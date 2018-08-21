科博会本周五开幕，新奇展品将亮相-行李箱能自己走

晨报记者 吴正彬

第五届上海国际科普产品博览会（简称“上海科博会”）将于本周五在上海展览中心拉开帷幕。本届展会将以“科普——让生活更美好”为主题，紧密围绕“人工智能与市民生活”进行展示，展期4天，展览面积22000平方米，展品数量达3500余件。

在众多展品中，能通过悬浮AI智能球进行语音控制的智能汽车、会自动跟随主人的机器人行李箱、只有巴掌大的袖珍飞行相机等新奇展品，将为本届展会带来许多看点。

一探各种“智能”元素

在机场、火车站抑或是大街上，拖着笨重的行李箱总难免给人带来诸多不便，一款能够自动跟随主人的机器人行李箱，或许会成为很多人的“救星”。据介绍，这款“聪明”的行李箱将在本届科博会上闪亮登场，它通过对视觉识别、跟踪定位、激光测距、避障与导航、人工智能等技术的综合应用，实现了无需任何遥控也能进行自动跟随行走的功能。

除了会自动跟随的行李箱，本届科博会上还有数不胜数的“智能”元素。主宾城市苏州展区将展出一款智能概念车，该车融合了5G高速网络和A I智能助手，并且采用了Face ID人脸识别系统。驾车人能通过中控台上悬浮的A I智能球、语音控制系统来提供包括车辆信息、天气查询、行程规划等智能化服务。

此外，具有超高续航能力的智能太阳能电动单车、能够为观众做引导和解说的智能机器人，以及会自动煮面贩卖的无人面馆等前卫展品，都将给观众带来“穿越到未来”的非凡体验。

机器人上演“生死搏斗”

机器人始终都是展会的热门元素。一款由日本软银集团和法国A ldebaran Robotics公司联手研发的人形机器人将通过群舞表演的方式为观众带来中国“首秀”。该机器人被称为全世界第一款情感机器人，被誉为世界上最成熟的商用机器人，它配备了语音识别技术、呈现优美姿态的关节技术，以及情绪识别技术，可与人类互动。

除了表演，机器人还将在科博会的舞台上上演一场场“生死搏斗”。由爱沙尼亚塔尔图大学、塔林理工大学两所世界知名院校联合发起的世界Robotex机器人大赛将在科博会上打响，来自全世界的创客团队将带领自己的机器人在此同台竞技。

本届科博会上，科普演绎仍是重头戏之一。中国科幻大咖韩松、江波，两位大咖将与科幻迷面对面交流科幻创作心得；世界技能大赛冠军潘沈涵、中国工匠王军将演绎他们的工匠技能；沪上三位中科院院士以及中国多位智能专家、量子通讯专家，也将悉数登上科普演绎大舞台，为观众演

绎、解读科普新知识、新原理。

科技对老年人的温度

值得一提的是，本届科博会还特别关注“老年人健康”。“绝大多数老人没有或不会使用智能手机，更不必说搜索自己想要的服务。我们根据老年人的弱点，专门设计了一个移动智能终端，把它叫做移动智能助老神器。比如老年人在外突发心脏病，移动智能终端就会向周围发出求救信号，并通知亲属。还能及时提醒老年人不要忘记关煤气、锁门等事情。”一名参展商介绍道。

在东馆展区，瑞典公司研发的欧洲最先进的智能老人轮椅车也将亮相；上海爱护网展出的24小时无人智慧售药机、挪威企业研发的全球最先进的医用智能模拟人等健康产品，都对老年人表达了关怀，也体现了科技的温度。