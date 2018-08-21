“炮轰长租公寓市场抢房大战”发酵-我爱我家发布公告：副总裁胡景晖辞职

记者 林劲榆

晨报讯 昨天，我爱我家发布公告称，因个人原因，副总裁胡景晖提出辞去本公司副总裁职务，与此同时，北京市房地产中介协会召开座谈会要求租赁企业承诺“三不得”。

根据公告，胡景晖辞去公司副总裁职务后，将不在公司担任任何职务。

上周末，因炮轰长租公寓市场抢房大战，我爱我家胡景晖被推上了风口浪尖，周日其召开媒体发布会，再次谈到了对长租公寓的看法，“自如、蛋壳、相寓都挺努力的。但长租公寓有很多资本涌入，无论什么样的资本都不能只为了赚钱，资本必须承担社会责任，如果资本挟持了许多企业，一定会跑偏。”

昨天房屋租赁板块大涨，我爱我家截至午间收盘涨逾3%，收盘上涨1.62%。

面对近来长租公寓租金上涨引发的口水战，北京房屋租赁市场的监管进一步加强，继北京市住建委后，北京市房地产中介协会也出手整治行业。

昨天，北京市房地产中介协会召开座谈会，自如、相寓、蛋壳公寓等10家主要住房租赁企业负责人参加，共同承诺落实“三不得”要求，并承诺不涨租金且拿出手中共计超过12万套的全部存量房源投向市场。

参加座谈会的住房租赁企业对共同努力维护行业健康有序发展达成高度共识，坚决落实市住建委要求，共同承诺“三不”：不利用银行贷款等融资渠道获取的资金恶性竞争抢占房源；不以高于市场水平的租金或哄抬租金抢占房源；不通过提高租金诱导房东提前解除租赁合同等方式抢占房源。