百亿流量、话题爆表、海内外同热-对话《扶摇》幕后推手 领跑暑期的佳绩如何造就

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“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。”要论领跑今年暑期档的大剧，刚刚在腾讯视频收官的古装大剧《扶摇》当之无愧。这部持续引发热议，创下平台播放纪录，实现“国剧出海”的作品，不仅书写了一个平凡少女的逆袭之路，也为国产古装剧创作树立了更高的样本。日前，记者采访了《扶摇》的幕后推手——企鹅影视高级副总裁韩志杰以及 《扶摇》总制片人、柠萌影业副总裁、柠萌悦心CEO杨晓培，并从他们的角度，讲述《扶摇》笑傲今年暑期档背后的故事。

“数”说《扶摇》

多个“第一”创平台纪录

2018年上半年，影视剧市场略显低迷，“剧荒”之说不绝于耳。不过，于世界杯期间在腾讯视频独播的《扶摇》，却爆发出了惊人的能量。企鹅影视高级副总裁韩志杰透露，截至8月14日，播放量高达138亿的《扶摇》开创了腾讯视频平台多维度的“第一”纪录，不仅是“单剧观看人数第一”“单剧单日流量第一”“单平台独播剧播放量第一”，而且从上线到大结局的53天中，《扶摇》就有51天的播放量位居腾讯视频电视剧频道第一。

在播放数据飙红的同时，《扶摇》也实现了商业化、社交热度和海外传播的突破。其中，该剧会员拉新总数创腾讯视频单剧第一，招商总收入也是2018年腾讯视频单剧第一，创历史新高。播出至今，《扶摇》累计登上微博热搜100多次，主演杨幂10次在艺人新媒体榜上登顶，阮经天的人气更是火箭式蹿升。而在海外，观众的追剧热情同样很高，连巴基斯坦、加勒比岛国巴巴多斯等国家和地区的观众也不忘点赞。

应该说，《扶摇》在腾讯视频所取得的播出佳绩，得益于腾讯视频对“头部内容+细分受众”布局的坚持。韩志杰坦言，腾讯视频力求在内容上高覆盖、多元化、全面性，满足用户观看视频的各种需求。除了《扶摇》这样大IP、全民向的作品，平台推出的《忽而今夏》《结爱》《东方华尔街》《沙海》《法医秦明》《快把我哥带走》等作品也各有创新，其中《东方华尔街》更实现了对类型剧的创新和平台美誉度的提升。

因此，回顾今年暑期档的视频大战，腾讯视频也实现了强势领跑，电视剧频道日均播放量比去年暑期档同期增长高达30.5%。在暑期档期间，全网播放量超10亿的项目数量，腾讯视频为10个，远超竞品。同时，暑期档腾讯视频电视剧会员整体开通数、招商总收入大幅上升。韩志杰透露，腾讯视频在内容布局上，“跟过去相比，平台会更系统化、更深耕，力求涵盖不同领域的题材，触达不同圈层的群体。”

解密《扶摇》

工业体系护航创新内容

《扶摇》的好成绩，与其扎实的质量分不开。从《寂寞空庭春欲晚》到《择天记》再到《扶摇》，出品方柠萌影业近年打造了不少精品古装剧集，其对品质的追求让这些头部内容的整体创作更上一层楼。《扶摇》总制片人、柠萌影业副总裁、柠萌悦心CEO杨晓培感慨地表示，《扶摇》是柠萌影业对古装剧创新进阶的阶段，“我们希望从《扶摇》开始，柠萌的古装厂牌能从‘被知晓’，变为真正深入人心”。

回顾《扶摇》的爆款之路，杨晓培直言，眼下观众的口味、审美标准越来越高，《扶摇》正是抓住了好的故事、创新的形式、年轻的表达以及能引发年轻受众共鸣的情感和价值观。“《扶摇》成为爆款最重要的核心就是故事性很强，打破了以往古装剧的常见套路，同时又具有当下性，能引发观众的情感共鸣。在人物设置方面，我们改变了以往故事人物单一性的人设，‘扶摇’不管是情感还是命运选择，都是主动型的人格。在情感关系层面，我们也进行了创新，力求更符合当下的现实性与逻辑性。她与长孙无极的情感线，不是以往影视剧中常见的‘一强一弱’的男女关系，而是彼此成就、彼此扶持、势均力敌的新型恋爱关系。”

更值得一提的，还有在《扶摇》创作过程中持续发挥作用的古装剧工业化体系。杨晓培透露，这个体系主要由内容、人才、基础设施三大元素构成，覆盖了包括前端内容储备、开发、后期制作等在内的项目全流程。比如，在人才配备与组合上，《扶摇》的三位导演强强联手，集结为“黄金组合”。杨文军导演擅长讲故事，对情感层面的把控十分细腻。谢泽导演擅长戏剧冲突的极致化呈现，对演员在表演上的要求很高，并能不断调整和提升演员的表演状态。李才导演则是在武戏方面造诣颇深。三位导演各有所长，又齐心协力，彼此欣赏，“怀着对艺术创作的敬畏之心与打磨作品的工匠精神，愿意彼此成就，去打造真正的精品。”

同时，以往最难进行质量把控的特效、美术、造型、剪辑、音乐等基础环节，此次在《扶摇》中也有很好的提升。杨晓培认为制片人在其中一定扮演的是“链接者”的角色，“一方面要利用不断升级的新技术，让优质的内容衍变为有品质的影像，一方面要从美术、造型、音乐等环节的源头上严把创作质量关，保证各环节的审美调性与质感的融会贯通。”

再造“爆款”

多元合作书写国剧新章

从《择天记》到《扶摇》，最近几年企鹅影视与柠萌影业一直保持密切的合作。韩志杰透露，双方的合作基于相同的创作理念和追求，“落实到具体项目，不管是剧本、制作，还是团队搭配，双方的沟通都比较顺畅，能往共同的方向推进。”

以《扶摇》为例，早在柠萌影业成立之初，杨晓培和几个合伙人就相中了该剧的原著小说，而两年前，企鹅影视、腾讯视频便就这一项目与柠萌影业接触。韩志杰说，平台会基于市场的前瞻性，洞察受众在未来对某一类题材的需求来进行相应的内容储备。

接下来，企鹅影视还将和柠萌影业共同开发电视剧《全职高手》。这部由杨晓培担任总制片人，滕华涛任总监制，杨洋、江疏影领衔主演的作品，不仅有着强大的原著粉丝基础，也将是国内首部电竞题材电视剧。

在采访中，杨晓培也透露了《全职高手》如今的创作进度：线下部分已经拍摄完毕，电竞世界的线上部分仍在创作中。她坦言，柠萌影业是一家有互联网基因的影视公司，其不仅要为年轻人打造优质的内容，还要有引领年轻文化潮流的意识，《全职高手》就满足了这种“引领”的特质。

当然，引领也意味着走别人没有走过的路，尤其电竞题材在以往的影视剧创作中几乎没有任何经验可循。对此，杨晓培表示，越是创新题材，越需尊重影视创作的规律，以更科学和系统的工业化流程匠心创作。具体来说，《全职高手》摸索、建立了一个创新题材的新标准和新体系——在表演层面上，充分调动演员的表演状态，更多呈现出由内而外的人格魅力；在技术呈现上，让角色以“更好看”“更走心”的形式从现实世界进入虚拟世界；在价值观传递上，让观众在享受虚拟世界的同时，也回到现实世界，真正获得人物的精神力量。