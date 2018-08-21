习近平眼中的新闻舆论工作

来源：新华网

【编前语】宣传思想工作是党的一项重要工作。党的十八大以来，习近平的诸多论述，堪称是新闻舆论工作的“指南”。新华社《学习进行时》推出文章，为您梳理回顾。

宣传思想工作有多重要？

经济建设是党的中心工作，意识形态工作是党的一项极端重要的工作。

宣传思想工作就是要巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础。

——2013年8月19日，习近平出席全国宣传思想工作会议并发表重要讲话

做好党的新闻舆论工作，事关旗帜和道路，事关贯彻落实党的理论和路线方针政策，事关顺利推进党和国家各项事业，事关全党全国各族人民凝聚力和向心力，事关党和国家前途命运。

——2016年2月19日，习近平主持召开党的新闻舆论工作座谈会并发表重要讲话

党的新闻舆论工作坚持党性原则，最根本的是坚持党对新闻舆论工作的领导。党和政府主办的媒体是党和政府的宣传阵地，必须姓党。

——2016年2月19日，习近平主持召开党的新闻舆论工作座谈会并发表重要讲话

党的新闻舆论工作是党的一项重要工作，是治国理政、定国安邦的大事，要适应国内外形势发展，从党的工作全局出发把握定位，坚持党的领导，坚持正确政治方向，坚持以人民为中心的工作导向，尊重新闻传播规律，创新方法手段，切实提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

——2016年2月19日，习近平主持召开党的新闻舆论工作座谈会并发表重要讲话

党的新闻舆论工作有何职责和使命？

在新的时代条件下，党的新闻舆论工作的职责和使命是：高举旗帜、引领导向，围绕中心、服务大局，团结人民、鼓舞士气，成风化人、凝心聚力，澄清谬误、明辨是非，联接中外、沟通世界。

——2016年2月19日，习近平主持召开党的新闻舆论工作座谈会并发表重要讲话

新闻舆论工作者要增强政治家办报意识，在围绕中心、服务大局中找准坐标定位，牢记社会责任，不断解决好“为了谁、依靠谁、我是谁”这个根本问题。

——2016年2月19日，习近平主持召开党的新闻舆论工作座谈会并发表重要讲话

如何做好正面宣传？

要承担起这个职责和使命，必须把政治方向摆在第一位，牢牢坚持党性原则，牢牢坚持马克思主义新闻观，牢牢坚持正确舆论导向，牢牢坚持正面宣传为主。

——2016年2月19日，习近平主持召开党的新闻舆论工作座谈会并发表重要讲话

做好正面宣传，要增强吸引力和感染力。真实性是新闻的生命。要根据事实来描述事实，既准确报道个别事实，又从宏观上把握和反映事件或事物的全貌。

——2016年2月19日，习近平主持召开党的新闻舆论工作座谈会并发表重要讲话

关键是要提高质量和水平，把握好时、度、效，增强吸引力和感染力，让群众爱听爱看、产生共鸣，充分发挥正面宣传鼓舞人、激励人的作用。

——2013年8月19日，习近平出席全国宣传思想工作会议并发表重要讲话

多宣传报道人民群众的伟大奋斗和火热生活，多宣传报道人民群众中涌现出来的先进典型和感人事迹，丰富人民精神世界，增强人民精神力量，满足人民精神需求。

——2013年8月19日，习近平出席全国宣传思想工作会议并发表重要讲话

舆论监督和正面宣传是统一的。新闻媒体要直面工作中存在的问题，直面社会丑恶现象，激浊扬清、针砭时弊，同时发表批评性报道要事实准确、分析客观。

——2016年2月19日，习近平主持召开党的新闻舆论工作座谈会并发表重要讲话

如何讲好中国故事？

要精心做好对外宣传工作，创新对外宣传方式，着力打造融通中外的新概念新范畴新表述，讲好中国故事，传播好中国声音。

——2013年8月19日，习近平出席全国宣传思想工作会议并发表重要讲话

要加强国际传播能力建设，增强国际话语权，集中讲好中国故事，同时优化战略布局，着力打造具有较强国际影响的外宣旗舰媒体。

——2016年2月19日，习近平主持召开党的新闻舆论工作座谈会并发表重要讲话

如何构建现代传播体系？

宣传思想工作创新，重点要抓好理念创新、手段创新、基层工作创新，努力以思想认识新飞跃打开工作新局面，积极探索有利于破解工作难题的新举措新办法，把创新的重心放在基层一线。

——2013年8月19日，习近平出席全国宣传思想工作会议并发表重要讲话

对新闻媒体来说，内容创新、形式创新、手段创新都重要，但内容创新是根本的。要多深入基层、深入一线、深入官兵，了解第一手材料。

——2015年12月25日，习近平视察解放军报社并发表重要讲话

随着形势发展，党的新闻舆论工作必须创新理念、内容、体裁、形式、方法、手段、业态、体制、机制，增强针对性和实效性。

——2016年2月19日，习近平主持召开党的新闻舆论工作座谈会并发表重要讲话

要适应分众化、差异化传播趋势，加快构建舆论引导新格局。要推动融合发展，主动借助新媒体传播优势。

——2016年2月19日，习近平主持召开党的新闻舆论工作座谈会并发表重要讲话

推动传统媒体和新兴媒体融合发展，要遵循新闻传播规律和新兴媒体发展规律，强化互联网思维，坚持传统媒体和新兴媒体优势互补、一体发展，坚持先进技术为支撑、内容建设为根本，推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合，着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团，形成立体多样、融合发展的现代传播体系。

——2014年8月18日，习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第四次会议并发表重要讲话

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