《如懿传》昨晚首播-前有“甄嬛”粉丝入戏快 旁有“延禧”观众有点懵

晨报记者 曾索狄

在台播转网播等一系列风波之后，由周迅、霍建华领衔主演的清宫传奇巨制《如懿传》于昨晚在腾讯视频上线。从首播的情况看，这部近年一直被赋予高期待的“剧王”，在制作上的确颇为考究，正剧范儿十足，故事脉络、演员表演也有可圈可点之处，而由于开篇故事完全衔接《甄嬛传》，《如懿传》让很多观众得以迅速“入戏”。

/情节/

开篇恰似“甄嬛后传”

《如懿传》由汪俊导演，是编剧流潋紫在《甄嬛传》之后二度改编自己的小说。正如流潋紫本人此前所透露的，《如懿传》是她在《甄嬛传》之后产生的灵感，此次电视剧开篇的剧情也完全承接《甄嬛传》：故事从乾隆（霍建华饰）还是四阿哥时说起，他对原名青樱的如懿（周迅饰）情根深种，不顾养母钮祜禄氏（邬君梅饰）——也就是甄嬛的反对，直接将青樱选为嫡福晋；但青樱的姑母、皇后乌拉那拉氏（陈冲饰）为雍正（张丰毅饰）所厌弃，青樱只能委屈成为侧福晋。在雍正驾崩之后，面对升为太后的钮祜禄氏，青樱处境艰难，甚至被要求自行了断……

这样的设计，让很多观众得以迅速“入戏”。但也有观众发现，《如懿传》与正在热播的《延禧攻略》，虽然讲述的是同一个历史时期的后宫故事，但人物、情节大相径庭，同时观看两部作品会有“错乱感”。比如，周迅扮演的“如懿”，实际上是《延禧攻略》中佘诗曼扮演的反派娴妃；董洁扮演的“富察琅嬅”，在选秀时遭到了乾隆的刁难，但在《延禧攻略》中，秦岚扮演的“富察皇后”却是乾隆挚爱的发妻。从这个角度上说，如何打破《延禧攻略》给观众先入为主的印象，将是《如懿传》接下来要解决的问题。

当然，按照流潋紫本人此前的说法，《如懿传》不同于《甄嬛传》的天马行空与情爱纠葛，更侧重于描写宫廷与婚姻这两重“围城”，“我更想探讨的是帝王夫妻之间的相处之道，他们比寻常百姓夫妻有更多故事、更多传奇。”而从目前上线的几集来看，青樱与乾隆少年夫妻的感情已经铺垫得很到位，接下来，改名后的如懿如何与乾隆从信任、扶持走到彼此失望、离心，将是整部戏最大的看点。

/表演/

主演整体演技在线

收到演员资料6000多份，试镜人数2500份，试戏231人……《如懿传》筹备时在选角上煞费苦心。从目前上线的几集看，主要演员的表现可圈可点：周迅将少女时期青樱的张扬活泼、成婚之后的执着倔强表现得非常到位，部分哭戏更是控制得恰到好处；霍建华诠释的青年乾隆也在其过往角色基础上多了几分深沉。同时，董洁扮演的富察琅嬅、张钧甯扮演的海兰、辛芷蕾扮演的金玉妍以及童谣扮演的高晞月等个性人物也陆续登场，或羞涩或单纯，各有特色。

与此同时，邬君梅、陈冲、张丰毅三位戏骨级演员的聚首，也让很多观众大呼过瘾，其中，张丰毅扮演的雍正虽然戏份不多，但呈现出帝王的霸气、沉稳。扮演“弃后”乌拉那拉氏的陈冲与扮演钮祜禄氏的邬君梅，则用两场暗流汹涌的对手戏，让很多观众感慨“活久见”，“找回了两人合作《末代皇帝》的感觉”。而在宜修与如懿生死诀别的戏份里，周迅和陈冲的过招更是火花四射，一个含恨留下遗言“你要活下去”，一个含泪痛呼“姑母”，张力十足。

当然，也有观众指出，虽然整体演技在线，但目前亮相的演员年龄偏大，他们在“扮嫩”方面也显得力不从心，其中，拍摄时已经42岁的周迅、37岁的霍建华在处理一些俏皮戏份时，表情和动作多少都有些勉强。好在接下来主要剧情都发生在人物的30-40岁之间，相信演员的表现也会让观众觉得更加自然。

/幕后/

花了三个月学礼仪

《如懿传》之所以备受关注，与其庞大的制作投入以及一波三折的播出过程不无关系。从实际播出的表现看，这部作品在服装、道具、布景上颇为用心，对清代宫廷礼仪也有很高的还原度。

为《如懿传》担任礼仪设计的，也是在《甄嬛传》中出演“温太医”并担任礼仪指导的张晓龙。据他透露，前期筹备过程中，团队用了三个月时间进行礼仪的梳理和学习，还邀请多位清史专家为一众主创培训，引领主演们慢慢进入角色。而在整个拍摄过程中，故宫博物院的专家顾问也为《如懿传》礼仪方面的艺术创作提供了诸多帮助，剧中礼仪的呈现在尊重历史的前提下，也进行了一些艺术化的再创作，“尽量做到不误导，尽量做到有仪式感，尽量接近历史。”比如，目前上线的剧集中有一场乾隆登基、御门听政的震撼场面，剧组特别在“太和殿”汇集了976个群众演员，整齐划一的动作，磅礴大气。对此，导演汪俊表示，如懿的故事虽然是虚拟的，但整体创作“要尊重历史，又不拘泥于历史，应是以史为镜，用当代人的价值观去看待古代，构建一个新的视角”。而从《甄嬛传》到《如懿传》一路担任造型指导的陈同勋则强调，“《如懿传》希望把清朝300年的服饰文化浓缩在荧屏中的60年里”，所有的造型“有历史依据，同时又有不俗的现代品味”。