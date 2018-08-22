焦点|上海市场不少三文鱼不亮“真身”

消费者希望市售三文鱼都应该在标签上标注品种和产地





某商场地下一层的水产小店里，三文鱼刺身仅区分了部位，未标明品种产地。 /晨报记者 徐妍斐

晨报记者 徐妍斐

淡水鱼“虹鳟”到底能不能算“三文鱼”，可谓近期最热门的食品话题之一。昨天，记者走访了申城多家销售三文鱼刺身的商超、餐厅，发现仅有少数店家做到在三文鱼标签上同时说清三文鱼的品种、产地、部位，还有一些刺身产品在销售时，盒身或菜单上无任何具体信息，仅靠店员口述来历。也有平价海鲜自助餐厅的店长向记者坦承，自家用的“国产三文鱼”。

有超市强调自挪威进口

记者在星宝广场的盒马老克勒体验店看到，这里的三文鱼强调了自己的挪威进口身份：“72小时空运直达。”货架上三文鱼产品按部位分为鱼腩、鱼肉、鱼扒等，分别包装销售。鱼腩贵于鱼肉，鱼腩200克59.9元，鱼肉200克55.9元。鱼扒的价格则还要低些：200克49.9元。除了大西洋鲑外，这里还有另一种更名贵的三文鱼——太平洋鲑鱼（帝王鲑），200克要卖99.8元，原产国为新西兰。

在五角场百联又一城地下一层的一家生鲜超市里，三文鱼的标签相对就没有这么详尽了，产品名称仅为“三文鱼”，并没有标注具体品种。具体价格称重计算，每千克单价为316元。记者注意到，同一家店的三文鱼产品，刺身切片包装左上角贴有“NORGE”贴纸，但三文鱼排上就没有这种贴纸。三文鱼排每千克售价196元，比刺身要便宜不少。标签上没有具体的产地信息。

店员告诉记者，这里的三文鱼刺身分两种，一种是挪威三文鱼，一种是新西兰帝王鲑。后者每千克售价656元，比挪威三文鱼翻了一个跟头不止。

有餐厅承认用“国产三文鱼”

在许多商场的地下一层美食区，会有一些卖海鲜产品的小店。记者走访发现，有的小店不太爱把三文鱼刺身的标签写清楚。比如百联又一城楼下的一家水产小店，把三文鱼刺身按肥瘦程度依次分为了三文鱼腩、三文厚切、大鱼儿，但在盒身正反面都没有标注产地。店员对记者口头表示，这是挪威三文鱼。

不少销售三文鱼的日本料理店，在菜单上往往也没有三文鱼刺身菜品的更具体信息。在五角场的一家日本料理店里，店员同样口头表示三文鱼来自挪威，同时介绍78元一份的刺身是7片100克。但对这种三文鱼是何种类不太清楚。

杨浦区一家平价连锁海鲜自助餐厅每位销售在百余元，无限量供应“三文鱼”刺身。该店店长向记者坦诚，店中所用的是在江阳水产市场进货的“国产三文鱼”，但是因为采购人员不在，因此他对产地不大清楚。

水产市场搜“虹鳟”无结果

有媒体走访江阳水产批发市场发现，除少数只销售整条进口三文鱼的店外，多个标称售卖三文鱼的店面既销售淡水虹鳟，又销售进口三文鱼，但对外宣传时，都不主动提虹鳟，而称三文鱼。

“虹鳟”的名不正言不顺或许也在水产品价格行情中可猜一二。上海水产行业协会官网上，以“三文鱼”为关键词搜索，有一系列部分水产品报价和价格行情信息。而如果以“虹鳟”为关键词搜索，结果没有任何价格行情表格方面的内容。

消费者应有知情权

白领陆小姐一直以来非常喜爱吃三文鱼，此次淡水虹鳟属不属于三文鱼的争议也让她注意到了三文鱼的品种和产地问题，“以前吃三文鱼从来没研究过细节问题，比如三文鱼其实不是一种鱼而是一些鱼的统称，淡水养殖的虹鳟鱼也被许多商家当成三文鱼来卖。”

陆小姐表示，虽然网上有一些内容来教大家分辨，但对于非专业人士的自己来说，还是有点傻傻分不清。“教程还说，可以从价格来分辨进口三文鱼和虹鳟，进口三文鱼的价格是80-100元一斤，虹鳟的价格是30-50元一斤。但是万一有商家把虹鳟卖出进口三文鱼的价格，消费者又该怎么分辨呢？”

她表示，作为消费者应该具有知情权。无论虹鳟最终会不会被归为三文鱼，但无论餐厅还是卖场，销售的三文鱼都应该在标签上标注品种和产地，甚至源头可追溯，如果可以实现这点，那虹鳟是否归为三文鱼将不再成为难题，消费者可以“用脚投票”。