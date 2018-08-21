瑞银证券：医药股牛市还没有结束

记者 曹西京

晨报讯 今年医药股的话题特别多，从电影《我不是药神》开始，医药板块从6月起慢慢调整至今。但在瑞银证券医药行业分析师赵冰看来，近来发生的一些医药股事件是一个孤立性的案例，只是短期扰动，2018年是医药行业牛市的起点，并没有达到终点。“医保的结构性调整才是这一轮牛市的基础，中国医疗行业处于消费化转型初期，高质量有疗效的药品将脱颖而出。”他说。

医药板块最近调整比较大，目前一年期动态市盈率约30倍，略低于32倍的五年期均值。此前的2016年、2017年为医药行业政策大年，国家在布局三医联动的医改，医药行业收入利润增速放缓，消化政策。2017年下半年开始，医药行业创新政策点燃医药股行情。赵冰认为，包括加快审评审批等医药行业的创新政策是新一轮风口，但不是这轮牛市的基础。医保的结构性调整才是这一轮牛市的基础。此次改革的核心是三医联动，即让医保的资金高效使用，把钱花在该花的地方，以解决支付压力。

“三医联动即医药、医改、医保改革，由于医药只是其中一个环节，所以个别人事调整不会影响到对这一轮牛市的基本判断。”他指出，这一轮医药股牛市进入了一个新时代，其标志是医药消费化，医疗部分决定权转移到老百姓手中。