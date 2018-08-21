人民日报：为青年才俊搭梯架桥

来源：人民日报客户端

人才是干事创业的关键资源。谁拥有潜能无限的人才队伍，谁就拥有成就大业的鲜明优势。

“功以才成，业由才广”。今天，人才的作用比历史上任何时候都更为突出。现实中，一名领军人物可以引领一个新产业，增强经济创新能力和竞争力；一名优秀领导干部可以带领一个地区改变面貌，开创百舸争流、奋楫争先的新局面。前不久，中共中央政治局召开会议，审议《关于适应新时代要求大力发现培养选拔优秀年轻干部的意见》，把发现培养选拔优秀年轻干部定位为“关系党的事业后继有人和国家长治久安的重大战略任务”。高瞻远瞩的判断，促使我们进一步审视优秀年轻人才的价值意义。

也许有人担心，嫩竹做不了扁担，嫩肩挑不起重担。在抗日战争最艰苦的岁月，陈毅提出了壮大新四军的“人、枪、款”战略思想，把培养干部摆在武器、筹款之前。他坚决支持谭震林提出的尽快培养出100名连长、100名指导员，使一批年轻干部走上连长、指导员岗位，有效解决了基层指挥骨干严重缺乏的问题，从而极大地提高了新四军的战斗力。历史上，青年才俊担大任、成大业者不胜枚举：马克思29岁、恩格斯27岁写作《共产党宣言》，毛泽东25岁主办《湘江评论》，周恩来29岁领导南昌起义……事实证明，只要有实践机会、干事舞台、良好环境，年轻人照样能担当重任、取得成绩。

“我们的青年是一种正在不断成长、不断上升的力量，他们的使命是根据历史的逻辑来创造新的生活方式和生活条件。”或许，年轻人才在某些方面存在短板，有时难免走弯路、犯错误，但他们终将在历练中走向成熟。关键是要多一些关心、耐心和信心，以“风物长宜放眼量”的远见和“老树春深更著花”的胸怀，为他们的成长铺路搭桥。中国工程院院士、原南京军区南京总医院副院长黎介寿，把培养人才视为“科学生命的延续”，把学生超越自己当作最幸福的事情，带出了300多名硕士博士，被称为“人桥院士”“人梯院长”。领导者对待年轻干部，都应有如此眼光与胸怀。

“用人之道，当自其壮年心力精强时用之”。发现培养选拔优秀年轻干部，是一项难度大、要求高的工作。人才不是花瓶，不是用来观赏的；人才不是古董，不是放置愈久愈值钱。每个干部都有自己成长成才的“黄金期”，且大多集中在年轻的时候。这个时期干部的精力最充沛、思维最活跃、创造力最旺盛。如果能用当其时、用当其位、用其所长，就能充分调动他们的主动性创造性，凝聚干事创业的正能量。如果错过了干部使用的黄金年龄，无疑是对干部资源的极大浪费。

成就伟大梦想，惟有“聚天下英才而用之”。以爱才之心、识才之智、容才之量、用才之术，努力为优秀年轻干部脱颖而出创造条件，这是时代呼唤，更是事业急需。（网站首页图：晨报微信制图）

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