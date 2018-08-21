不清理狗粪，处200元以下罚款-晨报梳理走访问题严重的10个路段 邀请市民加入“清净行动”

晨报首席记者 张益维 见习记者 荣思嘉 实习生 向袁媛

8月初，新闻晨报夏令热线报道了《500米路 10余坨狗屎，茅台路变“茅厕路”？》，文章见报后，“遛狗不清理狗粪”这一话题，引发市民强烈反

响。不少市民在呼吁“文明养狗，自觉清理狗粪”的同时，也提出了一些疑惑：针对“遛狗不清理狗粪”这一恶习，除了寄希望于遛狗人本身的文明素养以外，难道就没人能管一管吗？

“养犬人携犬出行，却不及时清理犬只粪便的行为，不仅不符合公序良俗，更触犯了法规，需承担相应的后果。”上海市城市管理行政执法局的工作人员表示，根据《上海市养犬管理条例》第二十二条第六项、第四十三条第四款规定，养犬人携犬出行应当 “即时清除犬只排泄的粪便”，如果养犬人携犬出行未即时清除犬只粪便，且未及时改正，将被处以二十元以上二百元以下罚款。

市民一旦发现养犬人有未即时清除犬只粪便的行为，可以通过12345市民服务热线等多种渠道进行举报。举报时，应附有养犬人未即时清理犬只粪便的行为记录，最好能固定好相关证据，便于后续执法。

针对“遛狗不清理狗粪”的问题，不断有市民通过各种方式，反映这一不文明现象。为此，晨报记者逐一走访核实后，梳理出这一问题相对比较突出的10个路段，并制作了“你家附近走‘狗屎运’了吗？”的H 5，希望有更多市民可以加入到这场全城“清净行动”：如果你不想总是徘徊在狗屎的“雷区”，就请用镜头扫“雷”，用行动排“雷”，让我们一起营造“更加干净、有序”的城市环境。

杨浦区爱国路：

狗屎藏在护树板内

从轨交12号线爱国路地铁站3号口一出来，就看到马路对面有一坨被人踩过的狗屎：几坨散落的狗屎中混杂着一坨被“碾碎”的，旁边是路人踩到狗屎后，在地面摩擦鞋底的印痕。

从出站口沿着爱国路朝平凉路方向走去，不到400米的路上藏了近十处 “地雷”，90%的“雷”藏在道路两旁的护树板内，当然也有横在路中央的。一名正在打扫卫生的环卫工人说，爱国路上狗屎泛滥的问题十分严重，即使不停地打扫，也一直无法解决。

松江区荣乐中路：

绿化带变“宠物公厕”

在松江区荣乐中路一带，茂密的草丛之间有很多狗屎。数量几乎是三步一小坨，五步一大坨，不少狗粪一看就是大型犬留下的。走到绿化带的尽头，这里仿佛是狗狗们的“公共厕所”。

当记者走进旁边的小区华中公寓却发现，这里每隔50米就有一个绿色的 “宠物便桶”，上面写着拾取宠物粪便的步骤，还提供 “宠物粪便垃圾袋”。

闵行区航东路：

620米路有13处狗屎

沪青平公路与航东路交叉口至航东路与航华路交叉口，这段全长620米的路，共发现13处狗屎，路上果皮等垃圾也随处可见。

天气炎热，好多狗屎已经风干粉化。

宝山区上大路附近：

晚上走路容易中招

宝山区上大路附近这条无名道路很狭窄，大热天走在树荫下很阴凉，路两旁有一些便利店、小超市、水果店。约300米的道路，发现有15坨狗屎。

一名小区居民说，这里晚上遛狗的人很多，路灯又暗，走在路上特别容易中招，“我都踩到过两三次狗屎了”。

徐汇区武康路：

狗屎直接“躺”路中央

武康路，绿树成荫，上海“永不拓宽”的代表性街道之一。

武康路人行道上，短短300米出现了四五坨狗屎。最夸张的是武康路泰安路路口至兴国路泰安路路口这段道路，不到200米竟然藏了10余坨狗粪：有些藏在角落里，更多的直接“躺”在人行道中央，有些已被人踩了几脚。

“这还是我早上打扫过的，我没扫之前更多。”一名做生意的女店主说，“这附近环境好，但养狗的人也多，狗粪自然就多了。”

普陀区棠浦路：

被狗粪包围的感觉

位于普陀区的棠浦路是一条宽度仅容一车通过的小马路，路两侧种着高大的行道树，树荫几乎遮蔽了整条马路，即使盛夏，走在路上也很清凉。

“可能是绿化做得太好了，遛狗的人也就多起来了，每次走在这条路上，我都紧盯着脚下，生怕踩到狗屎。”王女士无奈地说，“想体验被狗粪包围的感觉，就来棠浦路看看吧，这里真是什么类型的狗粪都有”。

在棠浦路花溪路至梅岭北路段，不到300米的距离有20余坨狗屎。

徐汇区余庆路：

不到70米5坨狗粪

在余庆路一侧的人行道上，不到70米的距离里，发现了5坨狗粪。每走十几米，就可能会遇见一坨狗粪。这些狗粪有些堆在行道树下，有些突兀地“躺”在窄窄的人行道中间，干净的路面上不时可见狗粪被拖拽的痕迹，让人看了很不舒服。

静安区天通庵路：

店铺门前现“狗粪角”

天通庵路东宝兴路至宝通路段，全长约280米，发现 15坨狗粪。清洁工说，这条路上的狗粪分布有个特点，主要集中在马路边的各家店铺门前，尤其是邻近东宝兴路路口的大平台、中国移动门店前以及加油站附近。果然，这几家公司门前，尤其是立柱旁，几乎成了“狗粪角”。

虹口区广灵一路：

狗屎四处藏匿惹人烦

广灵一路广中路至广灵二路路段，每走三四十米，就会遇见一坨狗屎。这些狗屎藏在花坛里、树荫下、电动车旁等角落里，让人不太容易发现，很容易中招。

浦东新区严桥路：

绿化带成“遮羞布”

严桥路上街沿和主干道之间，种植了半人高的绿化带。因为绿化遮挡的原因，这段人行道成了不文明行为的高发地，在人行道一侧，狗屎随处可见。

“看到那些便便，很恶心，而且蚊虫很多，我们没事是不会去那边散步的。”附近一名居民抱怨。

制图/潘文健