习近平这样指导党的宣传思想工作

一、宣传思想工作有多重要？ ▲▲▲

1 一项极端重要的工作

经济建设是党的中心工作，意识形态工作是党的一项极端重要的工作。

——2013年8月19日，习近平在全国宣传思想工作会议上的讲话

2 治国理政、定国安邦的大事

党的新闻舆论工作是党的一项重要工作，是治国理政、定国安邦的大事。

——2016年02月19日，习近平在党的新闻舆论工作座谈会上的讲话

3 “五个事关”

做好党的新闻舆论工作，事关旗帜和道路，事关贯彻落实党的理论和路线方针政策，事关顺利推进党和国家各项事业，事关全党全国各族人民凝聚力和向心力，事关党和国家前途命运。

——2016年02月19日，习近平在党的新闻舆论工作座谈会上的讲话

二、宣传思想工作的根本任务是什么？ ▲▲▲

宣传思想工作就是要巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础。

——2013年8月19日，习近平在全国宣传思想工作会议上的讲话

三、宣传思想工作有哪些要求？ ▲▲▲

1 新闻舆论工作的48字方针

在新的时代条件下，党的新闻舆论工作的职责和使命是：高举旗帜、引领导向，围绕中心、服务大局，团结人民、鼓舞士气，成风化人、凝心聚力，澄清谬误、明辨是非，联接中外、沟通世界。

——2016年02月19日，习近平在党的新闻舆论工作座谈会上的讲话

2 党性和人民性相统一

必须把政治方向摆在第一位，牢牢坚持党性原则，牢牢坚持马克思主义新闻观，牢牢坚持正确舆论导向，牢牢坚持正面宣传为主。

——2016年02月19日，习近平在党的新闻舆论工作座谈会上的讲话

要坚持党性和人民性相统一，把党的理论和路线方针政策变成人民群众的自觉行动，及时把人民群众创造的经验和面临的实际情况反映出来，丰富人民精神世界，增强人民精神力量。

——2016年02月19日，习近平在党的新闻舆论工作座谈会上的讲话

3 坚持党的领导

党的新闻舆论工作坚持党性原则，最根本的是坚持党对新闻舆论工作的领导。党和政府主办的媒体是党和政府的宣传阵地，必须姓党。

——2016年02月19日，习近平在党的新闻舆论工作座谈会上的讲话

4 团结稳定鼓劲、正面宣传为主

坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，是宣传思想工作必须遵循的重要方针。我们正在进行具有许多新的历史特点的伟大斗争，面临的挑战和困难前所未有，必须坚持巩固壮大主流思想舆论，弘扬主旋律，传播正能量，激发全社会团结奋进的强大力量。

——2013年8月19日，习近平在全国宣传思想工作会议上的讲话

5 抓好三方面创新

宣传思想工作创新，重点要抓好理念创新、手段创新、基层工作创新，努力以思想认识新飞跃打开工作新局面，积极探索有利于破解工作难题的新举措新办法，把创新的重心放在基层一线。

——2013年8月19日，习近平在全国宣传思想工作会议上的讲话

6 推动融合发展

推动传统媒体和新兴媒体融合发展，要遵循新闻传播规律和新兴媒体发展规律，强化互联网思维，坚持传统媒体和新兴媒体优势互补、一体发展，坚持先进技术为支撑、内容建设为根本，推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合，着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团，形成立体多样、融合发展的现代传播体系。

——2014年8月18日，习近平在中央全面深化改革领导小组第四次会议上的讲话

7 加强国际传播能力建设

提高国家文化软实力，要努力提高国际话语权。要加强国际传播能力建设，精心构建对外话语体系，发挥好新兴媒体作用，增强对外话语的创造力、感召力、公信力，讲好中国故事，传播好中国声音，阐释好中国特色。

——2013年12月30日，习近平在中共中央政治局第十二次集体学习时的讲话

8 新闻工作者的“四向四做”

一是要坚持正确政治方向，做政治坚定的新闻工作者。二是要坚持正确舆论导向，做引领时代的新闻工作者。三是要坚持正确新闻志向，做业务精湛的新闻工作者。四是要坚持正确工作取向，做作风优良的新闻工作者。一句话，就是要做党和人民信赖的新闻工作者。

——2016年11月07日，习近平在会见中国记协第九届理事会全体代表和中国新闻奖、长江韬奋奖获奖者代表时的讲话摘编

9 守土有责、守土负责、守土尽责

宣传思想部门承担着十分重要的职责，必须守土有责、守土负责、守土尽责。宣传思想部门工作要强起来，首先是领导干部要强起来，班子要强起来。各级宣传部门领导同志要加强学习、加强实践，真正成为让人信服的行家里手。

——2013年8月19日，习近平在全国宣传思想工作会议上的讲话