陈理真：用生命捍卫党的事业（为了民族复兴·英雄烈士谱）

来源：人民网－《人民日报》

新华社合肥8月20日电 （记者鲍晓菁）安徽萧县庄里乡庄里村是一个山清水秀的小村落，这里就是革命烈士陈理真的故乡。86年前，年仅25岁的陈理真牺牲在南京雨花台。

陈理真，又名陈履真、陈力真，1907年生，安徽萧县人。7岁入私塾读书，后考入徐州的江苏省立第七师范学校学习。他积极参加爱国学生运动，逐步接受革命思想。毕业后在萧县任教。1928年加入中国共产党，担任中共萧县县委青年部长。1929年春到上海，先后在上海华南大学、大陆大学学习。同年8月参加中共中央党训班学习。其间和秦雅芬相恋结为革命夫妻。9月学习结束后，和秦雅芬一起调往徐州，参加恢复徐海蚌特委的工作。

1930年3月，中共徐海蚌特委重建，陈理真任特委宣传部长，7月任中共徐海蚌职工运动委员会书记，并兼任铁路工作委员会书记，在严重的白色恐怖下坚持开展党的地下斗争，积极推动当地工人运动、农民运动的发展。1931年4月，陈理真调任中共长淮特委（蚌埠特委）书记、江苏省委特派员。同年6月，调任中共上海沪东区委书记，之后又在上海反帝总同盟罢工委员会工作。1932年上海“一·二八”抗战爆发后，陈理真领导沪东区工人和市民积极支援十九路军的抗战，组织运输队、援护队和反日救国会，推动反对日军占领上海的斗争。

1932年5月，陈理真调中共江苏省委组织部工作。10月，党组织决定派陈理真、秦雅芬到苏联学习。临出发前的一天深夜，他被叛徒出卖，在徐州被捕，后被押解到南京国民党宪兵司令部监狱。在敌人的监狱里，陈理真受尽各种酷刑，被打得遍体鳞伤，但他坚守自己的信念，决心即使牺牲自己，也绝不透露党的秘密，绝不出卖革命同志。敌人要求他在自首书上签名即可以换取自由，被他断然拒绝。无计可施的敌人叫来叛徒等做说客，妄图瓦解陈理真的革命意志。面对这些威胁和利诱，陈理真义正词严地痛斥他们：“一个真正的共产党员的心，叛徒是永远理解不了的”“我决不会当叛徒”。恼羞成怒的敌人用死亡威胁他，陈理真用怒视回应了敌人。1932年11月，陈理真血洒雨花台，牺牲时年仅25岁。

人民永将铭记英烈。2006年，陈理真家乡政府和人民为他建起一座纪念碑，用来缅怀他的英雄事迹。这座纪念碑就矗立在距离庄里村不远的萧县皇藏峪国家森林公园南大门。现在，每天都有如织的游人和村民前来瞻仰。

《 人民日报 》（ 2018年08月21日 04 版）