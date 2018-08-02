【云游新疆】人文自然相融 零距离体验新疆现代民宿

2018年08月20日 23:41 来源：亚心网

“去巴音布鲁克,一定要体验当地的蒙古包家庭旅馆,不仅能品尝农家美味,还能体验风土人情,给旅行增添不少乐趣。”福建游客贾新萌给巴音布鲁克故乡情度假村的住宿环境点赞。占地十余亩、拥有大小共31个蒙古包的度假村,成了他这次新疆之行中的一个温暖的家。

“度假村被褥一客一换,24小时热水,有干净的卫生间,还有一次可容纳300人同时就餐娱乐的大型宴会厅、大型KTV、篝火晚会等娱乐项目。”巴音布鲁克景区管委会主任朱玉梅说,景区内外562顶牧家乐蒙古包可同时容纳5600多名游客居住。

在新疆有和童话里一模一样的民宿小木屋。图 /通讯员 王小语

2018年1月—7月,新疆累计接待国内外游客7833.51万人次,同比增长38.72%;旅游总消费1214.48亿元,同比增长40.72%。旅游热度也带动全疆数千家民宿提档升级,个性、精品主题类民宿受到游客追捧。

传统民宿升级 游客零距离体验风土人情

“愿为一间房,奔赴一座城”,这是流传在背包客中的一句话。在新疆,乌鲁木齐、吐鲁番、阿勒泰、巴州、伊犁等多地已出现民宿聚集地,分布在草原、景区里。相比传统的酒店、宾馆,民宿更具个性化,让游客零距离体验当地的风土人情。

“一间房,一群羊,我也当上牧民啦。”天津游客齐明对巴音布鲁克的土尔扈特民俗村的民宿赞不绝口。走进蒙古包民宿,就像走进一个微型的民俗博物馆,里面不仅挂着富有民族特色服饰、装饰、生活用具、乐器,主人还会为游客们讲解很多有趣的民俗典故,让游客在入住时也能了解到不少民俗风情文化。

喀拉峻草原景区内的民宿毡房豪华标间。图 /新疆经济报新媒体中心记者 豆兴军

在特克斯县喀拉峻草原,裸心民宿的负责人郭杰刚刚送走10位客人,又迎来了新客人。这家民宿里常年接待的都是年轻人,每年5月到10月是接待游客最多的时候,特别是七八月暑假期间,生意格外的好。他经营的10间民宿分标间和套间,还有通铺和单人床,在特克斯,这样的民宿约60家。

穿着民族服饰、骑马扬鞭驰骋草原……住民宿的游客们还可以在和静县巩乃斯景区体验多样的民俗活动。当地牧民军民正和妻子察汉在蒙古包前烹煮美食,“来住我家蒙古包的游客来自五湖四海。”军民说,在去年以前,他还是个普通牧民,今年在镇党委和景区的帮助下,开起了牧家乐,酥油、奶茶、酸奶、抓饭、烤肉、锅盔这些特色美食很受游客欢迎。

正值旅游旺季,游客们带动了民宿的火爆,也给当地居民带来了增收。巴音布鲁克镇上的消毒餐具每天使用量在3000-4000套,镇里专门请了外地的公司设计了数千套包含景区元素的消毒餐具,通过牧民参加合作社的形式为牧家乐等民宿提供餐具消毒服务,实现增收。镇上目前有23个专业合作社,餐具消毒配送合作社只是其中一个,这些合作社重点开展旅游服务方面的培训与旅游商品开发等项目,2017年镇上合作社共分红80多万元,今年有望突破150万元。

“今年7月的那达慕大会,我带了几十件石雕作品去展销,两天就赚了4000多元。”47岁的牧民乃道尔吉说,他很感谢巴音布鲁克镇合作社给大家提供学习石雕的机会,借着旅游的热度让牧民们增收。

精品主题民宿提升旅游服务品质

如果您以为新疆的民宿就是蒙古包和毡房,那就错了。

走进博湖县乌兰再格森乡阿不拉江·达吾提家的院子,满院鲜花让人眼前一亮,葡萄架下摆着一张大床,上面的矮脚桌上摆满了时令水果和糕点。走进民居,墙上挂着图案别致的挂毯,卧室铺着花毯的炕,坐上去柔软温暖。来自南京的游客刘群在这里住了两天,“房间里有冰箱、烤箱、炉具,各种餐具一应俱全,还有个漂亮的长餐桌,我们可以自己下厨,很方便,有时候阿不拉江的妻子还会为入住的客人们做抓饭、拌面、烤肉,让远道而来的游客们尝尝鲜。”从内地来疆旅游的游客刘群说很喜欢这种带院落的民宿,他觉得住在民宿比酒店宾馆更自由、更居家,而且性价比也很高。

刘群喜爱的这种特色民宿已经成为很多自驾游游客的必选之地。位于中国最大内陆淡水湖博斯腾湖岸边的博湖县,因为特色民宿曾获得“2016国人最向往的十大民宿胜地”称号。

新疆民宿不仅干净整洁还极富特色。图 /通讯员 王小语

今年1月12日,一场以“中国民宿的新起点和新征程”为主题的大会,在新疆国际会展中心召开,民宿专家和行业民宿大咖纷纷为如何开发“新疆民宿”这块宝藏出谋划策。

徽派建筑小屋——海棠别院。图 /克拉玛依乌尔禾景区

一排排青、蓝、白相间的徽派建筑小屋,错落有致地点缀着克拉玛依乌尔禾的城景,这个地方叫海棠别院,作为精品民宿,这里距离魔鬼城仅需10分钟的车程。

免费茶室、露天电影、龙星夜市、篮球场、足球场等,住宿条件也很棒,转个身推门就是私家后花园,来自山东的游客王清理感觉住在这里很舒服,尽管只住了3天,但他和家人都爱上了这里,从魔鬼城或者艾里克湖、白杨河大峡谷回来,“在茶室里喝喝茶,坐看闲云流水,孩子去打打篮球,晚上饿了还能去逛逛夜市,太惬意了。”

“这些民宿是我们今年推出的特色旅游项目之一。”乌尔禾旅游局副局长段英坤说,乌尔禾的海棠别院、颐中小院两处特色民宿可提供134套住房,有三室一厅、两室一厅、一室一厅3种房型。

乌尔禾颐中小院。图 /克拉玛依乌尔禾景区

布尔津县的特色民宿金山书院,突出文化主题民宿,金山书院是在老建筑的基础上扩建和改造的,增加了16间有怀旧风格的文化主题民宿。“去年7月民宿开业,刚好是旅游旺季,一房难求。虽然新疆民宿起步晚,但注入文化元素后起点高,我有信心这里会发展得更好。”负责人康剑说。

现在到新疆住民宿,吃也成了一大享受,美食种类十分丰富,在阿勒泰的民宿,厨房里的用具很齐全,不仅可以吃火锅、川菜,还可以为家人烤面包、披萨等美食。来自浙江台州的游客宋襄宇和四个发小在新疆已经游玩了10天,接下来还要再去吐鲁番。

吐鲁番市旅游局相关负责人称,去年吐鲁番在民宿客栈建设方面统筹布局,新改扩建1000个家庭旅馆、农家旅馆,大力发展民宿产业。

“住宿要安全舒适,美食要做得好吃,民俗节目有特点够精彩,购物出行要便利……真正的民宿,是一种新的生活方式和出行体验。”新疆大学资源与环境科学学院党委书记、副院长李晓东说,新疆的特色民宿要在观念上创新,引入现代的东西,让文化与自然生态紧密结合,才能真正提升满意度、赢得好口碑。

文 | 新疆经济报新媒体中心记者 刘萌萌