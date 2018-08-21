中非发展互为机遇 多方期待深化合作

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：中非长期友好，命运休戚与共，中非发展互为机遇。多方人士期待2018年中非合作论坛北京峰会达成新的共识，在更高质量、更高水平上推动中非共同发展。

整齐的马路、完备的配电和供水设施，这里是由中资企业参与投资及运营的吉布提国际自贸区。自贸区距离吉布提多哈雷港仅10分钟车程，于2017年1月开工，规划总面积是48.2平方公里，采用前港、中区、后园的综合发展模式。目前园区一区的起步区已经建成，自贸区已于上个月正式开园，有20多家中国及非洲企业签署了入园意向书。

目前，亚吉铁路已经延伸至多哈雷港，凭借优良的港口条件、重要的战略位置和亚吉铁路，自贸区正在助力吉布提向区域物流中心迈进。

中吉合作是不断深化的中非合作的缩影。中非命运共同体的生命力，蕴含于互利共赢的合作之道。习近平主席指出，中非关系最大的“义”就是用中国发展助力非洲的发展，最终实现互利共赢、共同发展。将于9月举行的中非合作论坛北京峰会正是以“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”为主题，重点是把中非共建“一带一路”、《2030年议程》、《2063年议程》同非洲各国发展战略结合起来。

刚果（布）总统萨苏表示，“一带一路”倡议充满凝聚力，非中合作将不断延伸并得到充实，非中合作前景将更为广阔。