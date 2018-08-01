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新华社北京８月２１日电 题：把我军党的领导和党的建设工作抓得更紧更实——习主席在中央军委党的建设会议上的重要讲话在解放军和武警部队引起强烈反响

新华社记者梅世雄

“党的领导和党的建设是我军建设发展的关键，关系强军事业兴衰成败，关系党和国家长治久安。”

中央军委党的建设会议１７日至１９日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。习主席的重要讲话在解放军和武警部队引起强烈反响。

广大官兵一致认为，习主席从全局和战略的高度，对全面加强新时代我军党的领导和党的建设提出一系列重要思想和论断，为做好新时代我军党的领导和党的建设工作提供了根本遵循和科学指南。要坚决听从党中央、中央军委和习主席号令，把我军党的领导和党的建设工作抓得更紧更实，全面提高我军加强党的领导和党的建设工作质量，为实现党在新时代的强军目标、完成好新时代军队使命任务提供坚强政治保证。

必须毫不动摇坚持党对军队绝对领导

各战区、各军兵种以召开党委会、党员大会等多种形式认真传达学习习主席重要讲话。大家认为，党的十八大特别是古田全军政治工作会议以来，在党中央、中央军委和习主席坚强领导下，我军坚持狠抓全面从严治党、全面从严治军，坚持党对军队绝对领导，坚持以整风精神推进政治整训，坚持以理论武装凝心聚魂，坚持把党组织搞坚强，坚持贯彻军队好干部标准，坚持正风肃纪、反腐惩恶，带领全军寻根溯源、革弊鼎新，推动管党治党从宽松软走向严紧硬。我军党的领导和党的建设发生全面深刻变化，为强军事业取得历史性成就、发生历史性变革提供了坚强政治保证。要认真总结其中的宝贵经验，把取得的成果巩固好、发展好。

中部战区联合参谋部某局局长张勋辉说，９１年来，人民军队之所以能够战胜各种艰难险阻，由弱变强，从胜利走向胜利，最重要的就是坚定不移听党话、跟党走。当前，国防和军队建设进入新时代，我军所处的社会环境、使命任务、官兵成分结构发生了很大变化，党对军队绝对领导一刻也不能放松。

空军航空兵某团团长刘锐说，坚决听党指挥是强军之魂，必须毫不动摇坚持党对军队绝对领导，任何时候任何情况下都坚决听党话、跟党走。党对军队实施绝对领导有一系列根本原则和制度，无论战争形态怎么演变、军队建设内外环境怎么变化、军队组织形态怎么调整，都必须始终不渝坚持。

把培养干部、培养人才摆在更加突出的位置

军委机关各部门的官兵通过电视、网络、报纸等第一时间认真学习习主席的重要讲话。官兵们认为，实现党在新时代的强军目标，把人民军队全面建成世界一流军队，必须要有一大批高素质、敢担当的建军治军骨干。要把干部队伍建设作为一项战略任务来抓，坚持正确选人用人导向，实施人才强军战略，使干部队伍整体水平有一个质的跃升。

军委联合参谋部干事蒋承军说，要坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，突出政治标准和打仗能力，深入解决选人用人突出问题，把强军事业需要的人用起来，把合适的人放到合适岗位上。要贯彻党中央战略部署，制定和落实好优秀年轻干部培养规划，对看得准的要重点培养，放在备战打仗一线、吃劲要紧岗位和急难险重任务中摔打磨练。

军委政治工作部干事唐勃说，人才资源是强军兴军的宝贵战略资源。要加紧构建“三位一体”新型军事人才培养体系，加大联合作战指挥人才、新型作战力量人才、高层次科技创新人才、高水平战略管理人才培养力度。要完善相关配套政策，加强文职人员队伍建设。要坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，鼓励实干，鼓励创新，帮助解决现实问题，把大家积极性、主动性、创造性充分调动起来。

用铁的纪律推动全面从严治党、全面从严治军

军事科学院、国防大学、国防科技大学和武警部队的官兵以座谈会、撰写心得体会等形式深入学习习主席的重要讲话。官兵们认为，要以永远在路上的执着和韧劲，坚持严字当头、全面从严、一严到底，深入推进我军党风廉政建设和反腐败斗争。对享乐主义、奢靡之风要穷追猛打，对形式主义、官僚主义要坚决破除。要加快转变治军方式，按法定职责权限履职用权，依据条令条例和规章制度开展工作。要深入开展纪律教育，严格纪律执行，用铁的纪律推动全面从严治党、全面从严治军。

军事科学院干事黄宙峰说，要坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，健全完善权力运行制约和监督体系，扎紧制度笼子，不给权力脱轨、越轨留空子。要坚持标本兼治，加强党内政治文化建设，注重在固本培元上下功夫，引导大家正心修身、律己持家、清廉为官，自觉抵御歪风邪气的侵蚀。

广大官兵表示，要全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入贯彻习近平强军思想，坚持党对军队绝对领导，坚持全面从严治党，坚持聚焦备战打仗，坚决维护权威、维护核心、维护和贯彻军委主席负责制，全面提高我军加强党的领导和党的建设工作质量，不断开创新时代军队党的领导和党的建设工作新局面。（网站首页图：新华网图片）

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