深圳两款奶茶违规添加“日落黄”-虽是食品色素但不允许添加进茶饮中，过量摄入加重肝脏负担

记者 徐妍斐

晨报讯 街头热销的奶茶，却使用了禁止使用的色素？近日，网友们关注到了深圳一家奶茶店的两款问题奶茶。深圳市食品药品监督管理局2018年食品安全抽样检验情况通报：检出不合格样品43批次。其中，龙华区素匠泰茶餐饮店销售的奶沫泰味奶茶、泰式珍珠奶茶，分别检出日落黄0.11g/kg及0.097g/kg。依据GB 2760-2014国家食品添加剂使用标准，茶饮不得使用日落黄。

当地监管部门责令奶茶店对涉事奶茶下架处理。目前，龙华区食品药品监督管理局大浪管理所已经立案调查。

日落黄，又名晚霞黄、夕阳黄、橘黄、食用黄色3号，为偶氮类色素。

虽然在茶饮中不允许使用，但其实日落黄是一种食品添加剂。根据GB2760-1996《食品添加剂使用卫生标准》，日落黄可用于高糖果汁饮料、碳酸饮料、浓缩果汁，配制酒、糖果、糕点、西瓜酱罐头、青梅、虾片、植物蛋白饮料及乳酸菌饮料。但是，必须控制剂量在安全范围内使用。

长期食用超标添加的这类偶氮类色素的食品，会加重肝脏的解毒负担，严重伤害肝脏功能。有研究表明长期摄入人工添加剂会影响儿童的智力，导致多动症等行为障碍。

在深圳被查到的这家素匠泰茶奶茶店，在上海也有数十家门店。

对此，有行业人士表示，即使是同一个连锁品牌，但不一定等于深圳门店查出问题，其他城市的门店都存在一样的问题，有可能不同城市的进货渠道不同，制售奶茶所用的原料来源也未必相同。

目前上海市场暂未发现相关“日落黄”问题。食药监管部门将关注相关情况的调查进展。