城镇居民死亡赔偿金上涨为803760元，农村居民348020元；而在2018年 1月19日，上海统计局发布了2017年国民经济运行情况：全市经济运行总体平稳、稳中向好、好于预期，创新驱动发展、经济转型升级成效进一步显现，并将2018年上海人身损害赔偿标准作出调整，其中城镇居民残疾赔偿金、死亡赔偿金最高标准调整为1251920元，农村居民也提高至556500元。相较于十年前，上涨约2.34倍。也就是说，按照最新的赔偿标准，一般情况下在上海出全责交通事故，致一人死亡的最高死亡赔偿金约125万元。

因人身损害赔偿计算方式是根据上一年度城镇居民人均可支配收入计算，在对比各省份相关标准发现，上海市人身损害赔偿远高于其他地区和省份。同样以导致对60周岁以下城镇居民死亡的赔偿金标准为例，北京市为1145500元；深圳、广州为661800元。

值得一提的是，根据最高人民法院的规定，交通事故或其它人身损害赔偿，应适用一审法庭辩论终结时的上一年度标准，并非事故发生在哪一年就参考哪一年的赔偿标准。例如2014年3月发生的人身损害，如果一审法庭辩论终结时是2017年，则适用2016年的赔偿标准。另外，出现事故的同时，还会产生其他费用，例如被抚养人生活费、住院伙食补助费、营养费等十余项费用。

支招：调高第三者责任险保额

平安产险上海分公司相关负责人表示，对比2014年及2017年投保量，在第三者责任险不同档次责任限额中，100万元档次的责任限额为选择主流，投保量占比60%左右，2014年与 2017年基本持平，对于在5万-50万元档次的责任限额，2017年较2014年投保量降低27%左右，100万元以上档次的责任限额，2017年较2014年投保量上升24%左右。从投保量变化看，人们的投保意识逐渐加强，低责任限额的投保比例逐渐下降，高档次责任限额的投保比例明显增加，人们越来越倾向于投保责任限额较高的档次来规避风险。100万元保额的保障仍然难以满足，建议保额在150万元或以上。

[责任险]

宠物险、“熊孩子险”兴起

“我家‘豆丁’（泰迪犬）平时看起来很乖巧，但上周可能天气太热变得有点暴躁。带到小区散步，一时没看住咬了邻居家的小朋友，虽然打了狂犬疫苗，但七七八八的赔偿费加起来也是一大笔钱。”刚工作不久的市民沈小姐向记者抱怨。她表示自己原本养宠物经济压力不大，但突然出现这样的意外情况对生活还是造成了一定负担。

当记者问起沈小姐是否知道有宠物责任险时，她回忆起曾在宠物店里听到别人谈起过，但那时没有太在意。“没想到真的会发生这种事，如果当时有风险意识就好了。”沈小姐说。

记者调查发现，宠物责任险已有十几年的历史。近年来由于宠物越来越多，随之产生的各种风险也有所增加，宠物责任险才逐渐进入公众视野。

与宠物责任险类似的还有监护人责任险，也就是俗称的“熊孩子险”，当被保险人的未成年孩子（被监护人）造成第三者人身伤亡或财产损失时，保险公司在保险责任范围内给予理赔。

这两个险种都属于个人责任险范畴。通过购买此类保险，当被保险人的宠物或孩子因过失发生意外事故并造成第三者人身伤害、死亡或财物损失时，保险公司可以在保险责任范围内对第三者进行赔偿。

支招：购消费型险种转移风险

“日常生活中的风险是很难预测和规避的，但是人们能够通过购买个人责任险将一部分风险转嫁给保险公司，可以避免产生过大的经济损失。”长安责任保险上海分公司非车险管理部总经理许青向记者解释，他们公司现在主推的个人责任险种就是宠物责任险和监护人责任险，这也是老百姓日常生活中最容易碰到的两种风险责任。

许青表示，现在大多数市民依然没有这样的风险责任意识，甚至都不知道还有此类险种存在；而一般的宠物犬责任险，一份也就一两百元，在发生意外后却可以帮被保险人减轻经济负担。同时，许青提醒市民，在购买个人责任险时不仅要关注保费价格，还要关注保险条款中列明的保险责任以及除外责任，比如不计免赔额等。

[分红险]

保障功能相对薄弱

记者调查发现，十多年前市场利率较高，市民普遍比较青睐集保险保障及投资功能于一身的分红险，但这部分保险的保障功能相对薄弱，往往无法满足投保人的保障需求。但建议市民翻翻手里的老保单，有些保险公司在具体产品设计时，可能会增加意外险、住院险等附加险在里面，价格往往十分低廉。

国寿个险部资深理财师对记者表示，根据国家大的经济形势，一是要降杠杆，二是要转型升级，三是要讲保障。从这些角度来说，理财保险中的理财功能现在可能会被放到一个更次要的作用，更多的要体现保险回归保障。

“以往，像万能险这样的理财保险在产品设计过程中，先具有一个定期的和一个终身的产品结构，同时配上了分红的功能，但其实不具备太多主要的保障功能的。最近我们在开发这类产品的时候，精算部也加入了很多保障元素，比如有针对女性的重疾险和男性的重疾险，它是通过这种方式让一个万能险，更针对于某一类人群的具体需求，同时也增加了航空意外险或者是人身意外多倍给付的功能等。”理财师介绍，近年保险产品设计趋势是保障比重不断增加，但市民还要结合自己的实际需求加以调整。

也有业内人士对记者表示，保险的主要功能是保障，并非理财产品，这种集保险保障和投资功能于一身的险种，看似全面，但其最终结果可能和投保人的预期存在较大差距。例如其理财功能最终收益率可能跑不赢货币基金，其保障方面附加的险种又不如单一险种覆盖全面、深入。

支招：提高附加险保障额度

对于已经每年定期购买某款重疾险的消费者来说，是增加保额还是另外购买新型保险产品？国寿资深理财师认为，应该从实际情况出发，保险产品的设计是与时俱进，十年前重疾险只能保障十种左右重大疾病，二十年前国内最为普遍的重疾一般为中风、冠心病、糖尿病和心脏病等，因此保险产品的设计也是以此类病症为主。然而目前则变为肺部和消化系统为主的癌症。目前，新出重疾险已经能够保障120种重大疾病。因此，在选择保险配置的时候更应从目前收入、家族病史等多方面考虑。