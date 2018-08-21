“爱尔兰奶粉受污染”系乌龙-相关批次奶粉均未检出沙门氏菌

记者 徐妍斐

晨报讯 近日，法国出现4例婴儿沙门氏菌病例，多国都发出了预警，而这些婴儿都食用了爱尔兰生产的奶粉。爱尔兰奶粉不安全了？国内的家长们对此事也非常关心。不过，随着调查的展开，各方均声明未从相关批次爱尔兰奶粉中检出沙门氏菌。

根据欧盟网站公布的文件，基于消费者投诉，法国当局向食品和饲料快速预警系统报告了4例婴儿沙门氏菌病例，这些病例婴儿食用了爱尔兰生产的奶粉。但在公布的信息中，仅知道受污染产品为爱尔兰产婴幼儿配方奶粉，污染物为沙门氏菌，其它关于产品批次、日期等信息皆未明确。

沙门氏菌是一种常见的食源性致病菌，可使人发生食物中毒。据统计，在世界各国的种类细菌性食物中毒中，沙门氏菌引起的食物中毒常列榜首，由沙门氏菌引起的食品中毒症状主要有恶心、呕吐、腹痛、头痛、畏寒和腹泻等，还伴有乏力、肌肉酸痛、视觉模糊、中等程度发热、躁动不安和嗜睡，平均致死率为4.1%。

随后，欧盟委员会、法国和爱尔兰针对此事联合声明，未从这些婴儿奶粉中检出沙门氏菌。中国海关总署也发布内容称，根据欧盟官方最新消息，欧盟食品和饲料快速预警系统通报的疑似受沙门氏菌污染爱尔兰相关批次奶粉均未检出沙门氏菌。

中国海关统计数据显示，2017年我国共进口婴幼儿配方奶粉295932吨，其中，爱尔兰出口到中国的婴幼儿奶粉为37643吨，占总进口量的12.7%。

对于一些家长热衷给宝宝海淘国外的奶粉，上海市食品安全工作联合会会长顾振华表示，目前我国奶粉监管相当严厉，而外国奶粉的配方也不一定适合中国宝宝的体质。

需要注意的是，不同地区的婴幼儿奶粉，是针对每个国家国民的体质、母乳营养状况配比出来，配方都各不相同。中国婴幼儿配方乳粉的国家标准是根据中国婴幼儿营养的需求制定的。欧美奶粉企业在中国设立的工厂生产的婴幼儿配方乳粉必须符合中国的国家标准，欧美奶粉企业在国外生产但进口到中国的婴幼儿配方乳粉，也必须设计针对中国宝宝的奶粉配方，符合中国国家标准，而其生产的在本国销售的婴幼儿配方乳粉未必符合中国国家标准。