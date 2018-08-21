网贷108条合规标准下发-看看行业大咖们怎么说

见习记者 罗佳明

8月17日，全国网贷整治办向各省市网贷整治办下发了《关于开展网贷机构合规检查工作的通知》。和通知一起下发的还有此前备受期待的《P2P合规检查问题清单》。

对于此次通知的下发，业界普遍持肯定态度，认为《通知》的出台解决了各地执行不统一的问题，其次明确检查的时间节点。

网贷之家研究院院长于百程

具体从108条问题清单来看，和之前各地制定的标准相比，整体上并未从严，版本看更接近于上海1月8日发布的168条整改验收细则。108条清单对于之前各地的细则做了精简合并，相比上海的细则，取消了很多项“其他有关问题”的禁止项，未留可变项目，这应是是充分考虑了各地方的执行现状，便于监管统一。

相比之前地方指引的一些变化项目看，主要存管的规定更加详细，未提存管属地化，存管账户绑定的银行卡不允许透支功能。目前对接存管的平台已经越来越多，已经不是主要障碍，未提存管属地化减少了平台的成本。接下来的关注点是测评的白名单发布，以便于平台整改。

其次，在个人间的债权转让要求上，债权转让完成需要对债务人进行告知，这样要求从法律关系上更加完善。另外，债权转让不能改变项目的原始收益率，进一步提出不得开展净值标业务。

另外，在违反审慎经营原则上，指引做了细化，强调了不得以大数据为名窃取、滥用客户信息，以及要充分考虑信用记录缺失、多头借贷、欺诈等因素对贷款质量的影响。6月和7月行业的问题平台爆发，就和借款逾期大幅上升有关，重视审慎经营，做好风控非常必要。

最后，清单要求平台规模总量较2017年6月底不能大幅增长，并未一刀切给出具体的量化指标，预计会各地标准有所不同，给与了一定的可执行空间。这一指标对于期间待收大幅增长的平台影响会比较大，但从整个行业看，经历了这次流动性问题，行业待收规模下降，去年6月底时行业待收规模在1万亿以上，今年7月底已降至1万亿以下，整体问题不算大。

生菜金融创始人兼董事长周汉

本次政策的出台，在检查标准上，与之前的“1+3”监管体系有一定的延续性对于像生菜金融这样前期花了大量的时间、精力和财力进行备案合规整改的平台来说，满足108条标准的可能性更大，也不会对平台的日常经营造成很大影响；

二是明确了检查的时间点，到2018年12月底之前完成，给了业界和投资人一个明确的预期，也有利于网贷平台对自身的情况进行合理的评估，决定是继续经营、寻求被兼并还是良性退出；

三是明确了检查流程和负责单位，先是机构自查，接着是协会进行自律检查，最后是行政核查，其中协会的加入，相当于建立了一定的初筛机制，有助于去芜存精。而行政核查的“一票否决制”，也保障的检查的严肃和效率。

周汉表示，生菜金融完全有信心在协会的自律检查和网贷整治办的核查中，交出一份合规的答卷。

翼勋CEO胡天翔

《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》的落地，标志着新一轮全国范围内的P2P合规检查正式开启。目前公布的108条《问题清单》严格按照P2P‘1+3’的法规体系，将对网贷平台整体抗风险能力进行全面测试和考验，这也标志着网贷监管政策体系已经走向成熟。同时从全国层面统一合规检查标准，避免了地区性的监管套利或过度监管，保证了备案工作的公平、客观性，将稳妥有序地引导行业健康良性地发展，是对坚持合规经营平台的一次重大利好。

信而富CEO王征宇认为，监管近期向行业传达的积极信号令人鼓舞。从对网络借贷风险专项整治工作做出明确安排，允许合规机构继续经营和申请备案，再到申明鼓励网络借贷信息中介行业健康发展。这都是十分有益的进展。