来源：中国军网

■王小磊

5年前的8月19日，习主席在全国宣传思想工作会议上发表重要讲话，强调要“弘扬主旋律，传播正能量，激发全社会团结奋进的强大力量”。5年来，中国特色社会主义和中国梦深入人心，社会主义核心价值观和中华优秀传统文化广泛弘扬，正在成为凝聚社会共识的主心骨。思想观念的激浊扬清、百川汇流，饱含着亿万人民对国家发展的期待、对民族复兴的热望。

当传统媒体纷纷进军微博微信客户端，当“中国梦”“蛮拼的”“撸起袖子加油干”成为网络热词，当黄大年、钟扬、王继才等先锋模范成为行进中国的精神航标……时代的强劲脉动中，就充沛着一股强大的引领之力。正如乐队需要指挥，“人人都有麦克风”的思想广场上，同样需要有这样的力量，调配好旋律、控制好节奏，将无数的音符汇成雄浑的乐章。无论是政策理论宣讲，还是核心价值观的弘扬，抑或讲述中国好故事、军营好故事，当代中国的主流“好声音”，必能催发强大的正能量。

我们的力量有多大，取决于“全社会意愿和要求的最大公约数”有多大。实现中国梦必须凝聚中国力量，13亿人“心往一处想，劲往一处使”，同向发力、齐心协力、形成合力，才能汇集起“不可战胜的磅礴力量”。

如何用好手中的麦克风、用好自己的话语权，事关我们每一个人。曾几何时，在网络上不乏一些“看客”“哄客”“骂客”，要么追风逐浪、热衷传播小道消息，要么冷嘲热讽、唯恐天下不乱，要么恶意攻击、造谣生事……他们提不出什么建设性意见，只会造成不小的破坏性影响。

鲁迅先生曾说，中国人的心中，不平和愤恨的分子太多了，“不平还是改造的引线”“至于愤恨，却几乎全无用处”。假如我们心中缺少阳光、思想充斥阴霾，没有进取精神、只有消极心态，没有认可点赞、只有抱怨吐槽，那么所谓的主流，只会越流越窄；所谓的共识，也将失去根基。如此一来，我们就不可能找到民族自信的源泉，也不可能实现民族复兴的梦想。

不可否认，我们仍存在不完美、不完善的地方。但这不是我们抱怨、指责甚至诋毁的理由，相反，正是每一个人应该尽责的地方。当一个人拿起手中的麦克风，准备传播消极的思想、发出违和的声音、传递负面的情绪时，不妨反思一下自己，是不是尽到了对这个社会、对这个国家应尽的义务？面对现实存在的种种矛盾和问题，自己又应担当起什么样的责任？

“你若爱，世界就充满爱。”说到底，对国家有深情、对生活有热爱，就会有发现美好的眼睛、讲好故事的动力、感动你我的温馨。我们有责任在鞭挞黑暗时，点亮一支不熄的火炬；在痛斥冷漠时，伸出自己热情的双手。每个人的一小步，连缀起来就是社会的一大步。

当好思想阵地的守望者，没有人能够置身事外。对于新时代革命军人而言，讲好军营故事、传播好军队声音，旗帜鲜明、理直气壮地引领社会风气、弘扬人间正气，既是责任，也是考验。只要我们胸怀赤诚、传递真情，就能让每一个普通而真实的军营故事，激发出强大而恒久的正能量。（网站首页图：新华社资料图片）