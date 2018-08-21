最新研究显示，摄入的碳水化合物占总热量一半的人比低碳饮食者平均多活4年-“摄入适量碳水化合物反而有助长寿”

晨报记者 徐惠芬 综合报道

现在，低碳饮食在全球颇为流行，这一低碳水化合物、高蛋白质、高脂肪的饮食方式，被认为有助健康与减肥。不过，发表在国际权威杂志《柳叶刀-公共卫生》上的一份最新研究报告称，比起那些低碳饮食的人，那些摄入碳水化合物占总热量一半的人，往往更长寿。

适量碳水化合物助长寿

现在，一种叫“原始人饮食法”的饮食方式正越来越流行。这种饮食方式提倡多摄入动物蛋白质和脂肪，少摄入碳水化合物。

这种饮食方式的拥护者认为，自1万年前发明农业后，人们的饮食发生了太过迅速的转变，更多摄入谷物、奶制品和豆类，但人类的身体根本没有获得足够的时间来适应这些高碳食物。人们应该像1万年前的祖先一样，多吃肉类，少吃谷物。

不过，发表在国际权威杂志《柳叶刀-公共卫生》上的一份最新研究报告显示，摄入的碳水化合物占总热量50-55%的受调者，比那些低碳饮食者平均多活4年时间，比那些高碳饮食者则多活1年。

在发表的研究中，研究人员将摄入的碳水化合物占总能量不到40%的饮食方式称为低碳饮食，高于70%的称为高碳饮食。虽然，高碳饮食对长寿也不利，但比起低碳饮食造成的影响要小得多。

研究人员调查了美国1.5万多名45岁至64岁的中年人的饮食习惯，并进行了长达25年的追踪。在25年里时间里，有6000多名受调者死亡。

此外，研究者还进行了分析，查看了一系列其他研究数据，涵盖20个国家40多万人，最后得出了上述结论。

不应倡导低碳饮食?

法新社援引哈佛附属布莱根妇女医院研究员、报告主要作者萨拉·赛德尔曼的话报道称：“以蛋白质和脂肪来替代碳水化合物的低碳饮食现在越来越流行，许多人认为这种饮食方式有助于健康和减肥，但是，我们的数据研究显示，依赖动物脂肪和蛋白质的低碳饮食可能与更短的寿命相关联，我们觉得不应该倡导低碳饮食。”

赛德尔曼和该报告的其他研究者表示，如果以植物性脂肪和蛋白质来代替肉类，可降低死亡风险。

关于怎样的饮食方式有助长寿，这个问题一直有诸多争论。

许多研究表明，摄取适量的碳水化合物——占热量总量的45%-55%为最佳，但也有一些报告显示，高蛋白质、高脂肪的饮食可促进短期健康和心脏代谢，对血压、胆固醇和血糖水平等都有好处。

不过，英国营养学专家伊恩·约翰逊认为，如果长期实行低碳饮食，对身体并不会带来什么好处。

他同时强调，碳水化合物的质量，而不是数量，十分关键。人们需要摄入富含食用纤维的植物性食物、完整的谷物，而不是含糖饮料或者加工的含糖食物等。