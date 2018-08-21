操盘工作室-不是傻瓜

风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

近期A股持续下跌，盘面热点凌乱，赚钱效应消失，投资者情绪低迷，但不少机构却判断市场已经跌出“性价比”，他们纷纷开始低吸。

“虽然大盘短期不确定因素还有很多，市场企稳还需一些时间，短期内或将延续弱势震荡态势。但把目光放长远看，股市外围负面消息正在逐步消化，内在利好正在不断累积，市场估值处于历史低位，政策面向好，外资持续流入，A股加入MSCI之后又在积极争取加入富时罗素指数，这些都有望带来长线增量资金，A股已经成为全球股市价值投资的洼地。所以无论短线还是中长线，A股都有一些板块具有真正的投资价值。”高智说。

“不过基本面的这些积极变化，归根结底还需要市场有正面响应，如果大家预期悲观，那资金就很难长留股市。”华风道。看见沪市周一还在创近期新低，他开心不起来。

“我认为，技术上，分时指标再次发散向下，筑底之路在管理层没有实质性救市举措出台之前，还要艰难挣扎一番。”郁教授道。在A股跌跌不休的大背景下，境外资金持续加仓A股，很多人看不懂。但他以为，这可能得益于境外资金的投资策略与A股参与者略有不同。

“我们必须承认政策变化及潜在改革措施有望给A股带来积极变化，外资涌入买A股绝不是傻瓜行为。另外还有一个观察点是回购利率，最近一直走低，说明市场资金是比较宽松的，假以时日，最终一定会传导至A股市场。”高智说。值得注意的是，从去年年报数据来看，122只具有可比数据的股票型ETF机构投资者占比平均为63%，其中57只股票型ETF中机构占比高达80%以上。虽然今年股市不断调整，机构资金拥趸的股票ETF规模却水涨船高，股票ETF俨然成为机构资金逆市布局市场的利器。

今日行情预测：强势整理仓位：70%