高血压未除病因就停药风险更高-确诊高血压需反复测定 服用降压药宜在早晨七八点

晨报记者 徐妍斐

权威调查报告显示，从1991年到2017年，我国高血压的患病率提高了24.6%，而控制率却仅上升了不到3个百分点。高血压人群该如何进行降压是患者们十分关注的话题，近期，国家药品监督管理局请专家对如何挑选降压药和降压药的服药时间等问题进行了科普。

血压高了才吃药已经晚了

有些患者会担心长时间吃一种药会产生耐药性，或者刚开始就服用好药，会导致以后无药可吃。

北京医院药学部副主任杨莉萍表示，高血压药品应该由医生根据患者的病情、年龄以及并发症来选择用药。降压药有很多种，有些人可能会对某一种药出现耐药性，但这种情况不是所有患者都会出现。医生判断该患者是哪一类病情后选择用药，适应的话可以长期用。

另外，确诊高血压是要反复测定的，一天之内测定几次，连续几天测定血压都高，医生才能判断为高血压。偶尔一次体检测到的高血压，也可能是各种原因导致的，比如情绪比较紧张等。此时擅自用药，反而会带来副作用。

服药是控制血压较为常规的方式，高血压患者应该定时服用药物。因为，药物进入体内需要经历吸收分布、代谢排泄的过程，这需要固定的时间。等到血压高了才吃药就已经晚了。如果突发情况，有一些即吃即释放的药物可以舌下含服，可以马上控制血压，但一般的降压药都需要时间来吸收。

降压药到底什么时候吃比较好？一般每个人的血压有两个峰值，早上九十点是一天里血压最高的时间，下午两三点、三四点，甚至是晚上，不同人群还会有一个血压高峰。所以对于正常的降血压用药的时间，建议早上起床洗漱完毕以后、吃饭前把降压药服下去，一般是七点到八点之间较为合适。服用降压药物后，最好是半个小时以后再吃饭。

忘按时吃药短时内可补服

降压治疗可有效控制高血压和心脑血管疾病的发生，但有些人服用了一段时间的降压药之后，觉得血压平稳了就自行停药。这种做法不可取，因为用降压药虽然控制住了症状，但是并没有去除引起血压高的病因。如果自行停药，血压仍会高上去，对于一些有脑卒中风险，特别是心梗或者心绞痛风险的患者来说，此时风险反而更大。

因此，应该明确血压下降，是药物的暂时控制，还是已经去除了病因。如果病因已经去除，那可以停药，否则应该一直吃降压药。

对于偶尔一两次漏服降压药，时间隔得不远的话可补上，比如一天用两次的药物，六小时之内可补一下。如超过六小时甚至更长，则没必要再补，次日按时吃药就行。