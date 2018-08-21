进博会周边环境整治9月底前完工-年初明确的300余项整治任务，目前总体开工率已达到95%

首席记者 李芹

晨报讯 首届中国国际进口博览会还剩不到80天的时间就要如期开幕，为了提升周边环境，今年年初明确了300余项整治任务。截至目前，总体开工率已达95%（未开工主要为道路标志标线涂装等道路整治后续工作等），总体形象进度约为80%，部分项目已经完成或进入最后冲刺扫尾，对照原计划安排略有提前，确保全部项目最迟9月底完成。

5月3日,虹桥商务区管委会启动了首个整治工作百日阶段检查评估。7月17日，又组织开展了第二个百日检查考评。近期，由虹桥商务区管委会牵头，会同市绿化市容局、市城管执法局，安排专业机构和人员对进博会周边市容环境整治情况再次进行了全覆盖、全方位的巡查工作，从严从细把关，做到查漏补缺、精益求精。共梳理出问题2425起，其中重点整治区域1357起，外围整治区域1068起。

在重点整治区域发现的问题中，有471起已纳入整治建设工程计划、203起为动态性问题、还有318起严重问题中有79起未列入整治计划。上述问题都列入相关问题清单，问题比较普遍和严重的主要集中在道路保洁、绿化养护和建筑立面管理等方面。

针对巡查所发现的问题，管委会要求各责任主体进一步提高站位、对标一流，攻坚克难解决问题。对查漏补缺的问题，一一对照、逐一销项、举一反三、整治到位。到9月上中旬，完成查漏补缺工作。并进一步建立健全工作机制，配足配强各自的巡查督查队伍和人员，做到及时发现问题动态解决问题。同时要求各责任主体注重日常整治和长效机制的结合。同时，还将于8月底组织第三次检查评估工作，以进一步推进进口博览会周边配套保障工作。

虹桥商务区管委会党组书记、常务副主任闵师林表示，目前按“最高标准 最好水平”的要求对综合整治工作加强督导和开展地毯式的查漏补缺，是在充分肯定前一段各方全力推进各项综合整治工作的前提下，再认真对标，提早发现问题，更好更快地解决问题。