实现新时代的强军目标 习近平这样要求

中央军委党的建设会议8月17日至19日在北京召开。习近平在会议上强调，全军要全面贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入贯彻新时代党的强军思想，落实新时代党的建设总要求，落实新时代党的组织路线，坚持党对军队绝对领导，坚持全面从严治党，坚持聚焦备战打仗，全面提高我军加强党的领导和党的建设工作质量，为实现党在新时代的强军目标、完成好新时代军队使命任务提供坚强政治保证。8月19日，《新闻联播》用了近三分之一篇幅对此进行播报。

党的十八大之后，党中央和中央军委坚持从政治上建设和掌握军队，特别是召开古田全军政治工作会议，狠抓全面从严治党、全面从严治军，坚持党对军队绝对领导，坚持以整风精神推进政治整训，坚持以理论武装凝心聚魂，坚持把党组织搞坚强，坚持贯彻军队好干部标准，坚持正风肃纪、反腐惩恶，带领全军寻根溯源、革弊鼎新，推动管党治党从宽松软走向严紧硬。

要加强党的政治建设，引导全军坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决听从党中央和中央军委指挥。

要坚持用新时代中国特色社会主义思想和新时代党的强军思想武装官兵，铸牢部队对党绝对忠诚的思想根基。

要落实党委统一的集体领导下的首长分工负责制，做到一切工作都置于党委统一领导之下，一切重要问题都由党委研究决定。

要健全党领导军队的制度体系，全面规范我军党的工作和政治工作。

要坚持组织路线服务政治路线，聚焦备战打仗主责主业，加强我军党的组织体系建设，增强各级党组织的领导力、组织力、执行力，把党的政治优势和组织优势转化为制胜优势。

要适应改革后的新体制新职能，坚持军委管总、战区主战、军种主建总原则，找准各级各类党组织职能定位，优化组织设置，健全制度机制，改进领导方式，把组织功能充分发挥出来。

要旗帜鲜明讲政治，站稳政治立场，把准政治方向，坚定政治信念，提升政治能力，确保政治过硬。

要把培养干部、培养人才摆在更加突出的位置，着力锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力集聚矢志强军打赢的各方面优秀人才。

要坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，突出政治标准和打仗能力，深入解决选人用人突出问题，把强军事业需要的人用起来，把合适的人放到合适岗位上。

要贯彻党中央战略部署，制定和落实好优秀年轻干部培养规划，对看得准的要重点培养，放在备战打仗一线、吃劲要紧岗位和急难险重任务中摔打磨练。

要加紧构建“三位一体”新型军事人才培养体系，加大联合作战指挥人才、新型作战力量人才、高层次科技创新人才、高水平战略管理人才培养力度。

要完善相关配套政策，加强文职人员队伍建设。

要坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，鼓励实干，鼓励创新，帮助解决现实问题，把大家积极性、主动性、创造性充分调动起来。

要以永远在路上的执着和韧劲，坚持严字当头、全面从严、一严到底，深入推进我军党风廉政建设和反腐败斗争。

要加快转变治军方式，按法定职责权限履职用权，依据条令条例和规章制度开展工作。

要深入开展纪律教育，严格纪律执行，用铁的纪律推动全面从严治党、全面从严治军。

要坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，健全完善权力运行制约和监督体系，扎紧制度笼子，不给权力脱轨、越轨留空子。

要坚持标本兼治，加强党内政治文化建设，注重在固本培元上下功夫，引导大家正心修身、律己持家、清廉为官，自觉抵御歪风邪气的侵蚀。