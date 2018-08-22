视界|阿拉“老底子”的房子

改革开放40年的市民生活变迁之二





室内比室外低

房与房相连，狭小的通道。



洗衣服在室外通道上



室内双层床铺

房间犹如“地道战”



室内无窗如暗室



公共厨房人挤人

晨报记者 王 杰 摄影报道

改革开放四十年促进中国的城市建设和社会的发展，给老百姓的生活带来翻天覆地的变化。特别是上海市民对于住宅的变化最为切实的感受，也是最有“话语权”，用老百姓的话说：我们的住房变化可谓是新旧生活“二重天”。

上海城市建设可谓是日新月异突飞猛进，三十年以来，申城彻底消灭了“三湾一弄”的棚户区，拆除“滚地弄”的危房简屋、解决了居民“三代同房”的窘境。

三十年前，上海居民人均面积不足4平方米，全家挤在狭小的空间，客厅与卧室同一间，白天是客厅晚上是卧房，长辈睡在上下双层床，孩子打地铺。而棚户区的房屋更加简陋，屋顶是铁皮、油毛毡加砖头，墙体是“煤屎砖”加竹排围栏。人们曾经调侃地形容棚户区的住房说：“屋内比路面低，进门先低头，家中如暗房，厨房在室外、刷牙洗脸站门口、吃饭一个小板凳，起床“倒马桶”，方便找公厕，对门二楼窗户可“握手”，晚上“欣赏”隔壁打呼进行曲，台风季节上屋顶（筑漏），高温天气家中蒸馒头。

如今，上海市民彻底告别棚户区搬进花园般的住宅小区，新楼进门上电梯，房间宽敞明亮，南北通风不用空调，客厅、厨房和餐厅全分开，卫生间就在卧室旁。

老百姓的住房升级换代营造了温馨的家园，改善市民的住宅环境，提高了市民生活的品质。改革开放四十年给市民的生活带来巨大的改变，老百姓切身享受到改革开放赋予的红利。