希腊正式“脱困”，欧洲结束救助计划-多名官员提醒，希腊今后“仍有一段长路要走”

郑昊宁（新华社专特稿）

欧元集团主席马里奥·森特诺20日说，希腊从最后一轮救助计划 “成功退出”，欧洲对希腊债务危机的救助结束。

只是，多名官员提醒，希腊今后“仍有长路要走”。

不需再向希腊放贷

森特诺在一份声明中说：“今天，我们断言，欧洲稳定机制的（救助）项目结束，因为自2010年早些时候以来，希腊第一次（财政）独立自主。”

“过去8年，金融援助计划和希腊改革的最终目标是为健康、可持续发展创造新基础。这比想象中耗费的时间长，但我相信我们已经做到，”他说，“希腊经济再次增长，预算和贸易出现盈余，失业率稳步下降。”

欧元区成员国6月22日认同，希腊主权债务危机结束，第三轮、即最后一轮救助计划可在8月20日如期完结。

按照森特诺的说法，救助结束要感谢希腊人民“非凡努力”、希腊政府“良好配合”以及欧洲伙伴“支持”。

希腊2009年底爆发债务危机，经济总量缩水大约四分之一。2010年起，欧洲联盟、欧洲中央银行和国际货币基金组织向这一南欧国家提供大约2890亿欧元贷款，条件是希腊履行一系列改革承诺。

过去三年的第三轮救助计划中，欧元集团授权欧洲稳定机制向希腊发放619亿欧元贷款。希腊经济逐渐趋于稳定，今年预计实现温和增长。

欧洲稳定机制说，鉴于希腊经济情况好转，原定一笔241亿欧元的贷款“不需要”再向希腊发放。

现实依然“严峻”

尽管希腊经济有起色，欧盟委员会分管经济和金融事务的委员皮埃尔·莫斯科维奇上周末提醒，现实依然“严峻”。

“（财政）紧缩时期已经结束，”他说，“但救助计划结束并不是改革之路的终点。”

按照与国际债权方的协议，希腊必须严格控制预算、大幅削减福利，以减少政府开支。紧缩政策让希腊百姓生活水平下降，不满情绪增加。

希腊总理亚历克西斯·齐普拉斯定于21日就希腊退出救助计划向全国发表电视讲话。这名激进左翼联盟党的领导人上月说，将在2019年推进减税方案，以支持福利社会国家。

这一政党先前反对紧缩措施、主张终止救助协议，但 2015年执政后与债权人签署包含严厉紧缩和改革措施的第三轮救助协议。

中央银行行长扬尼斯·斯图纳拉斯19日接受希腊《每日新闻》报采访时说：“希腊仍有一段长路要走。”

在他看来，如果希腊“反悔”、不履行先前承诺的改革，“无论现在还是将来，市场将抛弃我们，我们无法以可持续的负债条件为这些复杂贷款再融资”。

希腊政府先前预估，无需担忧2022年底前的融资需求，政府有余力作重返国际金融市场的打算。只是，希腊今年以来失业率仍徘徊在20%上下，十年期国债利率超过4%，融资成本高昂。