为新时代中非关系发展注入强劲动力——非洲各界热切期待中非合作论坛北京峰会

来源：人民日报客户端

金秋九月，中非合作论坛北京峰会即将举行。非洲各界对这一中非合作盛事充满了期待。接受本报记者采访的非洲官员、学者表示，中国与非洲加强合作，将让中国与非洲的好朋友、好伙伴关系更加密切，中非命运共同体将更加牢固，中非合作论坛北京峰会将为新时代中非关系发展注入强劲动力。

“这次峰会将以‘合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体’为主题，重点是把中非共建‘一带一路’、2030年议程、《2063年议程》同非洲各国发展战略结合起来，在更高质量、更高水平上实现中非合作共赢、共同发展。”习近平主席7月访问非洲期间谈到中非合作论坛北京峰会时如是说。

“中非合作论坛北京峰会将为非中合作指明方向，帮助非洲进入发展的黄金时代。”来自加纳的非洲管理发展院校联合会专家科菲·阿尔卡—欧克拉期待通过中非合作论坛北京峰会，非中继续扩大合作范围，深化合作成果，特别是加强在减贫方面的合作，“如果非洲也能像中国那样取得如此大的脱贫成就，将造福整个世界”。

博茨瓦纳前驻华大使萨萨拉·查萨拉·乔治认为，中非合作论坛的成立在非中关系发展史上具有里程碑意义。这一合作机制为非中之间定期全面交流提供了良好平台。“中国总是能提出新的旨在提升非洲发展水平的方案。相信9月的中非合作论坛北京峰会一定会为非洲未来发展带来更强劲动力。”

埃及《金字塔报》执行副主编萨米·卡姆哈维曾多次参与对中非合作论坛的报道。他表示，习近平主席前不久刚对非洲四国进行了访问，加强了中国与这些国家在政治、经济、人文等各个领域的交流与合作，为非中合作开辟新局面。

“非中之间的互利合作是建立在平等、相互尊重、互不干涉对方内政基础上的友好合作。”卡姆哈维认为，多年以来，中国为非洲的发展作出了不可磨灭的贡献。中国企业为非洲带来了新产品、新技术和新理念，创造了大量就业岗位，促进了当地经济增长。在促进非洲国家经济发展的同时，中国经济也实现了发展，非中合作已成为南南合作的典范。卡姆哈维表示，作为埃及发行量最大、在中东有较大影响的报纸，《金字塔报》将对中非合作论坛北京峰会进行广泛深入报道。

在2015年举行的中非合作论坛约翰内斯堡峰会上，中方宣布实施中非“十大合作计划”，中非全方位、多层次、宽领域合作格局更为清晰。几年来，在中非双方共同努力下，约翰内斯堡峰会成果正在得到全面有效落实。截至目前，中国对非投资累计超过1000亿美元。一大批中国企业赴非投资兴业。蒙内铁路、亚吉铁路、阿布贾城铁、海信南非工业园、埃塞俄比亚阿瓦萨工业园等一大批非洲基础设施、工业园区、经济特区和产业产能项目竣工投入运营。

肯尼亚是“一带一路”倡议的重要参与国，今年5月加入亚投行。肯尼亚知名经济学家安泽特塞·沃表示，过去几年来，来自中国的投资让肯尼亚的基础设施建设取得了快速发展，相信中非合作论坛北京峰会将会继续带动相关合作，非中经贸合作将迎来新机遇。

“中国和非洲在经济、人文等方面还有很大合作空间。”南非国家政府学院课程主管萨尔·穆赛亚恩期待中非合作论坛北京峰会出台新的促进非中务实合作的举措，加强针对性和有效性，把非洲的资源、人口红利、市场潜力优势与中国资金、设备、技术优势有效结合起来，推动非中双方实现更好更快发展。

南非国家政府学院副总干事希福·马纳纳认为，非中在基础设施建设领域的合作提升了非洲的基础设施水平，带动了非洲相关产业的转型升级，促进了非洲经济的快速发展。非中双方应通过中非合作论坛北京峰会，不断加强发展战略对接，进一步夯实非中互利合作的基础，打造更多合作亮点。

毛里求斯艺术和文化部部长普里特维拉杰辛格·鲁蓬表示，文化合作是非中合作的重要组成部分，期待中非合作论坛北京峰会进一步提高非中文化领域合作水平，让非中友好的观念深植民心。

“南非各界对中非合作论坛北京峰会充满期待。”南非夸祖鲁—纳塔尔省经济发展、旅游和环境事务执行委员会主席泽克拉拉认为，除了经贸合作，非中文化交流、旅游合作也非常重要，中非合作论坛北京峰会一定会带来更多好消息。

“18年来，中非合作论坛已经成为中国与非洲国家集体对话合作的重要平台和促进务实合作的有效机制。”南非环境事务部部长艾德娜·莫莱瓦期待非中未来在更多领域深化合作，实现互利共赢。

（本报约翰内斯堡、开罗8月20日电 记者李志伟、万宇、吕强、李滢嫣、周輖）

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