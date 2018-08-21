花3元买饮料，抽奖中1998元对戒？-■记者实测：每次都能抽中“大奖”，但领奖品需填个人信息、交运费 ■bingo饮料自助机：通知第三方支付平台整改，抽奖链接已经关闭

晨报记者 张立 实习生 饶舒玮

在随处可见的饮料自助机上花几元钱，就能中价值1000多元的“茅台酒”或者价值近 2000元的对戒？遇到这样的“好事”，你会心动吗？

近日，市民宋先生在一台名为bingo的饮料自助机购买饮料后，抽中了一箱厂家指导价为1788元的“茅台酒”。无独有偶，市民王女士花了3元钱买水后，也在这台bingo饮料自助机上抽中了一款厂家指导价为1998元的对戒。由于是抽奖，因此，用户只需要支付一笔价格较低的运费，便可直接获得这些价值不菲的奖品。

但是记者在对bingo自助机进行测试时却发现，消费者只需要购买饮料，人人都可以参与抽奖活动，且抽一次中一次，奖品有对戒、茅台酒、信用卡等。

对此，bingo相关负责人表示，对于这种抽奖情况并不知情。作为支付渠道，支付宝相关负责人也表示，并未与这些奖品所属公司有任何合作，那么，这些“横财”到底从何处降落？

抽中价值不菲奖品

近日，市民宋先生告诉记者，自己在一台名为bingo的饮料自助机上买饮料，在通过支付宝支付完毕后，手机页面便自动跳转显示可以有一次抽奖的机会，“没想到自己运气这么好，一下就抽到了一等奖”。

根据中奖页面提示，宋先生抽到了一箱厂家指导价为1788元的茅台镇窖龄原浆酒，如果想要获得该奖品，宋先生只需要支付10元的领取费以及99元的运输费、保价费。

除了茅台酒以外，宋先生第二次抽奖后，又幸运抽中了“大奖”，一款名为“多喜皇家对戒”的奖品，而该对戒的厂家指导价竟高达1998元，“手机页面显示，我只要支付49元的运费，便可以获得这款价值不菲的对戒。乍一看，好像还挺划算。”宋先生说道。

无独有偶，8月15日，市民王女士也在bingo机器上花3元买了一瓶矿泉水，在通过支付宝支付成功后，也赢得了一次抽奖机会，同宋先生一样，王女士居然也抽中了这款“皇家对戒”，“起先我还挺激动，觉得自己获得了一份大礼。”王女士告诉记者，但是在看到“运费49元”的提示以及需要填写的个人资料后，她便忍不住质疑起这次抽奖活动的真实性，“运费这么贵，连商家信息都没有，感觉不是很靠谱的样子。”随后，王女士直接退出了中奖页面。

值得注意的是，市民宋先生表示，这台bingo机器刚出现在市面上时，除了微信和支付宝扫码支付之外，还可以接受现金支付，“不知道从什么时候开始，这台机器只剩下网上支付的渠道了”。

每次都能中“大奖”

针对宋先生和王女士的经历，记者寻找到一台bingo饮料自助机进行实测。记者发现，只要在选择商品后，对着自助机上贴着的二维码进行扫描，用微信或支付宝完成支付，手机页面便自动跳转到“支付成功领奖励”的页面，只需要按照提示操作，手机屏幕就会跳出一个恭喜中奖的“一等奖”宝藏盒，几秒后，宝藏盒里“一等奖”字样换成了“奖品”图片——多喜皇家对戒。

中奖后，只要点击“立即领取”，手机页面又跳转成了“多喜皇家对戒”商品领取页面。在页面最下方橘色一栏有15分钟倒计时以及“货到验收后交付49元”提示字样。

令记者感到惊讶的是，在测试过程中，一名前来买水的市民也进行了抽奖体验，“幸运”地抽中了对戒。

记者发现，无论尝试多少次，只要消费者选择抽奖，便能逢抽必中。而奖品则以对戒、茅台酒、信用卡这些看似价格高昂的商品居多。

需填写个人隐私信息

为了进一步了解该抽奖平台的详细情况，记者选择领取这款厂家指导价为1998元的对戒，在点击“立即领取”后，在收货页面上，记者看到需要填写的资料有收货人姓名、电话号码、地址等个人信息。待奖品寄到后，再支付49元的运费。在记者完成个人信息填写后，手机立马收到了一条短信，告知已下单成功，同时还附有物流信息和联系客服的链接。

值得注意的是，不同的奖品所需要支付的运费和填写的个人信息均不相同。

记者发现，如果抽中的奖品为“茅台酒”，填写完收货人姓名、电话和地址，快递的运费则变成了99元。当抽中信用卡时，除了填写收货人姓名、电话号码和地址之外，还需要将个人的身份证信息如实填写。

此外，令记者费解的是，在每个获奖页面的底端都会出现15分钟的奖品领取时限，但是只要将该中奖链接进行转发，被转发的用户只要如实填写收货信息也可领取这些“价格不菲”的奖品。

奖品与茅台酒并无联系

那么，这些页面标注售价不菲的奖品，真的这么值钱吗？这样的中奖商品到底是真是假呢？

对此，针对这款名为“茅台镇窖龄原浆酒”的商品，记者在国酒茅台的官网上进行搜索，并未看到类似商品。为了进一步验证真假，记者通过搜索“国酒茅台”的官方网站，找到相关客服人员后，询问“茅台镇窖龄原浆酒”的出品商家——“贵州民族酒业(集团)有限公司”是否与国酒茅台有过相关合作，对此，客服人员在进行一番搜索后表示，并未与该公司一同出产过任何茅台酒。

之后，记者再点开对戒的物流信息看到，该商品已开始运送，记者拨通物流信息页面上的联系电话，电话自动跳转至一个购物平台，电话内的工作人员表示，商品所属一个名为“奇货”的购物 APP，在这个购物平台上的商品保证正品，同时接受7天无理由退换货要求，并不收取任何额外费用。但是记者在网上输入“多喜皇家对戒”进行搜索，却始终无法查询到和该商品有关的任何信息。

抽奖活动究竟从何而来?

除了商品本身的价值令人怀疑之外，买一瓶饮料还能抽中大奖这件事也让不少市民纷纷表示“看不懂”。

对此，记者通过抽奖页面上的客服电话联系到“奇货”的相关工作人员，该工作人员告诉记者，抽奖活动是平台和饮料自助机的一个合作项目。因此，消费者才会在买饮料后可以有参与抽奖的机会。

但是，当记者联系到bingo自助机相关工作人员，在听了记者的讲述后，该工作人员表示bingo公司对抽奖活动毫不知情，或许是微信或支付宝这些支付渠道和奖品公司的广告合作。

之后，记者又致电支付宝相关工作人员，对方表示，支付宝只负责支付方式，并不涉及任何同该抽奖平台有关的合作。

[专家分析]

问题主要出在二维码上

既与饮料自助机没有合作，也同支付渠道没有任何商业合作，那么，这些抽奖的商品到底是通过怎样的方式“入侵”消费者的手机的呢？

漏洞银行首席安全专家张博文在通过对饮料自助机上二维码以及获奖链接进行分析后告诉记者，问题主要出在消费者扫码时的二维码上，该二维码既不属于微信也不属于支付宝，而是一个第三方的支付平台，只是允许消费者使用支付宝以及微信付款。但是消费者在付款后，页面便会自动跳转到一些抽奖网站，“而且这些抽奖活动都是必定中奖的性质。”张博文说，技术分析显示，这些抽奖页面的背后是一家名为“奇货”的网站，该网站的信息布局则是以商品的图片和价格为主。

张博文表示，消费者之所以可以在购买商品后参与抽奖，更多是因为饮料自助机所属公司与该第三方支付平台有合作，但是同时，该平台与抽奖网站或许也有合作。

[业内提醒]

可能是为了收集用户信息

据业内人士分析，像这种通过快递寄送所谓奖品的情况一直都有，一来，是这些商家往往采取“少款多骗”的策略，利用抽奖的手法，将钱款偷换概念变成快递费，加强了对消费者的迷惑性，而这些钱款因为实际的价格并不高，导致许多受害者选择不予理睬，最终使得这些不法分子横行。

二来，对于这些平台而言，骗取钱财只是第一步，更主要的是为了收集用户的精确信息，“像地址、手机号、身份证号等，这些信息达到一定的数量，就可以进行倒卖从而获取利润。”

对此，张博文也提醒道，消费者遇到这种抽奖情况需注意，一旦有不法分子将抽奖网站改变成钓鱼网站，消费者的大量个人信息将会遭遇泄露。

[最新进展]

第三方支付平台已经整改

对于通过bingo自助机购买饮料却险被抽奖平台欺骗一事，bingo相关负责人表示，将会第一时间联系第三方支付平台进行整改。

就在昨天下午，记者再次来到bingo饮料自助机上进行实测，在扫描二维码顺利完成商品的支付环节后，手机页面跳出了“支付成功”的字样，原先支付成功后自动跳出的抽奖页面已经不再出现。该第三方支付平台相关工作人员表示，已对二维码的后台进行更改，因此消费者在购买商品后，后台不再会自动跳转至原先的抽奖平台。对于之前扫描二维码会跳转到抽奖平台一事，该工作人员表示并不清楚，只是一昧重复已经通过后台将抽奖平台的相关链接关闭。