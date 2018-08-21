报告显示“两栖青年”超七千万 多数为高学历人群

王丽娟

全国“两栖青年”人数已经达到7000多万，女性占比接近6成，多数为本科及以上的高学历人群，近日，清研智库联合南京大学紫金传媒研究院发布的《两栖青年生活及金融需求》研究报告显示。

所谓“两栖青年”，主要是指年轻群体中有主业（工作）的兼职者和有主业的创业者。他们有自己的主业，同时又兼着其他副业，有多重身份和多种职业，主业可能是一份工作、一个小生意，副业可能是一份兼职，或正在进行创业。

报告显示，“两栖青年”年龄阶段集中在80后到95前，一二线城市是主阵地（约7成）。

“两栖”青年中等收入人群居多

从“两栖青年”群体的主业收入来看，选择从事副业的两栖青年主要由于主业收入相对较低。数据显示，超三成收入在5000元以下，近七成收入在8000元以下。48.5%的人表示当前薪资较低，因此选择多一份副业。其次是利用闲暇，不想在最好的

年纪选择安逸，36.1%的人希望利用闲暇时间找点事做。第三，兴趣使然，29.5%的人表示因为追逐兴趣，选择开始副业。第四，环境推动，23.8%的人表示由于身边人在做自己也想尝试一下。第五，安全感不足，给自己的生活上保险。23.7%的人表示通过尝试不同工作以确定能干什么以及对当前主业前景表示担忧。

“两栖青年”金融需求旺盛

BAT成借钱首选渠道

研究发现，这几年，各种类型的金融需求也逐渐在“两栖”群体中形成市场。近三成“两栖青年”有金融需求，并且超 6成有过借贷经历或有借贷需求。其中，有过借款经历的占37.1%，有借钱需求的占27.8%。并且，本科及以上的群体中、副业收入远低于主业收入的“两栖青年”借钱需求最旺盛。

从借款渠道来看，银行等传统借贷渠道虽仍是“两栖青年”眼中的主要贷款渠道，但互联网金融异军突起，越来越被公众接受。

互联网金融的发展为“两栖青年”提供了更多借款可能，一线城市超5成的“两栖青年”选择或想选择互联网金融作为借贷方式。其中，BAT以较为明显的优势领跑互联网金融借贷渠道，从数据看，排名前三分别是“蚂蚁借呗”、“微粒贷”、“有钱花”。

从资金用途来看，自我提升消费（46.0%）是“两栖青年”主要用途，为适应两栖生活，“两栖青年”乐于选择自我提升，不断“充电”、“保鲜”，其次是购物消费和副业项目的资金周转。