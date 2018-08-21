新时代上海干部的特质：充满激情富于创造勇于担当

市组织工作会议举行 李强：让想干事、能干事、干成事的干部有机会有职位有舞台

晨报讯 “我们所处的发展阶段，我们所追求的发展目标，都需要上海的干部有与之适应的特质：充满激情、富于创造、勇于担当。”市委书记李强昨天在上海市组织工作会议上强调，要深入学习贯彻落实习近平总书记关于党的建设和组织工作的重要论述和全国组织工作会议精神，全面贯彻新时代党的组织路线，把全市各级党组织建设得更加坚强有力，把干部队伍建设得更加朝气蓬勃，大力集聚各方面优秀人才，为新时代上海各项事业发展提供坚强组织保证。

市委副书记尹弘，市委常委廖国勋、翁祖亮、诸葛宇杰出席会议。市委常委、组织部部长于绍良主持会议。

以清醒而冷静、虔诚而执着、至信而深厚的精神气质，展示新时代上海党员干部的独特风采

李强指出，党的十八大以来，习近平总书记从战略和全局的高度，对党的建设和组织工作作出了一系列重要论述。全市各级党组织和广大党员干部要认真学习领会，在学深悟透、融会贯通上下功夫，在解决改革发展稳定的重大问题、群众反映强烈的突出问题、党的建设面临的紧迫问题上求实效。要认真贯彻落实习近平总书记对上海工作的重要指示，更加注重党的政治建设这个根本性建设、思想建设这个基础性建设，把执政本领建设摆在更加突出的位置，善于从首创、奋斗、奉献的建党精神中汲取营养，做到政治上可靠、信念上坚定，以清醒而冷静、虔诚而执着、至信而深厚的精神气质，展示新时代上海党员干部的独特风采。

着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才

李强指出，贯彻新时代党的组织路线，根本要求是全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；着力点是以组织体系建设为重点，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤；落脚点是为坚持和加强党的全面领导、坚持和发展中国特色社会主义提供坚强组织保证。组织路线为政治路线服务，落实到行动上要更好地围绕中心、服务大局，找准切入点、结合点、发力点，创造性地开展工作。坚持把落实市委重要决策部署，作为锻造干部能力本领的“熔炉”，作为检验班子政绩的“考场”，作为使用干部人才的“擂台”。要把组织优势转化为发展优势，推动干部当好事业开路人、基层组织当好为民服务“领头羊”、党员当好发展先锋队、人才当好创新主力军。

使充满激情、富于创造、勇于担当成为新时代上海干部的特质

李强指出，党的力量来自组织，要着力加强党的组织体系建设。全市各级党组织必须牢固树立“四个意识”，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。全市各级党委（党组）处在承上启下的位置，要切实发挥好统揽全局、协调各方的作用，发挥好把方向、管大局、保落实的作用，真正把各级班子建设成为坚强有力的领导核心。基层党组织是党执政大厦的地基，是党的肌体的“神经末梢”。要以提升组织力为重点，推动城市基层党建进一步深化，扩大覆盖要动态跟进，分类指导要因情施策，提高质量要严格要求，聚焦主业要做深做实。要在“严”和“密”两方面下功夫，加强各级组织建设，增强组织纪律性。

李强强调，在全国发展大局中，上海使命光荣、任务艰巨，要把事业发展的需求作为干部工作的着力点，使充满激情、富于创造、勇于担当成为新时代上海干部的特质。

充满激情，就是干事创业必须精神抖擞、斗志旺盛，充满那么一股子气和劲。心里装着工作、装着群众、装着事业，奔着目标去、奔着问题去。用心用情、念兹在兹，只争朝夕、雷厉风行，坚韧不拔、永葆激情。

富于创造，就是不能固步自封、因循守旧，要敢闯敢试、敢为人先。善于在不可能中寻找可能；前面没有路，就杀出一条血路、趟出一条新路；没有资源或者资源不足，就要创造条件、借势发力、借船出海，顺应潮流、把握规律。

勇于担当，就是愿意做事、敢于扛事、能够成事。勇于挑最重的担子、啃最硬的骨头，勇于到条件艰苦、困难多、矛盾多、任务重的地方去。有舍我其谁、当仁不让的气概，动真碰硬、克难攻坚的劲头，任劳任怨、尽心竭力的情怀。

选人要坚持五湖四海，广开进贤之路，真正形成“一池活水”

李强强调，抓好干部工作，选人要坚持五湖四海，广开进贤之路，真正形成“一池活水”；用人要树立鲜明导向，真正让想干事、能干事、干成事的干部有机会有职位有舞台，注意用当其时、用人所长，人岗相适、人尽其才。要建立健全容错纠错机制，关心关爱干部，为担当者担当，为负责者负责。要注重培养选拔优秀年轻干部，多让年轻干部到基层岗位、一线岗位、艰苦岗位上加强实践历练，经风雨、见世面、长才干。

李强指出，人才对于上海的发展至关重要，要聚天下英才而用之。着重抓改革措施的落地生效，持续深入推进人才体制机制改革，破除各项障碍，最大限度激发人才创造活力。拓宽人才引进的视野，聚焦实施国家重大战略需求、聚焦产业发展需求、聚焦平台建设需求，精准引进急需紧缺人才，更加注重集聚青年人才。要加强对人才尤其是海外人才的政治引领。

李强强调，要加强组织部门和组工干部队伍建设。各级组织部门要打造讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门。广大组工干部要有高境界、大格局、真本领，要有大局意识、奉献精神，政治上绝对可靠、对党绝对忠诚，心有所戒、行有所止、言有所规。要有过硬的专业能力、专业精神，努力成为组织工作的行家里手。（网站首页图：陈正宝摄）