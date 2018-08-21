晨报记者 韩忠益

昨日，大盘高开走低，金融股一度走强，让人看到护盘的力量，盘中金融股、租售同权、园区开发、采掘服务等板块涨幅居前，但早盘临近收盘，股指再度翻绿，午后，股指继续下滑，但在传出证监会召集部分券商宏观分析师和策略分析师举行闭门会议的消息后，大盘迅速拉升，最后沪市以2698点报收，上涨1.11%。创业板反抽力度更大。

电池制造业景气

昨日工信部网站发布2018年1-6月电池行业运行情况。2018年1-6月，我国电池制造业主要产品中，锂离子电池累计完成产量579742.1万自然只，累计同比增长10.7%。我国电池制造业累计完成出口交货值为481.9亿元，同比增长24.7%，累计产销率达96.0%，同比增长0.3%。

在效益方面，1-6月，全国规模以上电池制造企业累计主营业务收入2995.0亿元，同比增长21.9%，实现利润总额111.1亿元，同比减少17.9%。建议关注相关上市公司走势。

券商业绩稳升

近日，各家上市券商相继公布了7月经营数据，7月单月分别实现营收和净利186.70亿和70.93亿，环比分别上升22.24%、51.09%，业绩较6月大幅反弹;前7月累计实现净利378.89亿元，同比下降17.76%，降幅较6月有所收窄。截至2018年8月10日，券商(申万)PB为1.17倍,位于历史极低区间。总体上，券商板块估值持续下跌，已具有修复的预期，前期部分券商破净反映出市场极度悲观的预期，PB在1倍附近的券商已经进入到合理投资区间，板块投资价值开始显现。机构建议：超跌中择优布局受益市场集中度提升的龙头券商股。

两市或维持弱势

在不确定因素依然存在的情况下，沪深两市或将维持弱势，市场底部区域情绪性波动较大，对此投资者仍需有一定的心理准备，但从稍长时间看，随着资金面逐步宽松以及国内宏观刺激政策落实，沪深两市企稳的可能性正逐步增大，投资者对后市可以谨慎，但无须过于悲观，可耐心等待企稳信号出现。

技术上，目前小级别分时指标持续发出底背离信号，短线下探后技术性反弹要求随时会出现，在这个位置盲目割肉似无必要。投资者可以逢低布局那些业绩增长明确、以超跌绩优股为主的筹码。