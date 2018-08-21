公益体彩-埃因霍温难言必胜

晨报记者 孙俊毅

本周二被列入的中国体彩足球竞彩项目的赛事包括英冠、欧冠附加赛等。

周二015欧冠 22日03:00巴特VS埃因霍温巴特上轮资格赛以2比1的总比分淘汰了阿塞拜疆球队卡拉巴赫。

埃因霍温在新赛季荷甲赛场取得两连胜，但他们上周末2比1赢下弱旅福图纳锡塔德非常艰难。主流机构对本场开客让半球中高水。巴特曾在2015/2016赛季打入欧冠小组赛，

但相比埃因霍温的欧战声望有不小差距。为了备战本场欧冠附加赛，巴特申请本来于上周末与比斯特迪纳摩的白俄罗斯联赛延期进行，俱乐部对本场比赛相当重视，半球盘不足以支持埃因霍温客胜。

竞彩让球推荐：

巴特（+1）VS埃因霍温 胜周二016欧冠 22日03:00贝尔格莱德红星VS萨尔茨堡贝尔格莱德红星上轮资格赛通过加时赛幸运晋级。球队在新赛季塞尔维亚联赛中以四连胜排名榜首。萨尔茨堡上轮资格赛以总比分4比0淘汰马其顿球队斯肯迪亚，在奥地利甲级联赛中同样保持四连胜。两队都是欧战常客，

主队上赛季打入欧联杯32强，客队则进入4强，主流机构开可让平半中低水，符合两队近年欧战表现，不妨支持萨尔茨堡客场不败。

竞彩胜平负推荐：

贝尔格莱德红星VS萨尔茨堡 负/平

周二017欧冠 22日03:00本菲卡VS塞萨洛尼基

本菲卡上一轮主胜客平淘汰了土耳其劲旅费内巴切；上周末联赛做客2比0轻取博阿维斯塔，主帅维多利亚仅仅对首发进行一处调整。塞萨洛尼基之前两轮分别淘汰巴塞尔和莫斯科斯巴达，两个客场1胜1平；希腊联赛本周末开打，球队专心备战欧冠，本菲卡赢两球以上的难度不小。竞彩让球推荐：本菲卡（-1）VS塞萨洛尼基 平/负