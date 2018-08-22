【新时代新作为新篇章】点亮上海智慧城市新光芒

亚明照明产品经理杨方俊：面对新的机遇和挑战，不断尝试和突破





采写：陆志蕊

摄影：记者 任国强

视觉：首席美编 黄欣

摄像：丁亦然

统筹：融合传播团队

在上海，南京路上的灯火辉煌已经穿越百年，点亮着这座城市的夜空。也许我们很难想象，上世纪20年代初，夜晚的南京路虽然灯火通明，但是彼时这条中国最繁华的商业街，竟然找不到一盏国人自己研制生产的灯泡，都是洋牌灯泡的天下。

直到1923年，著名民族实业家胡西园先生创办了我国第一家灯泡制造企业，生产出第一只国产灯泡“亚浦耳”，国人在照明领域才实现了零的突破，这就是上海亚明灯泡厂的前身。上海制造的“亚浦耳”灯泡，代表着老牌国货的精良品质和辉煌传承；如今，这家企业历经近百年，“亚”牌照明的光芒照亮了一个世纪。今天，我们将跟随上海亚明照明有限公司产品经理杨方俊，探究一款灯具如何从无到有，照亮智慧生活。

[从无到有]

希望每款产品都能绽放光彩

杨方俊，上海亚明照明有限公司产品经理，他的日常工作内容是制定公司的产品规划和框架，通过市场信息和前沿技术的收集整理，孵化出产品概念和迭代关系，通过设计研发、生产制造、销售以及推向市场，对产品的全生命周期进行管理。

杨方俊在亚明工作了将近十年，这十年间，亚明从传统H ID照明时代的巨人和行业领军者，演化成LED龙头照明企业，如今正在领跑智能照明领域，杨方俊和他的团队一直在不断创新和探索。

作为一名产品经理，杨方俊的工作贯穿了灯具产品的始终。从了解市场需求、创意初现，到研发设计生产，在整个过程中，灯具产品和杨方俊就像光和影，相伴相随。

“我每天会给自己10%的时间思考问题，从市场信息到产品信息，站在照明行业大环境的视角下，考虑公司实际的产品供销关系，包括研发实力、技术水平和市场环境，进行产品搭建的可行性分析和评估。与研发部门沟通也很重要，把我们的想法赋予到产品的具体参数中去；还有一块重要的工作是与市场沟通，对销售环节进行把控。只有充分了解市场，才能真正把产品做好。”杨方俊说，市面上的每一款灯具，都是汇集了外形、灯具、电气、光源工程师在内的所有团队协作；产品初步模型开发完成之后，还要在亚明的国家级试验室对产品进行全维度的测试和跟踪，才能进行批量试制。

“从小批量试制，到带有销售性质的中等规模的生产试制，最终销售到市场的产品，是经过研发的层层筛选和试验室的测试，直到这个产品是比较完美的，才会最后走向市场，和消费者见面。作为一名产品经理，每一个产品都是我的孩子和宝贝，我们赋予了它生命力，也会不断地去改造和改良，希望每一款产品都能在它的生命周期里绽放光彩。”杨方俊说。

在亚明工作的近十年，杨方俊参与过很多项目，包括人民大会堂、北京奥运中轴线、上海中心的灯光照明系统和虹桥国家会展中心天棚灯项目。杨方俊说，每个照明产品在研发的过程中都不可能一帆风顺，一定有技术瓶颈需要不断地突破。因此，对产品和用户的理解和照明行业的经验积累，可以说是亚明的生存之道、生命力和核心竞争力。

[研发成功]

那一刻，所有付出都值得了

从业近十年，杨方俊和他的团队参与设计和开发了近千款照明产品，拥有专利近200项，每一款灯具都是他的宝贝和骄傲。但是这款名为GT380的港口灯，对杨方俊和亚明照明，都是意义非凡。

在杭州湾口外的洋山深水港，这里有全球最大的智能集装箱码头，进出港的货船正在密集吞吐、繁忙工作。同样高负荷工作的，还有这里的港口灯。在传统港口照明灯具中，港区主要用1000W的高压钠灯作为照明工具，然而据杨方俊了解，这款灯的工作环境却是相当严酷：首先这款灯的震动幅度非常大，灯的高度挂在30米-50米的吊具上面，旁边都是负荷工作的吊装机器；因为这款灯所处的位置是在海边，盐雾的腐蚀度相当高；夏季，上海频频有台风光顾，港口灯还需要很高的抗风能力；港口各种大型机械在不间断运作，这款灯所处的电力系统也不是特别稳定。

杨方俊表示，加上高压钠灯具有显色性差、启动时间长、功率因数低、寿命短等特点，灯具拆、装、维修都在高空作业，工作强度和危险性较大。加上新时期港口企业节能减排的需要，启发杨方俊和他的团队去开发一款新的产品，来替代原有的高压钠灯。

“设计之初我们想要达到的目标是，开发出一款专门供港口使用的LED灯具，去替代传统的港口照明灯，在能耗方面比原来降低60%左右，在使用寿命上面可以10年不换，这可能是别人在想但是不敢做的事情，我们去做了。”

想要设计这样一款港口灯，杨方俊和他的团队做了很多实地的考察。抗震动、高耐盐雾、防台风、防跌落、抗环境干扰、防水等一些要面临的困难和要求都想到了，做好了功课，真正到开发这款灯具的时候，过程依然很曲折。

杨方俊说：“在初次产品开发完成的测试中，我们遇到一个难题，就是振动试验怎么也不能过关。在振动试验中发现玻璃容易损坏破裂，这让整个团队陷入困境。后面尝试了无数次方法，经历了无数次的失败，通过30天的加班熬夜，最终采用新技术和新材料，成功解决了振动的问题。”

现在矗立在洋山深水港的这款LED港口灯，通过合理的设计，减小玻璃面积，采用新材料，加装防掉网的结构，顺利通过10万次高频震动实验；这款灯还经过抗腐蚀处理，灯具表面12道喷涂工艺，成功通过1000小时以上的盐雾实验；背面加装安全链，有效防跌落；设置表面通风孔，有效减小迎风面积……一道道难关被杨方俊和他的团队攻克了。

当中国第一款真正意义上的LED港口灯最终面世，看到这款GT380在全球最大的智能集装箱码头洋山深水港点亮，杨方俊和他的团队一起拥抱欢呼，甚至热泪盈眶，他说，那一刻，觉得我们所有的付出都是值得的。

[智能照明]

勇于做第一个吃螃蟹的人

在杨方俊看来，一家企业可以走到百年，是需要一些信仰的坚持的，特别是在照明这样的制造业领域，面临的环境比较苛刻。“很多人会误以为照明产品企业门槛比较低，不少企业蜂拥而至来做照明，多数都是转瞬即逝。照明行业的真谛应该是质量和诚信，这也是亚明的企业文化。照明行业是一个需要有基础、有积累，才能继续前行的行业，不是投机取巧就可以做到的。”

诚如上海亚明照明有限公司总经理苏耀康所言，照明是一直在发展进步的一个领域和行业，到今天为止有6400亿元的规模，大概占到GDP的1%。到今天，照明已经发展到半导体产业领域，智慧照明的概念应运而生。亚明的强项在于，从原来的白炽灯，到H ID灯，再到LED灯，尽管不同产品的原理和生产制造工艺不同，但是对于灯具的使用、对于客户的理解，亚明一直有比较深刻和人性化的理解。以杨方俊为代表的亚明人，面对新的机遇和挑战，一直愿意去尝试和突破，不断增强产品的生命力和公司的竞争力。

在公共环境照明领域，亚明很早就开始实践和尝试智慧照明。在浦东三林镇东方体育中心，已经有亚明的300个智能路灯杆矗立在那里。苏耀康说：“按照住建部的说法，智能路灯‘全国看上海，上海看浦东，浦东看三林’，未来三年，上海初步规划改造105万盏路灯，三林的300个智能路灯就是一个开始。”

说到智能路灯杆，杨方俊打了一个很形象的比喻：在有智能手机以前，我们出门需要带很多设备，照相机、摄像机、随身听等，现在一部智能手机全部搞定了。我们当时在打造智慧城市的智能路灯杆概念的时候，也是汇集了方方面面的声音和诉求：比如交通部需要进行车辆的管控，公安部要进行一些信息搜集和监控，对普通市民来说，环境的各种指数，比如PM 2.5、空气潮湿度等，大家也希望可以随时随地查询，还有一些急救的措施，在基于大数据信息的搜集和需求上，我们希望通过照明路灯杆这样的基点，把各种信息搜集、汇总。借助于智能路灯杆，通过互联网，实现物体和物体之间的联网与对话，信息和数据互通有无。设计和开发这款智能路灯杆，就是希望照明产品能够更加人性化，给市民提供更加安全、舒适的公共环境。

杨方俊不无感慨地说：“作为一个亚明人，往小处说，希望我们的产品可以造福身边的市民；往更大的层次，希望可以提供更好的生活环境，打造照明的生态链，造福整个人类社会。后续我们还有更多智能照明项目会持续发酵，接下来的几年，智慧城市的建设和智能照明会是我们一个重要的方向。亚明作为照明制造业的龙头企业，应该在智慧城市的建设过程中，担当起这样的责任，我们愿意去做第一个吃螃蟹的人。希望5年以后，我可以作为一名卓越的经理人，和亚明一起迎来百年华诞的辉煌。”