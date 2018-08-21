怎样占据意识形态斗争的最前沿？习近平这样说

学习小组

【学习小组按】

5年前的8月19日到20日，在全国宣传思想工作会议上，习近平就做好宣传思想工作强调要“胸怀大局、把握大势、着眼大事”，做到“因势而谋、应势而动、顺势而为。”其中，新闻舆论工作处在意识形态斗争最前沿。

十八大以来，习近平对党的新闻舆论工作所面临的新形势新任务作出了宏观思考和战略布局，提出了许多新思想新观点。今天，小组对此进行梳理，供组员学习思考。

【定位：“一项重要工作”“一件大事” “五个事关”】

党的新闻舆论工作是党的一项重要工作，是治国理政、定国安邦的大事。

做好党的新闻舆论工作，

事关旗帜和道路， 事关贯彻落实党的理论和路线方针政策， 事关顺利推进党和国家各项事业， 事关全党全国各族人民凝聚力和向心力， 事关党和国家前途命运。

新闻媒体是各种势力争夺的重要阵地，新闻舆论工作处在意识形态斗争最前沿。

【职责使命：“48个字”】

高举旗帜、引领导向， 围绕中心、服务大局， 团结人民、鼓舞士气， 成风化人、凝心聚力， 澄清谬误、明辨是非， 联接中外、沟通世界。

要承担起新闻舆论工作的职责使命，坚持正确政治方向是第一位的。

【工作方针原则：4个牢牢坚持】

新闻舆论工作要

牢牢坚持党性原则，最根本的是坚持党对新闻舆论工作的领导； 牢牢坚持马克思主义新闻观，将其作为党的新闻舆论工作的“定盘星”； 牢牢坚持正确舆论导向，做到所有工作都有利于坚持中国共产党领导和社会主义制度，有利于推动改革发展，有利于增进全国各族人民团结，有利于维护社会和谐稳定； 牢牢坚持正面宣传为主，始终把团结稳定鼓劲、正面宣传为主作为党的新闻舆论工作必须遵循的基本方针。

党和政府主办的媒体是党和政府的宣传阵地，必须姓党。

【创新：比以往任何时候都更加需要】

“新闻宣传是否善于创新，是否能够做到常做常新，是其发展壮大、保持强大生命力的关键。” “做好宣传思想工作，比以往任何时候都更加需要创新。” 在视察解放军报社时强调，新闻舆论工作必须坚持“创新为要”。 “高度重视传播手段建设和创新，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。”

党的新闻舆论工作必须创新理念、内容、体裁、形式、方法、手段、业态、体制机制，增强针对性和实效性。

要适应分众化、差异化传播趋势，精准定位受众，善于设置议题，形成全方位、多层次、多声部的主流舆论矩阵，加快构建舆论引导新格局。 要推动融合发展，主动借助新媒体传播优势，打造一批新型主流媒体，占领信息传播制高点。 要抓住时机、把握节奏、讲究策略，从时度效着力，体现时度效要求。

【部署网上新闻舆论工作：关系意识形态安全和政权安全】

8月20日，发布的第42次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，中国网民首超8亿。面对媒体格局、舆论生态、受众对象、传播技术发生的深刻变化，习近平指出，

互联网已经成为舆论斗争的主战场。在互联网这个战场上，我们能否顶得住、打得赢，直接关系我国意识形态安全和政权安全。

要提高网络综合治理能力，形成党委领导、政府管理、企业履责、社会监督、网民自律等多主体参与，经济、法律、技术等多种手段相结合的综合治网格局。 要顺应互联网发展大势，勇于创新、勇于变革，利用互联网特点和优势，推进理念、内容、手段、体制机制等全方位创新。 要强化互联网思维和一体化发展理念，推动各种媒介资源、生产要素有效整合，推动信息内容、技术应用、平台终端、人才队伍共享融通。 要增强阵地意识，敢于发声、敢于亮剑，尽快掌握网络舆论场上的主动权，不能被边缘化了。 要加强网络内容建设，做强网上正面宣传。 要把握好网上舆论引导的时度效，使网络空间清朗起来。

【向世界讲好中国故事、发出中国声音】

国际传播能力：“他塑”而非“自塑”，存在“逆差”、“反差”、“落差”

国际舆论格局目前“西强我弱”，我国新闻媒体国际传播能力还不够强，声音总体偏小偏弱，西方主要媒体左右着世界舆论。 中国在世界上的形象很大程度上仍是“他塑”而非“自塑”，我们在国际上有时还处于“有理说不出、说了传不开”的境地，存在着信息流进流出的“逆差”、中国真实形象和西方主观印象的“反差”、软实力和硬实力的“落差”。

要讲好中国故事、发出中国声音、阐释中国特色，让世界认识一个立体多彩的中国。 要增强国际话语权，加强对外传播话语体系建设，打造融通中外的新概念新范時新表述。 要下大气力加强国际传播能力建设，优化战略布局，集中优势资源，着力打造具有较强国际影响力的外宣旗舰媒体，让全世界都能听到并听清中国声音。

【关键在人】

“媒体竟争关键是人才竞争，媒体优势核心是人才优势。” “加快培养造就一支政治坚定、业务精湛、作风优良、党和人民放心的新闻舆论工作队伍。”

“四向四做”：

坚持正确政治方向，做政治坚定的新闻工作者； 坚持正确舆论导向，做引领时代的新闻工作者； 坚持正确新闻志向，做业务精湛的新闻工作者； 坚持正确工作取向，做作风优良的新闻工作者。

强调宣传思想部门工作要强起来，首先是领导干部要强起来，班子要强起来。

要选好配强领导班子，把德才兼备、真正“有两把刷子”的干部选好、用好，对不适合不适应的坚决作出调整。 要“聚天下英才而用之”，实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，深化新闻单位干部人事制度改革，党政主管部门对新闻工作者要在政治上充分信任、工作上大胆使用、生活上真诚关心、待遇上及时保障。

要树立“大宣传”的工作理念

动员各条战线各个部门一起来做，把宣传思想工作同各个领域的行政管理、行业管理、社会管理更加紧密地结合起来。

编辑/鹤鸣