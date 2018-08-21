闵行区将推智慧监管“云中心”

记者 徐妍斐

晨报讯 目前，全市正积极推进无证无照食品经营整治工作。对于消费者关注的网络订餐，闵行区加强了入网经营户的资质监管，严查无证、许可证注销或过期、超范围经营等问题。正在建设中的智慧监管“云中心”建成后将全面提升辖区监管信息化水平。

在“五违四必”整治工作基础上，闵行区市场监管局对无证无照经营户进行再排摸，共排摸出无证无照经营户871户，其中涉及食品经营的无证无照经营户252户。各市场所对新增、回潮无证无照经营户做到及时发现、及时处置，目前已发现新增回潮无证无照经营户268户。截至目前，整治底数为1139户，已完成整治1043户，完成率91.57%。

在网络订餐平台的证照规范方面，加强平台入网经营户与线下实体经营者的比对工作，通过网上抽查、网络抽检等方式，对各大平台食品经营户进行检查，对有疑义的商户进行实地检查；对注册数据进行筛选，针对许可证已注销或过期或即将到期的经营户进行检查和告知，防止因经营者疏忽导致的新增无证照经营。

加强对超经营范围的经营户管理，对于实际经营内容与证照不符的，当场责令其改正。通过对平台入网经营户与线下实体经营者的比对，闵行区市场监管局执法人员发现虹中路、莘朱路、名都路上新增无证餐饮6户，执法人员当场责令其停止经营，待取得证照后才允许经营。检查中还发现吴中路、虹中路、莘朱路上有4家已取得经营许可的商户存在超经营范围的现象，执法人员当即要责令其将超范围食品下架，待变更后再从事相关经营活动。

闵行区还将推出智慧监管“云中心”，用科技手段防控和及时处置食品安全风险，监管部门将把失信单位列为高风险重点监管名单，加大日常检查频次等。