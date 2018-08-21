中非智库发布中非合作研究成果

来源：央视网

中非合作论坛北京峰会即将在9月举行，中国和非洲智库专家20号举行会议，探讨中非互助与人类命运的共同未来，并联合发布中非合作研究成果。

中非合作研究成果回顾了中非文明互鉴合作共赢的合作历程，也期待此次中非合作论坛北京峰会，不仅能进一步促进中非多领域合作，更为逆全球化趋势不断抬头的当今社会，作出中非南南合作的表率。

全球治理研究中心主任何亚非：“中非都是发展中国家，面对西方国家贸易保护主义要反全球化、民粹主义上升，在这样的形势下，中非如何加强合作，维护现有的国际体系，现有的全球资源贸易体系，维护我们现有稳定的制度，中非的南南合作，中非之间的合作，政治上的，经济上的，都可以作出表率。”

非洲驻华使节指出，中国的改革开放和脱贫成就举世瞩目，非洲国家从中学习借鉴了很多经验，更期待通过中非合作论坛机制，非洲国家也能摸索出一条适合非洲自己的、自力更生的发展道路。

阿尔及利亚驻华大使艾哈桑·布哈利法：“中国一直积极参与南南合作，并在政治经济等领域一直给予非洲国家帮助，我们对此表示感谢。非洲很多国家对中国的‘一带一路’倡议都非常期待，有些国家已经将本国的发展战略与‘一带一路’倡议对接。相信&lslsquo;一带一路’倡议不仅能带来经济领域的发展机遇，更能促进彼此在政治人文等领域的关系更加紧密。”

专家指出，作为中非共同打造的国际公共产品，中非合作论坛是中非双方的共同智慧和财富，更是实现人类命运共同体的最佳实践平台。

苏丹驻华大使馆一级秘书纳赛尔丁·阿卜杜拉：“中非合作论坛机制推动中非多领域合作。非洲国家认为，基于平等互利共赢基础的中非合作，为非洲各国带来了巨大的发展机遇。期待即将举行的中非合作论坛北京峰会达成更多合作倡议，助力非洲经济发展。非洲愿意继续与中国合作，为人类的共同发展和建设人类命运共同体作出贡献。”